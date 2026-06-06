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Từ ngày 9/6, nắng nóng gay gắt chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 9/6, nắng nóng gay gắt chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ; ở khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

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Từ ngày 9/6, nắng nóng gay gắt chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ; ở khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo đó, ngày 7/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ. Ngày 8/6, nắng nóng ở Bắc Bộ thu hẹp lại, chỉ xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

Ngày 7-8/6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1", Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong.

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch… Khi có các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, sốt cao, buồn nôn… cần nhanh chóng gọi ngay 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời…

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Tags:

#nắng nóng #Bắc Bộ #thời tiết #du lịch #dịch vụ #nguy cơ

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