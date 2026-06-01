Nắng nóng gay gắt hơn trong tháng 6, nguy cơ sốc nhiệt cao

Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong tháng 6/2026 có thể xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35-39 độ C, một số nơi có thể lên trên 40 độ C. Xu thế nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có thể làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ và thiếu nước cục bộ.

Cụ thể, từ ngày 1-3/6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Khoảng ngày 1-7/6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đáng chú ý, sau đợt nắng nóng trên, dự báo trong tháng 6 có thể sẽ xuất hiện thêm khoảng 1-2 đợt nắng nóng. Các đợt nắng nóng có khả năng nhiệt độ đạt mức 36-39 độ C, một số nơi có thể lên trên 40 độ C (đặc biệt khu vực vùng núi phía Tây của khu vực tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế).

Cũng theo Cục Khí tượng Thủy văn, xu hướng nhiệt độ của tháng 6/2026 trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, vì thế nắng nóng trong tháng này cũng gay gắt hơn so với trung bình.

Với xu thế nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn, cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo xu thế này có thể làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ khu dân cư và thiếu nước cục bộ. Đáng chú ý, nền nhiệt cao kéo dài kết hợp độ ẩm thấp cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Bên cạnh đó, sau các đợt nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dông lốc, sét và gió giật mạnh do sự xung đột giữa khối không khí nóng và không khí lạnh yếu cuối mùa. Do vậy, cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị người dân cần chủ động các biện pháp chống nóng, sử dụng điện an toàn và thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm.

Trước đó, từ ngày 21-29/5 đã xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực trên cả nước. Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh từ Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất tuyệt đối phổ biến trong khoảng 39-41 độ C.

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), đợt nắng nóng vừa qua là một đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xảy ra trên diện rộng. Đáng chú ý, trong cùng thời kỳ tháng 5, theo cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt nắng nóng này có cường độ là mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại (tính từ năm 2021).

Điểm đặc biệt của đợt nắng nóng vừa qua là thời gian nắng duy trì dài trong ngày trên tất cả các khu vực. Ban đêm, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao 30-31 độ C khiến cho "cái nóng hầm hập" cả ngày lẫn đêm.

"Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng này được đánh giá là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng vùng ảnh hưởng về phía Đông Nam kết hợp hiệu ứng “phơn” mạnh trên khu vực các tỉnh Trung Bộ," đại diện Cục Khí tượng Thủy văn thông tin.