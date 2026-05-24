Khoảng tối của đạo hiếu

Tình trạng bạo hành, ngược đãi cha mẹ già thời gian gần đây ở nhiều tỉnh, thành trong đó có Hà Tĩnh tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp về ứng xử gia đình và những khoảng trống trong bảo vệ người cao tuổi. Tại Hà Tĩnh, dù chưa có thống kê cụ thể, mâu thuẫn giữa con cái với cha mẹ già vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, từ xúc phạm tinh thần, bỏ mặc, lạm dụng kinh tế đến những hành vi bạo lực gây bức xúc dư luận.

B.X.C. phát video trực tiếp trên mạng xã hội ghi lại cảnh chửi bới, đe dọa mẹ ruột. Ảnh cắt từ video.

Tối 15/5, dư luận không khỏi phẫn nộ trước đoạn video phát trực tiếp trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên liên tục chửi bới, đe dọa chính mẹ ruột của mình. Trong video, người đàn ông cầm gậy đứng trên thềm nhà, dùng nhiều lời lẽ thô tục, xưng hô “tau - mi” nhắm vào người phụ nữ lớn tuổi được xác định là mẹ ruột. Trong khi đó, người mẹ già yếu lặng lẽ di chuyển các bao tải lúa, bất lực trước thái độ và hành vi của con.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc xác minh, xác định người xuất hiện trong đoạn video là B.X.C. (SN 1990, trú tại thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Hoa). Theo cơ quan chức năng, do sử dụng rượu bia, B.X.C. không làm chủ được hành vi và lời nói đối với mẹ ruột là bà T.T.H. (SN 1954).

Thiếu úy Nguyễn Đan Trường - cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm, Công an xã Kỳ Hoa cho biết: “B.X.C. có thói quen sử dụng Facebook để phát trực tiếp, chia sẻ sinh hoạt thường ngày. Thời điểm xảy ra vụ việc, sau khi sử dụng rượu bia, trong lúc phụ mẹ bê lúa, B.X.C. sơ suất làm lúa đổ, vương vãi ra sân khiến hai mẹ con lời qua tiếng lại. Trong lúc bức xúc, không kiểm soát được cảm xúc, đối tượng đã có hành vi không đúng chuẩn mực. Qua xác minh, trước đó giữa B.X.C. và mẹ không có mâu thuẫn lớn hay xích mích kéo dài”.

B.X.C. làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh do Công an xã Kỳ Hoa cung cấp.

Thời gian qua, trên cả nước ghi nhận một số vụ bạo hành người cao tuổi trong gia đình, trong đó có những vụ việc tác động vật lý dẫn đến tử vong, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực đối với người già trong chính mái ấm của mình.

Những tổn thương mà người cao tuổi phải chịu không chỉ dừng lại ở hành vi đánh đập mà còn là sự xúc phạm tinh thần, cô lập, lạm dụng kinh tế hoặc thái độ thờ ơ, bỏ mặc từ chính người thân trong gia đình. Đáng nói, phần lớn vụ việc rất khó được phát hiện bởi nạn nhân trực tiếp là người cao tuổi – nhóm đối tượng yếu thế, thường có tâm lý nhẫn nhịn và e ngại lên tiếng.

Gần 2 năm trôi qua, ông Nguyễn Văn Thọ (thôn Hà Tràng, xã Hương Sơn) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau về biến cố gia đình. Tối 30/8/2024, chỉ vì không cho tiền mua xe máy, ông bị con trai ruột là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985) chửi bới, dùng dao bầu tấn công gãy xương cánh tay trái, tổn hại sức khỏe 25%. Ngày 28/11/2024, Hiệp bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn cũ tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

“Vợ mất sớm, ba cha con nương tựa nhau. Trước đây, Hiệp chăm chỉ, hiền lành, chưa từng cãi cha. Chỉ vì nghe theo bạn bè không tốt, thêm hơi men nên lúc đó mới xảy ra cơ sự. Từ ngày nó đi tù, tôi sống cô quạnh, không còn sức lao động. Mỗi lần thăm nuôi, nó đều khóc và xin lỗi. Tôi thương lắm”, ông Thọ ngậm ngùi.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Trưởng Công an xã Hương Sơn nhận định: “Có nhiều nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn giữa con cái với cha mẹ, trong đó chủ yếu xuất phát từ việc sử dụng rượu bia hoặc tranh chấp tài sản, đất đai. Về phía người cao tuổi, do thiếu hiểu biết và đặc biệt là tâm lý muốn giữ hòa khí trong gia đình nên họ thường không dám phản ánh sự việc. Nhiều người già lại chọn cách im lặng như một cách bảo vệ thanh danh của gia đình".

Nhiều bậc cha mẹ lựa chọn việc im lặng chịu đựng khi bị con cái bạo hành, xâm hại.

Không dừng lại ở những mâu thuẫn, tổn thương từ chính người thân, câu chuyện bảo vệ người cao tuổi còn đặt ra trong bối cảnh ngày càng nhiều gia đình phải nhờ người khác chăm sóc cha mẹ già. Tại Hà Tĩnh cũng như nhiều địa phương khác, tình trạng con cháu bận làm ăn khiến việc thuê người chăm sóc trở thành lựa chọn của không ít gia đình. Trong hoàn cảnh người cao tuổi, sức yếu, phụ thuộc nhiều vào người chăm sóc thì nguy cơ bị xúc phạm, bỏ mặc, thậm chí ngược đãi thường dễ xảy ra.

Ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (Sở Nội vụ) cho biết: “Người cao tuổi có nhiều đặc thù riêng về thể chất, tâm lý và thường mắc các bệnh lý tuổi già. Vì vậy, việc chăm sóc người cao tuổi đòi hỏi nhiều yếu tố, kỹ năng chứ không đơn thuần là câu chuyện cơm ăn, thuốc uống. Quan trọng hơn cả là sự đồng hành, thấu hiểu và quan tâm mỗi ngày dành cho các cụ”.

Mới đây, một nữ giúp việc 46 tuổi ở tỉnh Thanh Hóa đã bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “hành hạ người khác” trong quá trình chăm sóc một cụ bà 82 tuổi. Ảnh cắt từ video lan truyền trên mạng xã hội.