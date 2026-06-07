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Thông tin mới về thời tiết trong dịp thi tốt nghiệp THPT 2026

Dương Hương (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Trong các ngày 10-11/6, từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến thành phố Huế, dự báo chiều tối và đêm có mưa rào và dông; ngày 12/6, ít mưa, trời nắng.

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(Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong dịp thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 10-12/6 (ngày thi chính thức 11-12/6), nhiều khu vực trời nắng, chiều tối và đêm mưa dông.

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng ngày 12/6 từ 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến thành phố Huế, trong các ngày 10-11/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày 12/6, ít mưa, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-32 độ C, riêng ngày 12/6 từ 31-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ 10-12/6, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ từ 10-12/6 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-33 độ C. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin: từ khoảng chiều tối và đêm 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

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Tags:

#thời tiết Hà Tĩnh #dự báo thời tiết #Thời tiết dịp diễn ra Kỳ thi THPT

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

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