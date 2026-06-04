Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026-Hà Tĩnh sẵn sàng đón gần 18.600 thí sinh

​Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào các ngày 11 - 12/6, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã hoàn tất phương án bố trí 35 điểm thi chính thức, 2 điểm thi dự phòng với 797 phòng thi và 70 phòng chờ để đón gần 18.600 thí sinh.

Các điểm thi ở Hà Tĩnh rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi.

Tại các điểm thi này, hệ thống cơ sở vật chất vừa được hoàn thiện từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trước đó. Đây là thuận lợi lớn. Tuy nhiên, với tinh thần không chủ quan, công tác kiểm tra, rà soát tại các điểm thi đã được triển khai đồng bộ với mục tiêu vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Thời điểm này, tại điểm thi THPT Lý Tự Trọng, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để đón 755 thí sinh (bao gồm học sinh nhà trường và học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Thạch Hà) đã hoàn thành. Tại 32 phòng thi chính thức và 2 phòng chờ, trường đã chủ động rà soát, bổ sung thêm quạt mát, thay thế hệ thống bàn ghế chưa đạt chuẩn. Riêng các phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng làm việc của các lực lượng đều được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm nghiêm ngặt theo quy chế.

Thầy Hồ Việt Anh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng cho biết: "Đến thời điểm này, việc kiểm tra cơ sở vật chất và vô hiệu hóa camera tại các phòng thi đã được thực hiện. Để đồng hành với các em, nhà trường tiếp tục hỗ trợ, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12 ở tất cả khung giờ. Dự kiến đợt ôn tập sẽ kết thúc vào ngày 6/6. Song song với đó, chúng tôi cũng tổ chức tập huấn kỹ quy chế thi nhằm hạn chế tối đa trường hợp thí sinh vi phạm".

Cán bộ điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng kiểm tra các trang thiết bị máy móc, công tác phòng chống cháy nổ.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn đã cơ bản hoàn tất. Để đón gần 700 thí sinh của nhà trường và Trung tâm GDTX tỉnh Hà Tĩnh dự thi, trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vào cuộc đồng bộ. Các phương án từ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường thi, kịch bản cấp điện, chăm sóc sức khỏe đến các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trao đổi về nội dung này, cô Nguyễn Thị Thu Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn thông tin: "Chúng tôi đã bố trí 28 phòng thi chính thức và 2 phòng chờ với đầy đủ các trang thiết bị theo quy định. Hệ thống nước uống từ máy lọc cũng được rà soát, kiểm tra lần cuối, bảo đảm phục vụ chu đáo cho các thí sinh. Trên tinh thần chỉ đạo của ngành giáo dục, chúng tôi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy chế thi đến cán bộ, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh, đồng thời siết chặt kỷ cương trường thi, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, quyết tâm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc".

Trường THPT Lê Quý Đôn đã chuẩn bị 28 phòng thi chính thức và 2 phòng chờ.

Song hành với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đang tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh trước kỳ thi như: rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ; hỗ trợ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi; thường xuyên động viên tinh thần để các học sinh giảm căng thẳng, vững tâm lý bước vào kỳ thi…

Cô Lê Thị Tú Anh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Anh cho biết: “Dự kiến việc ôn tập ở trường sẽ kết thúc vào khoảng ngày 6/6, nhưng các giáo viên vẫn tiếp tục đồng hành khi học sinh cần. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về kiến thức, đồng thời làm điểm tựa tinh thần giúp các em giải tỏa áp lực, vững vàng tâm lý bước vào phòng thi với sự tự tin cao nhất”.

Trường THPT Lý Tự Trọng mở cửa thư viện, tạo điều kiện cho học sinh ôn tập.

Chỉ còn ít ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra. Ngoài sự chủ động của các nhà trường trong công tác chuẩn bị, Sở GD&ĐT đã điều động hơn 2.700 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các điểm in sao đề thi, điểm thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh đã được triển khai đồng bộ và cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón các thí sinh.