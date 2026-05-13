Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh

Sáng 13/5, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi quốc gia do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

​Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6. Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh có 18.661 thí sinh đăng ký dự thi.

Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính, 2 điểm thi dự phòng với 797 phòng thi và 70 phòng chờ; dự kiến huy động 3.230 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Đồng chí Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Hiện, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác kiểm tra các điểm thi, in sao đề thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo được triển khai theo đúng quy định.

Sở GD&ĐT cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình năm học, tổ chức ôn tập, đánh giá xếp loại học sinh đúng quy định; tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quy chế và những điểm mới của kỳ thi. Công tác đăng ký dự thi, hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan cho thí sinh được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Thành viên đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT góp ý vào công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với khu vực in sao đề thi, Sở GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh lựa chọn địa điểm đảm bảo đúng quy định, an toàn, biệt lập, thực hiện cách ly 3 vòng độc lập và bố trí lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án dự phòng; bố trí chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên và thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị nguồn điện dự phòng phục vụ hệ thống camera an ninh, máy chấm thi và các điều kiện kỹ thuật khác hoạt động thông suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi và việc triển khai ôn tập kiến thức cho học sinh tại Trường THPT Phan Đình Phùng.

Qua kiểm tra tại một số điểm thi, tại buổi làm việc, thành viên đoàn đã góp ý, trao đổi nhiều nội dung cần lưu ý trong tổ chức kỳ thi như: chuẩn bị cơ sở vật chất, hoạt động truyền thông, phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, bảo quản đề thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng như phương án xử lý các tình huống phát sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự chủ động, bài bản của Hà Tĩnh trong công tác chuẩn bị kỳ thi. Đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương; hoạt động truyền thông và triển khai nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện kịp thời, phù hợp thực tiễn.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, không được chủ quan. Công tác phối hợp cần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, không chồng chéo. Thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là việc hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn tập kiến thức; đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị cho kỳ thi; tăng cường truyền thông, không gây áp lực, căng thẳng quá mức.

Đồng thời, tiếp tục bám sát chỉ đạo của bộ, chủ động rà soát các khâu tổ chức, tiếp thu đầy đủ góp ý của đoàn công tác để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và đoàn công tác; đồng thời yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phần việc theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt cũng lưu ý các sở, ngành liên quan tăng cường các phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; sớm thành lập đoàn kiểm tra tại các điểm thi nhằm đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt.