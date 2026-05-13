Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra nhằm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sáng 13/5, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi quốc gia do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

​Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6. Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh có 18.661 thí sinh đăng ký dự thi.

Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính, 2 điểm thi dự phòng với 797 phòng thi và 70 phòng chờ; dự kiến huy động 3.230 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Đồng chí Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Hiện, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác kiểm tra các điểm thi, in sao đề thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo được triển khai theo đúng quy định.

Sở GD&ĐT cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình năm học, tổ chức ôn tập, đánh giá xếp loại học sinh đúng quy định; tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quy chế và những điểm mới của kỳ thi. Công tác đăng ký dự thi, hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan cho thí sinh được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Thành viên đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT góp ý vào công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với khu vực in sao đề thi, Sở GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh lựa chọn địa điểm đảm bảo đúng quy định, an toàn, biệt lập, thực hiện cách ly 3 vòng độc lập và bố trí lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án dự phòng; bố trí chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên và thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị nguồn điện dự phòng phục vụ hệ thống camera an ninh, máy chấm thi và các điều kiện kỹ thuật khác hoạt động thông suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi và việc triển khai ôn tập kiến thức cho học sinh tại Trường THPT Phan Đình Phùng.

Qua kiểm tra tại một số điểm thi, tại buổi làm việc, thành viên đoàn đã góp ý, trao đổi nhiều nội dung cần lưu ý trong tổ chức kỳ thi như: chuẩn bị cơ sở vật chất, hoạt động truyền thông, phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, bảo quản đề thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng như phương án xử lý các tình huống phát sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự chủ động, bài bản của Hà Tĩnh trong công tác chuẩn bị kỳ thi. Đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương; hoạt động truyền thông và triển khai nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện kịp thời, phù hợp thực tiễn.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, không được chủ quan. Công tác phối hợp cần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, không chồng chéo. Thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là việc hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn tập kiến thức; đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị cho kỳ thi; tăng cường truyền thông, không gây áp lực, căng thẳng quá mức.

Đồng thời, tiếp tục bám sát chỉ đạo của bộ, chủ động rà soát các khâu tổ chức, tiếp thu đầy đủ góp ý của đoàn công tác để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và đoàn công tác; đồng thời yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phần việc theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt cũng lưu ý các sở, ngành liên quan tăng cường các phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; sớm thành lập đoàn kiểm tra tại các điểm thi nhằm đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt.

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.
Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

iSchool Summer Camp 2026 hứa hẹn mang đến một mùa hè sôi động, bổ ích, nơi học sinh vừa học vừa chơi, phát triển toàn diện kỹ năng và tư duy ở cấp học từ mầm non đến THPT.
Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

50 lá thư, gần 1.000 cánh hạc giấy do học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực hiện đã trở thành những “nhịp cầu” nối đất liền với đảo xa, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong tâm hồn thế hệ măng non.
