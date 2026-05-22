Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

​Với tinh thần chủ động, không chủ quan trong mọi tình huống, các trường được lựa chọn đặt hội đồng thi đang khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng. Từ cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh trật tự đến các điều kiện phục vụ thí sinh đều được rà soát kỹ lưỡng.

Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Đình Liễn đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Thầy Trần Hậu Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn cho biết: “Năm nay, Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Đình Liễn có 380 thí sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn. Thời gian qua, trường đã rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị 16 phòng thi; các phòng bảo quản đề thi, bài thi và khu vực phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ đều được trang bị đầy đủ theo quy định. Đến nay, mọi điều kiện phục vụ kỳ thi đã sẵn sàng”.

Thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các điểm thi trên địa bàn vùng trung tâm cũng đang được gấp rút hoàn tất. Ghi nhận tại Hội đồng thi Trường THPT Thành Sen, những ngày qua, từ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, công tác tu bổ, xây dựng hệ thống tường bao quanh đã hoàn thành. Để phục vụ tốt nhất cho 470 thí sinh đăng ký dự thi, nhà trường đã bố trí 20 phòng thi khang trang, trang bị đầy đủ bàn ghế, quạt mát và nước uống. Bên cạnh đó, hội đồng thi cũng đã tiến hành niêm phong các phòng học không sử dụng và vô hiệu hóa các thiết bị thông tin không có trong danh mục theo đúng quy chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kiểm tra công tác chuẩn bị tại Hội đồng thi Trường THPT Thành Sen.

Thầy Đoàn Minh Điền – Hiệu trưởng Trường THPT Thành Sen khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, các điều kiện phục vụ kỳ thi đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo. Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng công an, y tế và điện lực địa phương nhằm xây dựng các phương án giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông phía ngoài cổng trường và đảm bảo nguồn điện trong các ngày thi. Đồng thời, công tác tập huấn nghiệp vụ, phổ biến quy chế thi cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ cũng đã được triển khai chặt chẽ nhằm hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế”.

Khác với các hội đồng thi thông thường chỉ tập trung đón thí sinh dự thi lớp 10 THPT công lập trong ngày 25/5, Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là một trong hai điểm thi có lịch làm việc đến hết ngày 26/5 để phục vụ thí sinh thi các môn chuyên. Nhà trường đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ rất sớm. Đến thời điểm này, mọi điều kiện về nhân lực, vật lực tại đây đã hoàn tất, sẵn sàng đón các sĩ tử.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thông tin: "Thực hiện chỉ đạo của ngành, chúng tôi đã rà soát kỹ từng khâu nhỏ nhất, từ việc bố trí hệ thống phòng thi đầy đủ bàn ghế, quạt mát, điều hòa... cho đến việc tập huấn chuyên sâu quy chế cho đội ngũ cán bộ coi thi. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, y tế địa phương nhằm siết chặt an ninh trật tự và sẵn sàng phương án ứng phó với thời tiết nắng nóng. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là tạo mọi điều kiện thuận lợi để các sĩ tử yên tâm, vững bước vào phòng thi".

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳ thi tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh có hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 39 hội đồng thi ở các trường THPT và một số trường THCS. Ngành giáo dục dự kiến điều động hơn 2.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên và phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi, các điểm in sao đề thi.

Song song với sự chủ động của các nhà trường, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi; phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi. Trong đó, lực lượng công an triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn; bảo mật đề thi, bài thi; phòng chống gian lận thi cử; phân luồng giao thông tại các khu vực thi. Ngành y tế chuẩn bị các phương án chăm sóc sức khỏe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn thanh niên và các tổ chức hỗ trợ triển khai các hoạt động tiếp sức mùa thi, đồng hành với thí sinh trong suốt kỳ thi…

Trước đó, các trường THCS đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh lớp 9.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động và đồng bộ, các hội đồng thi trên địa bàn Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Năm nay, Ban Tuyển sinh vào lớp 10 THPT đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông quy chế thi đến từng thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Trên tinh thần đó, ngành đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các quy định liên quan đến kỳ thi, đặc biệt là công tác phòng chống gian lận thi cử. Ngành cũng nhắc nhở các hội đồng thi cần lưu ý hướng dẫn kỹ lưỡng để thí sinh thực hiện nghiêm túc quy định về danh mục vật dụng được phép mang vào phòng thi, từ đó hạn chế tối đa những sai sót, vi phạm quy chế đáng tiếc, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và khách quan tuyệt đối. Ông Nguyễn Hồng Cường – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

