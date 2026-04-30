Điểm danh những môn có "tỷ lệ chọi" cao vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm nay

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 1.439 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh, tăng hơn 500 em so với năm học trước. Con số này cho thấy sức hút của môi trường học tập chất lượng cao và cũng đồng nghĩa với việc cơ hội trúng tuyển của thí sinh sẽ trở nên khó khăn hơn.

Năm học 2026 - 2027, số lượng thí sinh đăng ký vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tăng mạnh.

Năm học 2026 - 2027, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vẫn giữ ổn định với 13 lớp. Trong đó, môn Toán và Tiếng Anh mỗi môn 2 lớp; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc mỗi môn 1 lớp; sĩ số mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Đáng chú ý, dù có 1.439 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng nhiều em đăng ký từ 2 môn chuyên trở lên nên tổng số lượt đăng ký lên tới 1.519 lượt. Cụ thể: Toán 244 lượt thí sinh đăng ký dự thi; Vật lý 131; Hóa học 141; Sinh học 138; Ngữ văn 174; Tiếng Anh 436; Tin học 106; Lịch sử 84; Địa lý 65.

Số lượng thí sinh tăng cao khiến “cuộc đua” vào trường chuyên trở nên khốc liệt hơn. Một số môn có "tỷ lệ chọi" ở mức cao như: Ngữ văn 1/4,97; Hóa học 1/4,02; Sinh học 1/3,94; Vật lý 1/3,74; Toán 1/3,48; Tin học 1/3,02…

Các trường THCS đang tăng cường ôn luyện kiến thức cho học sinh lớp 9.

Theo kế hoạch, thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh sẽ tham gia các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra ngày 25/5. Ngày 26/5, thí sinh tiếp tục dự thi các môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút; buổi sáng thi Toán, Ngữ văn, buổi chiều thi các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa lý.

Với số lượng đăng ký tăng mạnh cùng tỷ lệ cạnh tranh cao, kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm nay được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những kỳ tuyển sinh “nóng”, đòi hỏi thí sinh phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức và tâm lý để giành cơ hội trúng tuyển.