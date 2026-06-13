[Infographic] Những mốc thời gian cần lưu ý sau ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Khép lại môn thi đầu tiên - sĩ tử Hà Tĩnh phấn khởi rời trường thi 11/06/2026 12:10 Kết thúc môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều thí sinh Hà Tĩnh rời điểm thi với tâm trạng phấn khởi, sẵn sàng bước vào các môn thi tiếp theo.

Đề Ngữ văn tạo bất ngờ với thí sinh Hà Tĩnh về chủ đề trí tuệ nhân tạo 11/06/2026 11:18 Thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn, được đánh giá là đề mở, có độ phân hoá rõ nét.

Cận cảnh quy trình rà quét thiết bị điện tử, bảo đảm kỳ thi công bằng, nghiêm túc 11/06/2026 09:10 Lực lượng chức năng tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã sử dụng máy quét an ninh cầm tay để đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh Hà Tĩnh tự tin bước vào môn thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 11/06/2026 08:40 Từ sáng sớm, tại các điểm thi trên địa bàn Hà Tĩnh, hàng nghìn thí sinh đã có mặt với tâm thế chủ động, tự tin để bước vào môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 11/06/2026 05:00 Cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước, sáng nay (11/6), gần 18.600 thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Đề thi tốt nghiệp THPT sẽ cân bằng giữa các môn 10/06/2026 18:58 Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ có sự cân bằng ở mức độ tương đối, tạo sự công bằng giữa thí sinh khi chọn môn khác nhau.

Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026 10/06/2026 15:44 Tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh, các thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã có mặt để thực hiện các thủ tục.

[Motion graphic] Những lỗi nào khiến thí sinh thi tốt nghiệp THPT bị đình chỉ, hủy bài thi? 10/06/2026 13:30 Không ít thí sinh mất cơ hội tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học chỉ vì những sai sót tưởng chừng rất nhỏ. Để tránh rơi vào tình huống đáng tiếc, thí sinh cần nắm rõ các hành vi có thể dẫn đến đình chỉ hoặc hủy kết quả thi.

Bên trong các điểm thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh trước giờ đón sĩ tử 10/06/2026 05:16 Trước giờ đón gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đến làm thủ tục dự thi vào chiều nay (10/6), các điểm thi trên toàn tỉnh đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Động viên thí sinh hoàn cảnh khó khăn trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 09/06/2026 16:53 Nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa được trao cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hè vui ở thư viện trường 09/06/2026 15:00 Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn đến thư viện trường học trong dịp hè.

Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh 08/06/2026 11:32 Kết quả thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh của Lê Thùy Phương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực học tập mà còn mở ra chặng đường học tập mới để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ngoại ngữ.

Hà Tĩnh thiết lập "lá chắn" phòng, chống gian lận trong kỳ thi THPT 08/06/2026 05:44 Trước yêu cầu siết chặt phòng chống gian lận, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra nghiêm túc, công bằng, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ khâu chuẩn bị.

Nam sinh Hà Tĩnh nhận bằng khen tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 06/06/2026 15:50 Đội tuyển Việt Nam được trao 1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ và 3 bằng khen trong Cuộc thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Võ Sỹ Quốc Anh (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) là 1 trong 3 thí sinh nhận bằng khen.

Thủ khoa chuyên Lý ở Hà Tĩnh: "Em luôn hướng đến vị trí số 1" 06/06/2026 11:33 Với tinh thần không ngừng nỗ lực và chinh phục những mục tiêu cao hơn, em Trần Việt Hưng (phường Thành Sen) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường? 06/06/2026 09:29 Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?

Ngôi trường có 2 thủ khoa đầu vào THPT Chuyên Hà Tĩnh 06/06/2026 08:00 Khép lại Kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh, với Trường THCS Nam Hà (phường Thành Sen) là dấu mốc khó quên khi lần đầu tiên, trong lịch sử nhà trường có 2 thủ khoa đầu vào lớp chuyên.

Hè cho con trẻ-đi để lớn, trải nghiệm để trưởng thành 06/06/2026 05:10 Thay vì chỉ tìm kiếm những bãi biển đẹp hay khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhiều phụ huynh Hà Tĩnh đang chọn cho con những hành trình về nguồn, khám phá di sản, trải nghiệm thiên nhiên và rèn luyện kỹ năng sống trong dịp hè.

Sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 05/06/2026 19:03 Chiều 5/6, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một số điểm thi trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 05/06/2026 17:06 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch, tuyệt đối không chủ quan, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 05/06/2026 16:32 Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, dự kiến trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất trong kỳ tuyển sinh lớp 10 là THPT Phan Đình Phùng với 24,75 điểm; tiếp theo là THPT Kỳ Anh và THPT Nghèn 21,25 điểm.

Thủ khoa lớp chuyên Địa và hành trình "vẽ bản đồ" cho chính mình 05/06/2026 13:41 Với tổng điểm 52,5, trong đó điểm môn chuyên là 8,5, Nguyễn Diệp Ngân (phường Thành Sen) đã trở thành thí sinh có điểm đầu vào cao nhất lớp Địa lý - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ông Đoàn Đình Anh tái giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh 05/06/2026 12:25 Đại hội đã bầu BCH Hội Khuyến học Hà Tĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 29 người. Ông Đoàn Đình Anh được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Điểm thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh 2026: Link tra cứu nhanh, chính xác 04/06/2026 15:55 Điểm thi vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027 được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chính thức công bố từ 16h chiều nay (4/6).

Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh 04/06/2026 15:01 Với hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học cùng nguồn tài liệu phong phú, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn đọc, nhất là các em học sinh trong dịp nghỉ hè.

Đại học Hà Tĩnh-những ý tưởng trẻ vì cuộc sống 04/06/2026 12:15 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XVI, năm học 2025 – 2026 do Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức có 11 đề tài được tuyển chọn từ 64 công trình nghiên cứu khoa học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026-Hà Tĩnh sẵn sàng đón gần 18.600 thí sinh 04/06/2026 09:36 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sắp diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh. Thời điểm này, các điểm thi đang hoàn thiện những điều kiện liên quan để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Dạy trẻ quản lý tài chính: Kỹ năng cần thiết cho tương lai 03/06/2026 16:37 Từ những khoản tiền tiêu vặt đến thu nhập đầu tiên khi làm thêm, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đang được trang bị kỹ năng quản lý tài chính để tự tin làm chủ cuộc sống và tương lai.