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[Infographic] Những mốc thời gian cần lưu ý sau ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7/2026; việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 3/7/2026.

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Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

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