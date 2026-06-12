Hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đề thi phân hóa, trường thi an toàn

Sau khi hoàn thành bài thi các môn tự chọn sáng 12/6, các sĩ tử sinh đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sáng nay, đề thi các môn tự chọn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ có 48 mã đề khác nhau. Trong đó, thí sinh ca 1 nhận mã đề từ 1 - 24, ca 2 nhận mã đề từ 25 - 48. Đây được xem là giải pháp đột phá giúp giảm thiểu tối đa tình trạng gian lận đối với các môn thi trắc nghiệm chia ca.

Cấu trúc đề thi năm nay vẫn giữ nguyên như đề minh họa của Bộ GD&ĐT năm 2025, tập trung chủ yếu vào kiến thức lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và 11.

Nhiều thí sinh rời trường thi với tâm lý thoải mái.

Theo đánh giá của các thí sinh và giáo viên, nhìn chung, đề các môn tự chọn có tính phân hóa cao, tạo điều kiện để đánh giá năng lực thí sinh một cách thực chất, phù hợp với kỳ thi, vừa tốt nghiệp THPT vừa tuyển sinh đại học.

Phần vận dụng chủ yếu đưa vào các bối cảnh thực tiễn mới mẻ, không có sẵn trong sách giáo khoa. Để đạt điểm cao, học sinh không thể học thuộc lòng mà phải thực sự hiểu và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt để giải quyết vấn đề. Điều này phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực toàn diện của người học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các thí sinh thảo luận bài thi sau khi kết thúc giờ làm bài.

Môn Tiếng Anh của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đánh giá là khá khó. Với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 50 phút, nhiều thí sinh nhận định không dễ để đạt điểm cao, đặc biệt là phần bài đọc hiểu chứa nhiều từ vựng mới. Với áp lực thời gian chỉ 50 phút, không ít sĩ tử đã phải bỏ dở các câu cuối trong sự tiếc nuối.

Lực lượng thanh niên tình nguyện đã góp sức cho một kỳ thi thuận lợi, an toàn.

Ngày thi cuối cùng tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh, công tác đảm bảo an toàn tiếp tục được các lực lượng quan tâm thực hiện.

Đồng hành với các sĩ tử vượt vũ môn là tinh thần nhiệt huyết của 35 đội thanh niên tình nguyện; lực lượng công an, điện lực... Dù thời tiết chuyển nắng oi sau những ngày mát dịu, các lực lượng đã túc trực để phát nước uống, hỗ trợ giữ đồ dùng cá nhân và dành những lời động viên, giúp các thí sinh vững tâm lý để hoàn thành kỳ thi.