Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đề thi phân hóa, trường thi an toàn

Nhóm P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Gần 18.600 thí sinh tại Hà Tĩnh đã hoàn thành các bài thi tự chọn, qua đó khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

bqbht_br_e16.jpg
Sau khi hoàn thành bài thi các môn tự chọn sáng 12/6, các sĩ tử sinh đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sáng nay, đề thi các môn tự chọn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ có 48 mã đề khác nhau. Trong đó, thí sinh ca 1 nhận mã đề từ 1 - 24, ca 2 nhận mã đề từ 25 - 48. Đây được xem là giải pháp đột phá giúp giảm thiểu tối đa tình trạng gian lận đối với các môn thi trắc nghiệm chia ca.

Cấu trúc đề thi năm nay vẫn giữ nguyên như đề minh họa của Bộ GD&ĐT năm 2025, tập trung chủ yếu vào kiến thức lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và 11.

bqbht_br_e15.jpg
Nhiều thí sinh rời trường thi với tâm lý thoải mái.

Theo đánh giá của các thí sinh và giáo viên, nhìn chung, đề các môn tự chọn có tính phân hóa cao, tạo điều kiện để đánh giá năng lực thí sinh một cách thực chất, phù hợp với kỳ thi, vừa tốt nghiệp THPT vừa tuyển sinh đại học.

Phần vận dụng chủ yếu đưa vào các bối cảnh thực tiễn mới mẻ, không có sẵn trong sách giáo khoa. Để đạt điểm cao, học sinh không thể học thuộc lòng mà phải thực sự hiểu và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt để giải quyết vấn đề. Điều này phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực toàn diện của người học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

bqbht_br_e14.jpg
bqbht_br_e17.jpg
Các thí sinh thảo luận bài thi sau khi kết thúc giờ làm bài.

Môn Tiếng Anh của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đánh giá là khá khó. Với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 50 phút, nhiều thí sinh nhận định không dễ để đạt điểm cao, đặc biệt là phần bài đọc hiểu chứa nhiều từ vựng mới. Với áp lực thời gian chỉ 50 phút, không ít sĩ tử đã phải bỏ dở các câu cuối trong sự tiếc nuối.

bqbht_br_e13.jpg
Lực lượng thanh niên tình nguyện đã góp sức cho một kỳ thi thuận lợi, an toàn.

Ngày thi cuối cùng tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh, công tác đảm bảo an toàn tiếp tục được các lực lượng quan tâm thực hiện.

Đồng hành với các sĩ tử vượt vũ môn là tinh thần nhiệt huyết của 35 đội thanh niên tình nguyện; lực lượng công an, điện lực... Dù thời tiết chuyển nắng oi sau những ngày mát dịu, các lực lượng đã túc trực để phát nước uống, hỗ trợ giữ đồ dùng cá nhân và dành những lời động viên, giúp các thí sinh vững tâm lý để hoàn thành kỳ thi.

Tin liên quan

Tags:

#Thi tốt nghiệp THPT Hà Tĩnh #Đề thi tốt nghiệp THPT #Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #Thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh #Giáo dục Hà Tĩnh

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hè vui ở thư viện trường

Hè vui ở thư viện trường

Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn đến thư viện trường học trong dịp hè.
Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Kết quả thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh của Lê Thùy Phương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực học tập mà còn mở ra chặng đường học tập mới để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ngoại ngữ.
Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?
Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

Với hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học cùng nguồn tài liệu phong phú, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn đọc, nhất là các em học sinh trong dịp nghỉ hè.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!