Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Baohatinh.vn) - Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Trước mỗi buổi thi và vào thời điểm gần kết thúc giờ làm bài là lúc khu vực trước cổng trường đông phụ huynh nhất.
Khi cánh cổng trường thi vẫn còn khép kín, nhiều phụ huynh không giấu được sự hồi hộp, liên tục dõi mắt vào bên trong, mong con em hoàn thành bài thi thuận lợi và bước ra với nụ cười trên môi.
Nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn con em mình hoàn thành kỳ thi đúng với nguyện vọng và năng lực, đồng thời sớm giải tỏa áp lực sau quãng thời gian dài miệt mài ôn tập.
Những ánh mắt dõi theo của phụ huynh đầy yêu thương, mang theo bao kỳ vọng, niềm tin và lời động viên thầm lặng dành cho các sĩ tử 2008.
Nụ cười của các thí sinh sau giờ thi cũng là khoảnh khắc nhiều phụ huynh cảm thấy nhẹ nhõm sau nhiều giờ thấp thỏm mong ngóng.
Kết quả thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh của Lê Thùy Phương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực học tập mà còn mở ra chặng đường học tập mới để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ngoại ngữ.
Đội tuyển Việt Nam được trao 1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ và 3 bằng khen trong Cuộc thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Võ Sỹ Quốc Anh (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) là 1 trong 3 thí sinh nhận bằng khen.
Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?
Thay vì chỉ tìm kiếm những bãi biển đẹp hay khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhiều phụ huynh Hà Tĩnh đang chọn cho con những hành trình về nguồn, khám phá di sản, trải nghiệm thiên nhiên và rèn luyện kỹ năng sống trong dịp hè.
Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.