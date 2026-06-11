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Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

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(Baohatinh.vn) - Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.

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﻿Sáng 11/6, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh diễn ra trong điều kiện thời tiết mát mẻ, một số điểm thi xuất hiện mưa nhỏ. Dù gây đôi chút bất tiện trong quá trình di chuyển, thời tiết dễ chịu đã giúp các thí sinh có tâm thế thoải mái hơn khi bước vào phòng thi.
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Bất chấp những cơn mưa nhỏ, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi con em hoàn thành bài thi.
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Trước mỗi buổi thi và vào thời điểm gần kết thúc giờ làm bài là lúc khu vực trước cổng trường đông phụ huynh nhất.
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Khi cánh cổng trường thi vẫn còn khép kín, nhiều phụ huynh không giấu được sự hồi hộp, liên tục dõi mắt vào bên trong, mong con em hoàn thành bài thi thuận lợi và bước ra với nụ cười trên môi.
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Nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn con em mình hoàn thành kỳ thi đúng với nguyện vọng và năng lực, đồng thời sớm giải tỏa áp lực sau quãng thời gian dài miệt mài ôn tập.
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Những cơn mưa nhỏ xuất hiện trong buổi sáng đã mang lại bầu không khí mát mẻ, giúp phụ huynh bớt phần vất vả trong thời gian chờ đợi ngoài cổng trường.
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Những ánh mắt dõi theo của phụ huynh đầy yêu thương, mang theo bao kỳ vọng, niềm tin và lời động viên thầm lặng dành cho các sĩ tử 2008.
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Với nhiều sĩ tử, hạnh phúc lớn nhất không chỉ là hoàn thành bài thi thật tốt mà còn là luôn có bố mẹ ở bên đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm động lực trên mỗi chặng đường trưởng thành.
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Nụ cười của các thí sinh sau giờ thi cũng là khoảnh khắc nhiều phụ huynh cảm thấy nhẹ nhõm sau nhiều giờ thấp thỏm mong ngóng.
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Đón con ngay khi vừa hoàn thành bài thi, nhiều phụ huynh ân cần hỏi han, động viên và lắng nghe những chia sẻ đầu tiên về bài làm.
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Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh sẽ bước vào những hành trình riêng. Dẫu phía trước là những lựa chọn khác nhau, tình yêu thương, sự đồng hành và chở che của gia đình vẫn sẽ là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin để các em tự tin bước tiếp trên chặng đường trưởng thành.

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