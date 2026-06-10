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[Infographic] Những con số đáng chú ý trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Tĩnh

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Gần 18.600 thí sinh tại Hà Tĩnh sẽ tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại 35 điểm thi chính thức trên toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

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Tags:

#Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #Kỳ thi tốt nghiệp #học sinh Hà Tĩnh #thi cử

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