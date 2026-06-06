Đề thi tốt nghiệp THPT là tài liệu “tối mật”

Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 18.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cùng với công tác ôn tập, một nội dung đang được các lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý là bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến đề thi.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối với công an cấp xã tập huấn công tác đảm bảo an ninh, an toàn trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong các ngày 11 và 12/6 với 35 điểm thi trên toàn tỉnh. Hơn 2.000 cán bộ, giáo viên và lực lượng công an sẽ được huy động tham gia các khâu phục vụ, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Theo Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề thi chính thức, đề thi dự bị và đáp án của Kỳ thi tốt nghiệp THPT trước thời điểm công bố thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Tĩnh cho biết, thời điểm trước các kỳ thi quan trọng thường xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội quảng cáo “có đề thi thật”, “có đáp án chính xác”, “nhận giải đề từ xa” nhằm lừa đảo hoặc thu hút người tham gia.

“Các em học sinh và phụ huynh cần hết sức cảnh giác trước những thông tin chưa được kiểm chứng. Đề thi tốt nghiệp THPT là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Tối mật", vì vậy mọi hành vi mua bán, trao đổi, phát tán thông tin liên quan đến đề thi khi chưa được phép đều có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật” - Đại tá Nguyễn Hoài Việt nhấn mạnh.

Công an Hà Tĩnh cảnh báo.

Theo lực lượng chức năng, sự phát triển của công nghệ khiến các hành vi gian lận thi cử ngày càng tinh vi. Nhiều thiết bị thu phát tín hiệu được ngụy trang dưới dạng đồng hồ thông minh, tai nghe siêu nhỏ, bút ghi âm hoặc các vật dụng cá nhân thông thường.

Chỉ một thao tác chụp ảnh đề thi bằng điện thoại rồi gửi qua mạng xã hội trong thời gian làm bài cũng có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Không ít trường hợp trên cả nước đã bị đình chỉ thi, hủy kết quả hoặc bị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vì liên quan đến hành vi phát tán đề thi ra ngoài phòng thi.

Theo quy định hiện hành, hành vi làm lộ, chiếm đoạt, mua bán, phát tán hoặc sử dụng trái phép tài liệu bí mật nhà nước có thể bị xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Để tránh những vi phạm đáng tiếc, lực lượng chức năng khuyến cáo thí sinh kiểm tra kỹ tư trang trước khi đến điểm thi; tuyệt đối không mang điện thoại di động, thiết bị thu phát thông tin hoặc các vật dụng bị cấm vào phòng thi. Ngay cả khi chưa sử dụng, việc mang các thiết bị không được phép vào phòng thi cũng có thể dẫn đến xử lý theo quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần. Bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, mỗi thí sinh cần nâng cao ý thức chấp hành quy chế thi và các quy định của pháp luật. Một phút chủ quan, một lần chia sẻ thông tin thiếu suy nghĩ trên không gian mạng có thể để lại hậu quả lớn hơn nhiều so với một bài thi chưa đạt kết quả như mong muốn.