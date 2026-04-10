Sĩ tử tăng tốc luyện đề, làm quen với áp lực phòng thi thực tế

Tăng cường luyện đề, làm quen áp lực phòng thi

Học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Đình Phùng tập trung luyện đề, làm quen áp lực thời gian như trong phòng thi thực tế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/6/2026. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo không công bố đề minh họa, đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng tự ôn tập và thích ứng của học sinh. Thời điểm này, nhiều nhà trường và các học sinh đang tập trung cao cho việc luyện đề, giúp củng cố kiến thức và rèn luyện tâm lý, kỹ năng trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Em Nguyễn Hà Phương (bên phải) - học sinh lớp 12D1, Trường THPT Phan Đình Phùng luyện đề tiếng Anh.

Em Nguyễn Hà Phương - lớp 12D1, Trường THPT Phan Đình Phùng (đóng trên địa bàn phường Thành Sen) cho biết: “Áp lực những tháng cuối cấp thực sự rất lớn, có lúc căng thẳng nhưng em xác định đây là giai đoạn quyết định nên phải cố gắng hết sức. Em thấy đề thi hiện không còn kiểu học thuộc là làm được, mà phải hiểu bản chất và biết vận dụng. Em đăng ký thi khối D00 và đang dành thêm thời gian tìm hiểu thông tin tuyển sinh, tham khảo kinh nghiệm từ anh chị đi trước để có định hướng rõ ràng hơn”.

Cùng chung tâm lý “chạy đua với thời gian”, em Nguyễn Đình Đông - lớp 12A5 Trường THPT Cẩm Bình (đóng trên địa bàn xã Cẩm Bình) chia sẻ: “Trong giai đoạn nước rút này, thay vì học thêm kiến thức mới, em tập trung rà soát các lỗ hổng qua việc giải đề và ghi chú lại những lỗi sai hay gặp. Em dành phần lớn thời gian để luyện đề, bấm giờ thi để rèn tốc độ và làm quen với áp lực. Đồng thời, rèn luyện thêm tư duy quản lý thời gian để luôn giữ được sự bình tĩnh và phong độ ổn định nhất khi bước vào phòng thi”.

Nhiều giáo viên cũng nhận định, xu hướng ra đề mới buộc học sinh phải thay đổi cách học. Đề thi hiện nay không còn thiên về ghi nhớ mà yêu cầu hiểu bản chất và vận dụng linh hoạt. Vì vậy, phương pháp dạy học cũng được điều chỉnh theo hướng tăng cường bài tập gắn với thực tiễn, hướng dẫn học sinh phân tích, xử lý tình huống.

Cô Nguyễn Thị Nam Anh - giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: “Đề thi những năm gần đây có sự phân hóa rất rõ. Đối với môn Tiếng Anh, giáo viên chúng tôi phải chủ động xây dựng hệ thống đề bám sát cấu trúc, đồng thời cập nhật xu hướng ra đề để định hướng cho học sinh. Trong quá trình dạy, chúng tôi dành nhiều thời gian cho việc chữa đề, phân tích kỹ từng phương án trả lời. Qua đó, học sinh sẽ hiểu sâu vấn đề, tránh được những lỗi sai theo kiểu lặp lại".

Sau mỗi kỳ thi thử, nhà trường tiến hành phân tích kết quả để định hướng lại mục tiêu, cách thức ôn luyện cho các em học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã tổ chức kỳ thi thử lần thứ nhất cho học sinh lớp 12 toàn tỉnh. Sau kỳ thi, các nhà trường được chỉ đạo phân tích phổ điểm, đánh giá kết quả cụ thể từng môn, từng nhóm đối tượng học sinh. Từ đó, kịp thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy và kế hoạch ôn tập phù hợp hơn.

Theo kế hoạch, sở sẽ tổ chức 2 lần thi thử theo đúng quy chế thi thật. Đây được xem là bước “tập dượt” quan trọng, giúp học sinh làm quen với không khí phòng thi, đồng thời giúp nhà trường đánh giá chính xác năng lực học sinh để có giải pháp hỗ trợ hiệu quả.

Hà Tĩnh dự kiến có khoảng 18.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thời gian qua, sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả ôn tập. Trong đó, xây dựng ngân hàng câu hỏi, mỗi môn có ít nhất 15 đề thi thử bám sát cấu trúc chương trình, phân chia theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng để phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đồng thời, ngành cũng tăng cường ôn thi trực tuyến để hỗ trợ các nhà trường". Ông Nguyễn Hồng Cường – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

Chú trọng tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh

Không chỉ tập trung vào kiến thức, các nhà trường còn đặc biệt chú trọng công tác tư vấn tâm lý và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Thầy Võ Tá Tình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên (đóng trên địa bàn xã Cẩm Xuyên) cho hay: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phân loại học sinh để có phương pháp dạy học phù hợp. Bên cạnh tập trung hoàn thành chương trình chính khóa sớm, thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, chúng tôi lồng ghép hoạt động tư vấn hướng nghiệp, mời các cựu học sinh thành đạt về chia sẻ kinh nghiệm, giúp các em có định hướng rõ ràng hơn trong việc lựa chọn ngành nghề, trường học”.

Những ngày cao điểm, học sinh lớp 12 miệt mài ôn luyện, tận dụng từng giờ để củng cố kiến thức.

Công tác tư vấn không chỉ dừng lại ở việc định hướng ngành nghề mà còn chú trọng nắm bắt tâm lý lứa tuổi, giúp học sinh giảm áp lực học tập, tự tin hơn trước các kỳ thi quan trọng. Từ đó, các hoạt động giáo dục được triển khai theo hướng linh hoạt, thực tiễn hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực và định hướng tương lai cho học sinh.

Cô Nguyễn Thị Thuý Hằng – Giáo viên Trường THPT Trần Phú (đóng trên địa bàn xã Đức Thịnh) cho biết: “Bên cạnh việc hệ thống hóa, củng cố kiến thức trọng tâm cho học sinh, chúng tôi kịp thời cung cấp thông tin về phương án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng, cũng như xu hướng ngành nghề hiện nay để giúp các em có lựa chọn phù hợp với năng lực và sở thích của mình.”

Sự đồng hành của thầy cô trong việc định hướng sớm ngành học giúp học sinh xác định mục tiêu học tập rõ ràng hơn.

Ngoài tập trung ôn tập, các em học sinh cũng cần chuẩn bị tâm lý vững vàng và duy trì sức khỏe tốt. Em Bùi Triệu Vy - Lớp 12A10, Trường THPT Trần Phú chia sẻ: “Về kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, em đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho từng môn học, tập trung vào các nội dung trọng tâm và thường xuyên luyện đề để rèn kỹ năng làm bài. Bên cạnh đó, em cũng cố gắng giữ tinh thần thoải mái, sắp xếp thời gian hợp lý giữa học tập và nghỉ ngơi để đạt hiệu quả ôn luyện tốt nhất".

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và học tập khoa học là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả ôn thi. Một chiến lược học tập rõ ràng, bám sát cấu trúc đề và giữ vững tâm lý chính là “chìa khóa” để các em học sinh lớp 12 tự tin vượt qua kỳ thi quan trọng sắp tới.