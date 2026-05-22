12 đội giành giải xuất sắc giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic”

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” cấp cụm năm học 2025-2026 tạo sân chơi bổ ích cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động trong các cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 22/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” cấp học mầm non năm học 2025-2026.

Đại biểu dự lễ tổng kết.

Giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” cấp học mầm non năm học 2025-2026 diễn ra từ ngày 1/4 đến 6/5/2026 tại 12 cụm chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, thu hút 92 đội với hơn 1.800 trẻ tham gia.

Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích cho trẻ, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động, góp phần xây dựng môi trường mầm non “Trẻ mạnh khỏe - Năng động - Tự tin - Hạnh phúc”.

Chương trình giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” trong toàn tỉnh thu hút hơn 1.800 trẻ tham gia.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tại cấp cụm đã có nhiều tiết mục được thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo, góp phần tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi và phát huy được sự mạnh dạn, tự tin của trẻ mầm non. Một số đội thể hiện tốt khả năng điều hành, phối hợp nhóm và tinh thần kỷ luật trong biểu diễn.

Công tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình luyện tập và tham gia giao lưu được các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc, không xảy ra mất an toàn trong suốt quá trình tổ chức. Chương trình đã được nhà trường, phụ huynh quan tâm theo dõi và lan toả mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin và nền tảng mạng xã hội.

Kết quả, Ban Tổ chức cấp cụm đã trao 92 giải cho 92 đội tham gia, trong đó có 12 giải nhất, 30 giải nhì, 37 giải ba, 13 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho 12 đội xuất sắc cấp cụm.
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho 5 cụm chuyên môn tổ chức tốt chương trình giao lưu.

Thiếu nhi Hà Tĩnh vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
