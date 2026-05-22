12 đội giành giải xuất sắc giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic”

(Baohatinh.vn) - Giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” cấp cụm năm học 2025-2026 tạo sân chơi bổ ích cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động trong các cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Hà Tĩnh.
Chiều 22/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” cấp học mầm non năm học 2025-2026.
Giao lưu “Bé với vũ điệu Aerobic” cấp học mầm non năm học 2025-2026 diễn ra từ ngày 1/4 đến 6/5/2026 tại 12 cụm chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, thu hút 92 đội với hơn 1.800 trẻ tham gia.
Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích cho trẻ, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động, góp phần xây dựng môi trường mầm non “Trẻ mạnh khỏe - Năng động - Tự tin - Hạnh phúc”.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tại cấp cụm đã có nhiều tiết mục được thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo, góp phần tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi và phát huy được sự mạnh dạn, tự tin của trẻ mầm non. Một số đội thể hiện tốt khả năng điều hành, phối hợp nhóm và tinh thần kỷ luật trong biểu diễn.
Công tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình luyện tập và tham gia giao lưu được các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc, không xảy ra mất an toàn trong suốt quá trình tổ chức. Chương trình đã được nhà trường, phụ huynh quan tâm theo dõi và lan toả mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin và nền tảng mạng xã hội.
Kết quả, Ban Tổ chức cấp cụm đã trao 92 giải cho 92 đội tham gia, trong đó có 12 giải nhất, 30 giải nhì, 37 giải ba, 13 giải khuyến khích.
