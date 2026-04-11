Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".

Hội thi vận động mang tên "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026" của Trường Mầm non Trí Đức là sân chơi bổ ích giúp các em rèn luyện thể chất. Được tổ chức từ ngày 7-11/4, gần 700 bạn nhỏ của trường đã tham gia tranh tài ở vòng loại, 95 em có thành tích xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết.
Chương trình được tổ chức dưới hình thức vượt 7 chướng ngại vật với nhiều trò chơi vận động liên hoàn, phù hợp với lứa tuổi mầm non. Theo các nhóm tuổi, các chướng ngại vật sẽ có độ khó khác nhau.
Các phần thi được thiết kế sáng tạo, vừa mang tính thử thách vừa đảm bảo an toàn, tạo điều kiện để trẻ khám phá những trò chơi mới mẻ, đầy hứng khởi.
Mỗi em nhỏ khi tham gia đều như hóa thân thành những “chiến binh nhí” dũng cảm, nỗ lực vượt qua từng chướng ngại vật bằng tất cả sự cố gắng của mình. Dù đôi lúc gặp khó khăn hay vấp ngã, các em vẫn kiên trì, không bỏ cuộc và luôn cố gắng hoàn thành phần thi tốt nhất.
Thông qua từng thử thách, các em nhỏ có cơ hội tăng cường sức khỏe, nâng cao sự dẻo dai và rèn luyện khả năng tập trung. Không chỉ vậy, hội thi còn giúp trẻ trở nên tự tin, nhanh nhẹn và linh hoạt hơn trong các hoạt động thường ngày.
Bên cạnh việc rèn luyện thể lực, hội thi còn góp phần giáo dục cho trẻ ý thức kỷ luật, tinh thần vượt khó và sự bền bỉ. Đây là những kỹ năng quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần ngay từ những năm đầu đời.
Các bạn nhỏ đều nỗ lực để có thể hoàn thành phần thi của mình một cách nhanh nhất.
Giáo viên đồng hành, hỗ trợ các bạn nhỏ hoàn thành phần thi.
Khoảnh khắc thi đấu của các bạn nhỏ tuổi nhất (khối lớp 3 tuổi).
Niềm hạnh phúc khi hoàn thành phần thi của mình.
Các em nhỏ có thành tích tốt được nhận huy chương và quà tặng. Chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026" không chỉ đơn thuần là một hoạt động vui chơi mà còn là môi trường giáo dục tích cực, nơi trẻ được trải nghiệm, khám phá và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Thông qua sân chơi này, nhà trường đã tạo nên một không khí sôi nổi, ý nghĩa, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non.

#Hội thi Sasuke Trường Mầm non Trí Đức #Hà Tĩnh 24H #Trường Mầm non Trí Đức

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.
Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.