Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

(Baohatinh.vn) - Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Khoảnh khắc thi đấu của các bạn nhỏ tuổi nhất (khối lớp 3 tuổi).
Các em nhỏ có thành tích tốt được nhận huy chương và quà tặng. Chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026" không chỉ đơn thuần là một hoạt động vui chơi mà còn là môi trường giáo dục tích cực, nơi trẻ được trải nghiệm, khám phá và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Thông qua sân chơi này, nhà trường đã tạo nên một không khí sôi nổi, ý nghĩa, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non.
