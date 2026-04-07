Việt Nam xếp trên Thái Lan sau lượt trận ra quân giải Futsal Đông Nam Á

Đội tuyển Futsal Việt Nam xếp trên chủ nhà Thái Lan sau lượt trận ra quân bảng A Futsal Đông Nam Á 2026 sau khi có chiến thắng đậm 4-0 trước đội tuyển Myanmar.

Tuyển Futsal Việt Nam khởi đầu thuận lợi ngày ra quân. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar ở lượt trận đầu tiên bảng A giải Futsal Đông Nam Á 2026.

Nhan Gia Hưng, Nguyễn Đa Hải (cú đúp) và Nguyễn Thạc Hiếu là những người lập công để mang 3 điểm về cho đội tuyển Việt Nam.

Kết quả này cũng giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Diego Giustozzi có nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Tại nhà thi đấu Nonthaburi, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép và tạo nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Phút 12, từ tình huống tổ chức tấn công hiệu quả, Thái Huy có pha xử lý đầy nỗ lực trước khi tạo điều kiện để Nhan Gia Hưng dễ dàng dứt điểm, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp 2, "các chiến binh Sao vàng" tiếp tục đẩy cao đội hình, tạo thế trận lấn lướt trước liên tiếp có được bàn thắng.

Phút 21, từ pha phối hợp nhuần nhuyễn, Nguyễn Đa Hải dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ một phút sau, cầu thủ này hoàn tất cú đúp với pha lập công dễ dàng, đưa Việt Nam dẫn trước 3-0.

Đến phút 29, Nguyễn Thạc Hiếu có pha xử lý kỹ thuật vượt qua cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm đẳng cấp ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng này không chỉ giúp đội tuyển Futsal Việt Nam có khởi đầu thuận lợi mà còn xếp trên chủ nhà Thái Lan, để chiếm ngôi đầu bảng A sau lượt trận ra quân.

Tuyển Việt Nam thi đấu áp đảo trước Myanmar. (Nguồn: VFF)

Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội chủ nhà Thái Lan cũng đã có khởi đầu thuận lợi và giành được chiến thắng cách biệt 4-1 trước Timor Leste.

Muhammad Osamanmusa lập cú đúp, trong khi hai bàn còn lại của Thái Lan được chia đều cho Charoondej Muenthiang và Narongsak Wingwon. Bàn thắng danh dự của Timor Leste được ghi bởi Benito De Ramos.

Như vậy, sau lượt trận ra quân, Thái Lan đang cùng có được 3 điểm như Việt Nam nhưng xếp sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Timor-Leste, trong khi chủ nhà Thái Lan đối đầu Myanmar.

Bảng A giải Futsal Đông Nam Á 2026 sẽ sớm ngã ngũ nếu như Việt Nam và Thái Lan tiếp tục giành được chiến thắng. Khi đó, trận đấu cuối bảng A giữa hai đội sẽ mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng chung cuộc.

Đương kim vô địch "phô trương sức mạnh"

Cũng trong ngày ra quân, hai đội tuyển Indonesia và Australia cũng đã có được chiến thắng để tạm chia nhau hai vị trí đầu bảng B.

Nhà đương kim vô địch Indonesia thị uy sức mạnh trên hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng đậm 7-0 trước đội tuyển Brunei.

Muhammad Sanjaya tỏa sáng với một hat-trick bàn thắng để dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới giải Futsal Đông Nam Á 2026.

Andarias Kareth ghi dấu ấn với cú đúp, trong khi hai bàn còn lại lần lượt thuộc về Muhammad Imam Ashori và Dewa Rizki.

Ở trận đấu còn lại, đội tuyển Futsal Australia đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Futsal Malaysia, nhờ các bàn thắng của Tyler Garner và Ethan De Melo.

Ở lượt trận thứ 2 bảng B, Australia gặp Brunei, còn Indonesia chạm trán Malaysia. Bảng B cũng sẽ sớm xác định 2 đội đi tiếp nếu Australia và Indonesia cùng giành chiến thắng.

Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
