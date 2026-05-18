World Cup 2026: Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho đội tuyển Iran

Trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Iran gia tăng, công tác an ninh dành cho đội tuyển bóng đá đến từ Trung Đông tại World Cup 2026 thu hút nhiều sự quan tâm.

Ông Andrew Giuliani - người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhằm đảm bảo an ninh cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, cho biết sẽ làm mọi cách trong khả năng để bảo đảm sự an toàn của đội tuyển Iran.

Ông Giuliani sẽ phụ trách chiến dịch an ninh trị giá 625 triệu USD của chính quyền Mỹ, được thiết kế nhằm “giữ an toàn cho cả một châu lục” trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran; bên cạnh việc bảo đảm an ninh tối đa cho các quan chức, cầu thủ cùng hàng triệu người hâm mộ dự kiến đến Mỹ vào tháng 6 tới.

Công tác an ninh dành cho đội tuyển bóng đá Iran tại World Cup 2026 đã được lên kế hoạch gần 1 năm qua do lo ngại về các cuộc biểu tình, tranh chấp thị thực và bất ổn chính trị trong suốt giải đấu mùa hè này.

Iran - một trong những đội đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết, được dự báo sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ trước các trận vòng bảng, gồm 2 trận tại Los Angeles và một trận tại Seattle. Trong khi đó, trận cuối cùng vòng bảng gặp Ai Cập sẽ diễn ra tại sân Lumen Field, sân nhà của đội bóng bầu dục Seattle Seahawks, đúng vào dịp diễu hành của cộng đồng LGBT.

Ngoài ra, lực lượng an ninh tại Bắc Mỹ cũng chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xảy ra các cuộc biểu tình lớn bên trong sân vận động và khu vực dành cho người hâm mộ.

Thay vì vận hành theo một mô hình thống nhất trên toàn quốc, từng thành phố đăng cai tại Mỹ có một chiến dịch an ninh độc lập hoàn chỉnh, với kế hoạch triển khai lực lượng cảnh sát riêng, điều phối giao thông và hệ thống ứng phó khẩn cấp.

Giới chức tại Los Angeles, Miami, Dallas, New York, Seattle và Atlanta đã bắt đầu các cuộc diễn tập quy mô lớn, bao gồm khảo sát sân vận động, mô phỏng kiểm soát đám đông và kiểm tra hệ thống giao thông nhằm xác định những lỗ hổng trước khi giải đấu bắt đầu.

Phần lớn công tác chuẩn bị không chỉ tập trung vào ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mà còn nhằm xử lý thách thức hậu cần khổng lồ trong việc di chuyển hàng trăm nghìn người hâm mộ giữa sân bay, khách sạn, khu vực cổ động và sân vận động với mức gián đoạn tối thiểu.

Theo ông Giuliani, đây không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là 11 chiến dịch khu vực riêng biệt diễn ra đồng thời, mỗi nơi đều có những thách thức và yêu cầu riêng.

Về phía Iran, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) được cho là đã đề xuất kế hoạch 10 điểm, tập trung vào việc bảo vệ phái đoàn của họ khỏi các rắc rối pháp lý, ngoại giao và chính trị trong suốt giải đấu. Các vấn đề an ninh cũng là phần quan trọng trong đề xuất của FFIRI, theo đó liên đoàn này đề xuất tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn của đội tuyển và các tuyến đường di chuyển tới sân vận động.

Bên cạnh đó, FFIRI cũng yêu cầu thiết lập “vành đai an ninh tăng cường” nhằm hạn chế tiếp xúc giữa cầu thủ với người biểu tình, trong bối cảnh lo ngại World Cup 2026 có thể trở thành diễn đàn cho các cuộc biểu tình./.