World Cup 2026: Tổng thống Mỹ chỉ ra 'mặt trái' của giải đấu

Các bảng đấu World Cup 2026 được công bố tại lễ bốc thăm ở Washington D.C., Mỹ ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với báo New York Post, Tổng thống Trump cho biết ông bất ngờ khi biết giá vé xem trận khai mạc của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay tại sân SoFi ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 12/6 tới đã bị đẩy lên khoảng 1.000 USD trên thị trường bán lại. Ông khẳng định: “Tôi chắc chắn muốn có mặt ở đó nhưng thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không trả mức giá đó”.

Phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino lên tiếng bảo vệ chính sách giá vé của giải đấu.

Ông Infantino nói đùa rằng vé bán lại cho trận chung kết World Cup 2026 hiện được rao bán với giá hơn 2 triệu USD, đồng thời tuyên bố ông sẽ “đích thân mang xúc xích và Coca-Cola” cho bất kỳ người hâm mộ nào mua tấm vé này.

Theo truyền thông Mỹ, giá vé trung bình cho trận chung kết World Cup 2026 hiện vào khoảng 13.000 USD, cao gấp nhiều lần so với mức khoảng 1.600 USD tại World Cup 2022 ở Qatar.

Tổng thống Trump bày tỏ lo ngại giá vé tăng quá cao sẽ khiến tầng lớp lao động Mỹ - trong đó có nhiều cử tri ủng hộ ông - không thể trực tiếp đến sân theo dõi các trận đấu. Ông nhấn mạnh: “Nếu người dân từ Queens, Brooklyn và những người yêu mến Donald Trump không thể đi xem, tôi sẽ thất vọng”. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn khẳng định World Cup 2026 là một thành công thương mại lớn. Ông dẫn lại số liệu FIFA công bố cho thấy giải đấu đã bán được hơn 5 triệu vé, phá mọi kỷ lục.

Nhiều người hâm mộ tại Mỹ và châu Âu cho rằng phần lớn vé đã bị giới đầu cơ mua gom rồi bán lại trên các nền tảng thứ cấp với giá cao gấp nhiều lần giá gốc. Một số nhóm cổ động viên tại châu Âu đã đệ đơn khiếu nại chống độc quyền đối với FIFA, cáo buộc tổ chức này áp dụng mức giá “quá đáng” và thiếu kiểm soát hoạt động đầu cơ vé.

Phát biểu tại hội nghị do Viện Milken tổ chức ở Beverly Hills (bang California) ngày 5/5, ông Infantino bảo vệ cơ chế giá động của FIFA khi cho rằng thị trường giải trí tại Mỹ vốn vận hành theo nguyên tắc giá thị trường. Theo ông, nếu vé được bán quá rẻ, giới đầu cơ sẽ nhanh chóng mua lại và bán với giá cao hơn. Chủ tịch FIFA cũng cho biết World Cup 2026 hiện ghi nhận khoảng 500 triệu yêu cầu mua vé.

Trong khi FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo World Cup 2026 có thể tạo ra tác động kinh tế khoảng 30 tỷ USD, ngành khách sạn Mỹ lại cho biết lượng đặt phòng thực tế hiện thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu. Khảo sát của Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Mỹ (AHLA) cho thấy gần 80% khách sạn tại 11 thành phố đăng cai giải đấu đều đang ghi nhận lượng đặt phòng thấp hơn dự báo. Tại Kansas City, khoảng 85 - 90% số khách sạn cho biết nhu cầu còn thấp hơn cả một mùa Hè thông thường không có sự kiện lớn.

Theo AHLA, lượng khách nội địa hiện vượt xa khách quốc tế trong bối cảnh nhiều người hâm mộ nước ngoài gặp khó khăn về thủ tục thị thực, chi phí đi lại tăng mạnh và lo ngại bất ổn địa chính trị.

World Cup 2026 sẽ có 48 đội tuyển tham dự với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu khai mạc ngày 11/6 và kéo dài đến ngày 19/7 với trận chung kết tổ chức tại sân MetLife ở bang New Jersey.