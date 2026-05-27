Lịch thi đấu của U19 Việt Nam ở giải Đông Nam Á

Ở giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam sẽ nằm chung bảng A với chủ nhà U19 Indonesia, U19 Myanmar và U19 Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia và Brunei. Bảng C gồm Australia, Philippines và Campuchia.

U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở các bảng đấu hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng. Chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng và đội thứ hai có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết.

Ở giải đấu diễn ra vào năm 2024, U19 Việt Nam thậm chí không vượt qua được vòng bảng giải U19 Đông Nam Á khi chỉ xếp ở vị trí thứ hai bảng B với 4 điểm sau 3 trận. Do đó, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi rất quyết tâm thành công ở giải đấu năm nay.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp U19 Timor Leste vào lúc 16h ngày 1/6. Tiếp đó, tới lúc 16h ngày 4/6, đội bóng trẻ của Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Myanmar. U19 Việt Nam sẽ chốt lại vòng bảng bằng trận đấu với chủ nhà U19 Indonesia vào lúc 20h ngày 7/6.

Trong những ngày qua, toàn đội U19 Việt Nam đã có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày ở Nhật Bản (từ ngày 14/5 đến ngày 24/5) và có 4 trận giao hữu ở đất nước xứ mặt trời mọc. Sau đó, toàn đội tập luyện ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, để làm quen với cái nóng ở Indonesia.

HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ: “Thời tiết ở Indonesia cũng không khác nhiều so với cái khí hậu, thời tiết của Việt Nam. Đất nước xứ vạn đảo có mức độ nóng tương tự hoặc gần bằng Việt Nam thời điểm hiện tại.

Trước đó, toàn đội đã tập luyện dưới điều kiện nắng nóng và xen kẽ mát mẻ xen kẽ mát mẻ. Cho nên tôi nghĩ sau khi trở về Việt Nam, khí hậu cũng là một phần trợ lực giúp cho các bạn có thể làm quen được với cái nhiệt độ nắng nóng này”.

Nói về tình hình nhân sự của đội bóng, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết: "Đúng là một số nhân tố mà tôi mong muốn chưa thể góp mặt vì những lý do khách quan. Dẫu vậy, U19 Việt Nam vẫn còn có nhiều cầu thủ có chất lượng khác.

Theo HLV người Nhật Bản, trong thời gian qua, ban huấn luyện tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện khả năng vận hành chiến thuật và giúp các cầu thủ thích nghi với triết lý bóng đá mà đội hướng tới. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt trong việc tiếp cận phong cách chơi bóng và yêu cầu chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.

Trước câu hỏi liên quan đến áp lực thành tích trong bối cảnh các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tiếp đạt kết quả tích cực trong thời gian gần đây, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận điều đó tạo thêm áp lực cho U19 Việt Nam. Tuy nhiên, ông coi đây là trách nhiệm và động lực để toàn đội nỗ lực nhiều hơn.

“Với tôi, nghề huấn luyện phải song hành với áp lực. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tôi luôn mong muốn bản thân có thể đóng góp vào việc rèn luyện và mang lại thành tích cho lứa U19 Việt Nam này”, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ.