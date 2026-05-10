Thái Lan bị loại khỏi VCK U17 châu Á

U17 Thái Lan sớm dừng bước ở sân chơi châu lục.

Trước đối thủ được đánh giá vượt trội về thể hình lẫn tốc độ, U17 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Đại diện Tây Á kiểm soát thế trận tốt hơn và tận dụng hiệu quả các cơ hội để ghi hai bàn thắng quan trọng, qua đó giành vé vào tứ kết sớm một vòng đấu.

Ở trận còn lại của bảng A, U17 Tajikistan đánh bại Myanmar với tỷ số tối thiểu 1-0. Kết quả này đồng nghĩa cả U17 Thái Lan lẫn U17 Myanmar đều chính thức dừng bước khi chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận.

Đại diện Đông Nam Á thua 2 trận liên tiếp, khiến họ không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp dù vòng bảng vẫn còn một lượt đấu. Lượt đấu cuối giữa Thái Lan và Myanmar chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, bởi cả 2 hết cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 2.

Ở bảng B, cục diện rất căng thẳng. U17 Indonesia tự đẩy mình vào thế khó khi nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà Qatar. Đại diện Đông Nam Á buộc phải đánh bại U17 Nhật Bản ở lượt cuối nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này được xem là cực kỳ khó khăn. Nhật Bản vừa vượt qua U17 Trung Quốc 2-1 để sớm giành vé vào vòng knock-out. Đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc tiếp tục cho thấy đẳng cấp vượt trội với lối chơi tốc độ, tổ chức bài bản và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

Hiện tại, Nhật Bản là đội duy nhất ở bảng B chắc suất đi tiếp. Ba đội Qatar, Indonesia và Trung Quốc còn cơ hội cạnh tranh tấm vé còn lại, nhưng Qatar nắm nhiều lợi thế nhất nhờ hiệu số và quyền tự quyết.

