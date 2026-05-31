"Lời nguyền" Champions League hết ứng nghiệm

Chiến thắng của PSG trước Arsenal trên chấm luân lưu khiến "lời nguyền" ở các trận chung kết Champions League không còn ứng nghiệm.

PSG của Luis Enrique phá bỏ "lời nguyền" Champions League. Ảnh: Reuters.

PSG hòa 1-1 trước Arsenal sau 90 phút thi đấu chính thức trước khi giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu Champions League rạng sáng 31/5.

Đáng chú ý, lời nguyền "đội ghi bàn trước trong trận chung kết sẽ vô địch" chính thức bị phá vỡ. Cụ thể, ở trận chung kết tại Budapest, Kai Havertz mở tỷ số ngay đầu hiệp một cho Arsenal, tạo lợi thế lớn cho đại diện nước Anh.

Tuy nhiên, PSG viết nên một kịch bản khác. Sau nhiều nỗ lực ép sân, nhà đương kim vô địch nước Pháp tìm được bàn gỡ hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức nhờ công của Ousmane Dembele.

Trên chấm luân lưu, Gabriel và Eberechi Eze là hai cầu thủ thực hiện không thành công bên phía Arsenal, trong khi PSG chỉ có Nuno Mendes sút hỏng. Trận đấu khép lại với việc Arsenal vẫn chưa thể lần đầu tiên giành chức vô địch Champions League trong lịch sử.

Kết quả này đồng nghĩa chuỗi thống kê kéo dài suốt 12 năm ở các trận chung kết Champions League bị chặn đứng. Kể từ năm 2014, đội ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết luôn là đội giành chức vô địch.

Chuỗi thống kê đặc biệt đó bắt đầu sau trận chung kết năm 2014 giữa Real Madrid và Atletico Madrid. Khi đó, Atletico dẫn trước nhờ công của Diego Godin nhưng vẫn thất bại chung cuộc 1-4 sau hai hiệp phụ.

Từ đó đến nay, những Ivan Rakitic, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Mohamed Salah, Kai Havertz, Rodri và Achraf Hakimi đều từng ghi bàn mở tỷ số trong các trận chung kết, qua đó góp phần giúp đội bóng của mình nâng cao chiếc cúp vô địch.

Tottenham đạt thỏa thuận với tân binh đầu tiên ở hè 2026

Tottenham vừa chính thức trụ hạng Premier League theo kịch bản nghẹt thở, nhưng đội bóng Bắc London đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tái thiết lực lượng cho mùa giải mới. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Spurs đã đạt thỏa thuận nguyên tắc để chiêu mộ hậu vệ kỳ cựu Andy Robertson.
Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh

Lần đầu kể từ mùa giải bất bại 2003-2004, Arsenal mới lại vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi Man City hòa 1-1 trên sân của Bournemouth ở vòng 37.
