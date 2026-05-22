World Cup 2026: Người dân New York có cơ hội mua vé với giá 50 USD

Loại vé xem World Cup giá 50 USD nằm ở tầng khán đài trên của sân MetLife. Ảnh: blog.ticketmaster.com

Cụ thể, Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani đã đàm phán và thành công đạt được một nhượng bộ hiếm hoi từ FIFA để có 1.000 vé xem các trận đấu tại vòng chung kết World Cup sắp tới với giá 50 USD/vé. Số vé này sẽ được chia đều cho 7 trong số 8 trận đấu diễn ra tại sân MetLife ở bang New Jersey lân cận, bao gồm 5 trận vòng bảng, một trận vòng 32 đội và một trận vòng 16 đội, ngoại trừ trận chung kết ngày 19/7. Đây là chương trình tiếp cận vé trên quy mô toàn thành phố đầu tiên được công bố cho giải đấu sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico trong tháng 6 và tháng 7 năm nay.

Mức giá 50 USD là loại vé rẻ nhất dành cho người hâm mộ mua qua kênh bán vé chính thức của World Cup. Chỗ ngồi của các vé này ở tầng khán đài trên của sân MetLife. Người mua cũng sẽ được miễn phí vé xe buýt khứ hồi để đến sân xem trận đấu.

Các vé này sẽ được phân bổ thông qua hình thức bốc thăm và chỉ dành riêng cho cư dân thành phố New York, tiếp nối cam kết tranh cử của ông Mamdani là tạo điều kiện để người dân địa phương có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với giải đấu mùa Hè này.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic trước đó, Thị trưởng Mamdani cho rằng mức giá vé World Cup “cao chưa từng có” của FIFA “đe dọa loại chính những người đã làm nên sự đặc biệt của môn thể thao này”. Ông cho rằng sự can thiệp của giới chính trị là cần thiết, đồng thời nói thêm rằng: “Các nhà lãnh đạo cần lên tiếng khi lợi nhuận trở thành động cơ duy nhất, đến mức nhiều người từng tham dự các sự kiện này giờ đây thậm chí không còn dám nghĩ tới việc có thể đến xem”.

Số vé với mức giá 50 USD mà New York vừa đàm phán được không làm giảm trực tiếp doanh thu của FIFA vì được trích từ lượng vé do ban tổ chức chung của New York và New Jersey mua trước.