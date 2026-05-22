World Cup 2026: Người dân New York có cơ hội mua vé với giá 50 USD

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, thành phố New York vừa thông báo tin vui cho những người hâm mộ muốn sở hữu một tấm vé xem World Cup 2026 với giá phải chăng ngay tại Mỹ.
Cụ thể, Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani đã đàm phán và thành công đạt được một nhượng bộ hiếm hoi từ FIFA để có 1.000 vé xem các trận đấu tại vòng chung kết World Cup sắp tới với giá 50 USD/vé. Số vé này sẽ được chia đều cho 7 trong số 8 trận đấu diễn ra tại sân MetLife ở bang New Jersey lân cận, bao gồm 5 trận vòng bảng, một trận vòng 32 đội và một trận vòng 16 đội, ngoại trừ trận chung kết ngày 19/7. Đây là chương trình tiếp cận vé trên quy mô toàn thành phố đầu tiên được công bố cho giải đấu sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico trong tháng 6 và tháng 7 năm nay.
Mức giá 50 USD là loại vé rẻ nhất dành cho người hâm mộ mua qua kênh bán vé chính thức của World Cup. Chỗ ngồi của các vé này ở tầng khán đài trên của sân MetLife. Người mua cũng sẽ được miễn phí vé xe buýt khứ hồi để đến sân xem trận đấu.
Các vé này sẽ được phân bổ thông qua hình thức bốc thăm và chỉ dành riêng cho cư dân thành phố New York, tiếp nối cam kết tranh cử của ông Mamdani là tạo điều kiện để người dân địa phương có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với giải đấu mùa Hè này.
Trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic trước đó, Thị trưởng Mamdani cho rằng mức giá vé World Cup “cao chưa từng có” của FIFA “đe dọa loại chính những người đã làm nên sự đặc biệt của môn thể thao này”. Ông cho rằng sự can thiệp của giới chính trị là cần thiết, đồng thời nói thêm rằng: “Các nhà lãnh đạo cần lên tiếng khi lợi nhuận trở thành động cơ duy nhất, đến mức nhiều người từng tham dự các sự kiện này giờ đây thậm chí không còn dám nghĩ tới việc có thể đến xem”.
Số vé với mức giá 50 USD mà New York vừa đàm phán được không làm giảm trực tiếp doanh thu của FIFA vì được trích từ lượng vé do ban tổ chức chung của New York và New Jersey mua trước.
Bộ khung chính cố định qua nhiều trận đấu tạo nên hai quan điểm trái chiều xoay quanh U17 Việt Nam. Người hâm mộ cũng hy vọng chiến lược gia Brazil sẽ tạo đột biến về cách dùng người trong trận then chốt hướng tới tranh vé dự U17 World Cup 2026.
Cầu thủ quê Hà Tĩnh Đậu Quang Hưng là người ghi bàn duy nhất giúp U17 Việt Nam thắng 1-0 U17 Yemen. Đây là chiến thắng đầu tiên sau 10 năm của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời mở ra cơ hội lớn dự U17 World Cup 2026 cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”.
Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen giúp cho U17 Việt Nam có 3 điểm quan trọng ở lượt ra quân vòng bảng VCK U17 châu Á 2026. Kết quả này giúp cho thầy trò HLV Cristiano Roland tiến gần hơn tới tấm vé dự U17 World Cup 2026.
Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League 2025/26 sau chiến thắng nghẹt thở trước Atlético Madrid. Đoàn quân của Mikel Arteta không chỉ chấm dứt 20 năm chờ đợi mà còn làm nên kỳ tích với chuỗi trận bất bại ấn tượng.
Real Madrid tiếp tục níu giữ hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch La Liga sau chiến thắng 2-0 trước Espanyol, qua đó buộc Barca phải tạm hoãn màn đăng quang. Đáng chú ý, Vinicius ghi cả 2 bàn trong trận đấu này.
Tình huống va chạm giữa Gabriel Magalhaes và Erling Haaland trong trận đại chiến giữa Man City vs Arsenal đã được xác định là một quyết định sai lầm của trọng tài, theo kết luận từ hội đồng đánh giá các tình huống then chốt của Premier League.