Forest quật ngã Aston Villa

Forest có cơ hội vào chung kết Europa League.

Trận đấu tại Villa Park diễn ra chặt chẽ, đúng tính chất của một cuộc đấu giữa 2 đối thủ hiểu rõ nhau. Aston Villa nhập cuộc tốt hơn với cú sút xa nguy hiểm của Youri Tielemans, buộc thủ thành Stefan Ortega phải trổ tài cứu thua. Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest cũng đáp trả mạnh mẽ, liên tục khai thác những khoảng trống nơi hàng thủ đội khách.

Hai thủ môn trở thành điểm nhấn với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng. Ortega bay người cản phá cú cứa lòng kỹ thuật của Morgan Rogers, trong khi Emiliano Martinez cũng chứng tỏ đẳng cấp khi từ chối cơ hội ngon ăn của Igor Jesus, giữ thế cân bằng cho trận đấu.

Bước ngoặt đến ở phút 71. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Lucas Digne để bóng chạm tay trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Chris Wood không mắc sai lầm nào, dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bị dẫn bàn, Aston Villa đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự kỷ luật và kín kẽ của Forest. Cơ hội rõ ràng nhất vẫn thuộc về Tielemans, song cú dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác.

Thắng lợi giúp Forest nối dài chuỗi trận ấn tượng và có cơ hội giành quyền vào chung kết. Dù vậy, thử thách thật sự vẫn đang chờ đợi ở trận lượt về trên sân Villa Park, khi Aston Villa chắc chắn sẽ chơi tất tay để lật ngược tình thế.

Ở trận đấu còn lại, Braga giành chiến thắng 2-1 trước Freiburg.