Hội đồng Premier League ra kết luận bất ngờ ở trận Man City vs Arsenal

Tình huống va chạm giữa Gabriel Magalhaes và Erling Haaland trong trận đại chiến giữa Man City vs Arsenal đã được xác định là một quyết định sai lầm của trọng tài, theo kết luận từ hội đồng đánh giá các tình huống then chốt của Premier League.

Gabriel đáng ra phải nhận thẻ đỏ vì húc đầu vào Haaland

Ở phút 82 của trận đấu, thời điểm Arsenal đang bị Man City dẫn 2-1, Gabriel và Haaland xảy ra va chạm sau một pha tranh chấp. Hai cầu thủ có tình huống "đối đầu" trực diện, và khi tách ra, trung vệ người Brazil dường như đã có thêm một động tác dùng đầu tác động vào đối phương.

Trọng tài Anthony Taylor chỉ rút thẻ vàng cho cả hai cầu thủ, trong khi VAR do trọng tài John Brooks điều hành không can thiệp. Tuy nhiên, hội đồng KMI - cơ quan độc lập chuyên xem xét các tình huống quan trọng - đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 rằng hành động của Gabriel đáng bị truất quyền thi đấu vì lỗi bạo lực.

Theo luật của Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB), hành vi bạo lực được định nghĩa là việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng lực quá mức khi không tranh chấp bóng, và đây là lỗi trực tiếp dẫn đến thẻ đỏ. Hội đồng đánh giá chuyển động bổ sung bằng đầu của Gabriel là yếu tố quyết định.

Dù vậy, đa số thành viên hội đồng lại không cho rằng VAR đã mắc sai lầm rõ ràng khi không yêu cầu trọng tài xem lại tình huống. Chỉ một thành viên ủng hộ việc can thiệp VAR, trong khi phần còn lại cho rằng quyết định trên sân nên được giữ nguyên.

Gabriel đã may mắn thoát thẻ đỏ.

Trận đấu này có ý nghĩa cực lớn trong cuộc đua vô địch. Chiến thắng 2-1 giúp Man City rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm, đồng thời vẫn còn một trận chưa đấu. Trước đó, đội bóng của Mikel Arteta từng tạo ra cách biệt 9 điểm, song đã bị thu hẹp sau thất bại trước Bournemouth và trận thua tại Etihad.

Ở trận này, Man City mở tỷ số nhờ Rayan Cherki, trước khi Kai Havertz gỡ hòa cho Arsenal. Erling Haaland sau đó ghi bàn quyết định ở phút 65, trước khi xảy ra tình huống tranh cãi với Gabriel.

Hiện tại, Arsenal còn 4 trận để bảo vệ ngôi đầu, trong khi Man City có 5 trận cùng lịch thi đấu dày đặc, bao gồm cả chung kết FA Cup gặp Chelsea. Cuộc đua vô địch vì thế vẫn còn rất khó lường, và những quyết định như tình huống của Gabriel có thể trở thành bước ngoặt lớn của mùa giải.

