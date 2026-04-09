Lo ngại an ninh, visa và giá vé phủ bóng World Cup tại Mỹ

Kết quả khảo sát do Hiệp hội Du lịch Mỹ (U.S. Travel Association) thực hiện, với hơn 9.500 người tham gia từ 10 quốc gia, được công bố chưa đầy hai tháng trước ngày khai mạc, càng làm gia tăng những lo ngại vốn đã hiện hữu.

Trước đó, người hâm mộ phàn nàn về giá vé tăng cao, các thành phố đăng cai gặp khó khăn tài chính, trong khi xung đột tại Trung Đông gây ảnh hưởng đến công tác hậu cần. Trong đó, khả năng Iran dự World Cup 2026 vẫn là dấu hỏi lớn.

"Thành công không được đảm bảo", Hiệp hội Du lịch Mỹ nhận định. Theo tổ chức này, các lo ngại liên quan đến an ninh, chậm trễ xử lý visa và sự thay đổi trong chính sách của Mỹ có thể làm giảm lượng khách quốc tế và ảnh hưởng đến tiềm năng của sự kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cầm vé trận chung kết World Cup 2026, với Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đứng phía sau tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington D.C., ngày 22/8/2025. Ảnh: Reuters

Dù ban tổ chức vẫn lạc quan khi vé đã được mua từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, các dữ liệu về đặt vé máy bay hay khách sạn vẫn chưa cho thấy nhu cầu tăng mạnh như kỳ vọng.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) được cho là đã hủy hàng nghìn đặt phòng khách sạn tại ba quốc gia đăng cai gồm Mỹ, Canada và Mexico. Nhiều khách sạn tại các thành phố tổ chức cũng chưa ghi nhận lượng khách như dự báo.

Khảo sát không bao gồm dữ liệu đặt chỗ, nhưng đưa ra ước tính về mức chi tiêu của người hâm mộ. Theo đó, mỗi du khách quốc tế dự kiến chi khoảng 5.048 USD, trong khi người hâm mộ nội địa Mỹ đi xem các trận ở thành phố khác dự kiến chi trung bình 4.794 USD.

Gần một phần tư số người tham gia cho biết vấn đề visa và thủ tục biên giới ảnh hưởng đến quyết định có đến Mỹ hay không. Nhóm khảo sát bao gồm các thị trường như Anh, Đức, Pháp, Brazil, Canada, Mexico và những người từng đến Mỹ gần đây.

FIFA cũng đối mặt chỉ trích về việc áp dụng cơ chế giá vé linh hoạt theo nhu cầu, khiến chi phí tăng cao. Ngoài vé, các khoản chi khác cũng khiến người hâm mộ thêm áp lực.

Ngày 6/4, Cơ quan Giao thông Vùng Vịnh Massachusetts (MBTA) công bố vé khứ hồi hạn chế tới sân Gillette (được gọi là sân Boston trong giải) với giá 80 USD, gây lo ngại trong cộng đồng CĐV Anh và Scotland - hai đội sẽ thi đấu tại đây.

"Chi phí có thể khiến nhiều người phải vay mượn hoặc dùng thẻ tín dụng. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng thực sự có nguy cơ một số người chi tiêu vượt khả năng", Paul Goodwin, đồng sáng lập Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá Scotland, nói.

Báo cáo tháng 2/2025 của Hiệp hội Du lịch Mỹ cảnh báo hệ thống hàng không nước này chưa sẵn sàng cho lượng lớn du khách dự kiến đổ về dự World Cup và Olympic mùa hè 2028. Những hạn chế như hạ tầng xuống cấp, xử lý visa chậm và công nghệ an ninh lạc hậu được xem là rào cản lớn trong việc đón khách quốc tế.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, tăng mạnh so với 32 đội trước đây, với tổng số trận đấu dự kiến lên tới 104. Giải sẽ được tổ chức tại khoảng 16 thành phố, phần lớn nằm ở Mỹ. Việc mở rộng quy mô giúp nhiều đội tuyển có cơ hội góp mặt hơn, nhưng cũng làm dấy lên tranh luận về chất lượng chuyên môn và áp lực di chuyển do khoảng cách địa lý lớn.