Danh sách 1.248 cầu thủ của 48 đội tuyển dự World Cup 2026

World Cup 2026 có 48 đội tuyển tham dự, tranh tài ở 104 trận đấu. Mỗi đội tuyển được đăng ký từ 23-26 cầu thủ, trong đó bắt buộc phải bao gồm 3 thủ môn. Tổng số cầu thủ tham gia World Cup 2026 là 1.248 người.
Theo điều lệ của giải đấu, các đội tuyển phải đăng ký danh sách sơ bộ (tối đa 55 cầu thủ, tối thiểu 35) với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trước ngày 12/5. Thời hạn cuối cùng để rút gọn danh sách để đăng ký đội hình chính thức là ngày 1/6.
Trong trường hợp chấn thương, các đội được phép thay thế nhân sự từ danh sách sơ bộ, muộn nhất là 24 giờ trước trận đấu đầu tiên. Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Mexico và Nam Phi là 2 đội tuyển đầu tiên ra sân tại giải đấu.
BẢNG A
Mexico (Danh sách sơ bộ)
Huấn luyện viên: Javier Aguirre.
Thủ môn: Alex Padilla, Antonio Rodriguez, Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Guillermo Ochoa, Raul Rangel.
Hậu vệ: Bryan Gonzalez, Cesar Montes, Edson Alvarez, Eduardo Aguila, Everardo Lopez, Israel Reyes, Jesus Angulo, Jesus Gallardo, Jesus Gomez, Johan Vasquez, Jorge Sanchez, Julian Araujo, Luis Rey, Mateo Chavez, Ramon Juarez, Richard Ledezma, Victor Guzman.
Tiền vệ: Alexei Dominguez, Alexis Gutierrez, Alvaro Fidalgo, Brian Gutierrez, Carlos Rodriguez, Denzell Garcia, Diego Lainez, Efrain Alvarez, Elias Montiel, Erick Sanchez, Erik Lira, Gilberto Mora, Isaias Violante, Jeremy Marquez, Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba, Kevin Castaneda, Luis Chavez, Luis Romo, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Orbelin Pineda, Jesus Angulo.
Tiền đạo: Alexis Vega, Armando Gonzalez, Cesar Huerta, German Berterame, Guillermo Martinez, Julian Quinones, Raul Jimenez, Roberto Alvarado, Santiago Gimenez.
Hàn Quốc
Huấn luyện viên: Hong Myung-bo.
Thủ môn: Jo Hyeon-woo, Kim Seung-gyu, Song Bum-keun.
Hậu vệ: Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Tae-hyon, Park Jin-seob, Seol Young-woo, Jens Castrop, Lee Ki-hyuk, Lee Tae-seok , Lee Han-beom, Cho Yu-min.
Tiền vệ: Kim Jin-gyu, Bae Jun-ho, Paik Seung-ho, Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung, Lee Kang-in, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Hwang In-beom, Hwang Hee-chan.
Tiền đạo: Son Heung-min, Oh Hyeon-gyu, Cho Gue-sung.
Nam Phi
Huấn luyện viên: Hugo Broos.
Đội tuyển Nam Phi dự kiến công bố danh sách chính thức dự World Cup 2026 vào ngày 27/5.
Cộng hòa Czech (Danh sách sơ bộ)
Huấn luyện viên: Miroslav Koubek.
Thủ môn: Lukas Hornicek, Martin Jedlicka, Antonin Kinsky, Jan Koutny, Matej Kovar, Jakub Markovic, Jindrich Stanek.
Hậu vệ: Vladimir Coufal, David Douděra, Matěj Hadas, Tomas Holes, Robin Hranac, Stěpan Chaloupek, Vaclav Jemelka, David Jurasek, Ladislav Krejci, Karel Spacil, Adam Sevinský, Martin Vitik, Tomas Vlcek, Jaroslav Zelený, David Zima.
Tiền vệ: Lukas Ambros, Michal Beran, Pavel Bucha, Lukas Cerv, Krystof Danek, Vladimir Darida, Patrik Hellebrand, Adam Karabec, Ondrej Kricfalusi, Tomas Ladra, David Planka, Lukas Provod, Matěj Rynes, Lukas Sadilek, Michal Sadilek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomas Soucek, Pavel Sulc, Denis Visinský.
Tiền đạo: Adam Hložek, Tomas Chorý, Mojmir Chytil, Christophe Kabongo, Jan Kliment, Jan Kuchta, Vasil Kusej, Ondřej Mihalik, Vojtěch Patrak, Vaclav Sejk, Patrik Schick, Matej Vydra.
BẢNG B
Canada
Huấn luyện viên: Jesse Marsch.
Đội chủ nhà Canada dự kiến công bố danh sách 26 cầu thủ vào ngày 29/5.
Bosnia & Herzegovina
Huấn luyện viên: Sergej Barbarez.
Thủ môn: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic.
Hậu vệ: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik.
Tiền vệ: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic.
Tiền đạo: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko.
Qatar (Danh sách sơ bộ)
Huấn luyện viên: Julen Lopetegui.
Thủ môn: Shehab Elleithy, Salah Zakaria, Meshaal Barsham, Mahmoud Abunada.
Hậu vệ: Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Sultan Al Brake, Tarek Salman, Al-Hashmi Al-Hussain, Ayoub Al-Alawi, Bassam Al-Rawi, Rayyan Al-Ali, Issa Laye, Lucas Mendes, Mohammed Waad, Niall Mason.
Tiền vệ: Ahmed Fathi, Jassim Gaber, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Mohammed Mannai, Homam Al-Amin.
Tiền đạo: Almoez Ali, Akram Afif, Tahsin Mohammed, Edmilson Junior, Ahmed Al-Ganehi, Ahmed Alaa, Sebastian Soria, Hassan Al-Haydos, Mubarak Shannan, Mohammed Muntari, Yusuf Abdurisag.
Thụy Sỹ
Huấn luyện viên: Murat Yakin.
Thủ môn: Gregor Kobel, Marvin Keller, Yvon Mvogo.
Hậu vệ: Manuel Akanji, Luca Jaquez, Nico Elvedi, Aurele Amenda, Eray Comert, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer.
Tiền vệ: Ardon Jashari, Denis Zakaria, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow, Michel Aebischer, Remo Freuler, Christian Fassnacht.
Tiền đạo: Noah Okafor, Ruben Vargas, Dan Ndoye, Breel Embolo, Zeki Amdouni, Cedric Itten.
BẢNG C
Brazil
Huấn luyện viên: Carlo Ancelotti.
Thủ môn: Alisson Becker, Ederson Moraes, Weverton.
Hậu vệ: Gabriel Magalhaes, Bremer, Marquinhos, Roger Ibanez, Leo Pereira, Danilo, Douglas Santos, Alex Sandro, Wesley.
Tiền vệ: Fabinho, Casemiro, Bruno Guimaraes, Danilo, Lucas Paqueta, Neymar.
Tiền đạo: Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Rayan, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Igor Thiago, Endrick.
Morocco
Huấn luyện viên: Mohamed Ouahbi.
Đội tuyển Morocco công bố đội hình chính thức dự World Cup 2026 vào ngày 21/5.
Haiti
Huấn luyện viên: Sebastien Migne.
Thủ môn: Johnny Placide, Alexandre Pierre, Josue Duverger.
Hậu vệ: Carlens Arcus, Wilguens Pauguain, Duke Lacroix, Martin Experience, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy.
Tiền vệ: Leverton Pierre, Carl-Fred Sainthe, Jean-Jacques Danley, Jean-Ricner Bellegarde, Pierre Woodenski, Dominique Simon.
Tiền đạo: Louicius Deedson, Ruben Providence, Josue Casimir, Derrick Etienne, Wilson Isidor, Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot, Yassin Fortune, Lenny Joseph.
Scotland
Huấn luyện viên: Steve Clarke.
Thủ môn: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly.
Hậu vệ: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.
Midfielders: Ryan Christie, Finlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay.
Forwards: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart.
BẢNG D
Mỹ
Huấn luyện viên: Mauricio Pochettino.
Đội tuyển Mỹ chốt đội hình chính thức dự World Cup 2026 vào ngày 26/5.
Australia
Huấn luyện viên: Tony Popovic.
Đội hình chính thức của Australia được công bố ngày 1/6.
Paraguay (Danh sách sơ bộ)
Huấn luyện viên: Gustavo Alfaro.
Thủ môn: Roberto Fernandez, Orlando Gill, Gaston Olveira, Carlos Coronel, Santiago Rojas, Juan Espinola.
Hậu vệ: Gustavo Gomez, Junior Alonso, Fabian Balbuena, Omar Alderete, Juan Caceres, Blas Riveros, Alan Benitez, Agustin Sandez, Mateo Gamarra, Saul Salcedo, Jose Canale, Diego Leon, Alexandro Maidana, Alcides Benitez, Ronaldo Dejesus, Alan Nunez.
Tiền vệ: Miguel Almiron, Mathias Villasanti, Kaku, Andres Cubas, Ramon Sosa, Diego Gomez, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Matias Galarza, Robert Piris Da Motta, Alvaro Campuzano, Diego Gonzalez, Hugo Cuenca, Mauricio Magalhaes, Lucas Romero, Enso Gonzalez, Ruben Lezcano.
Tiền đạo: Oscar Romero, Angel Romero, Antonio Sanabria, Julio Enciso, Gabriel Avalos, Carlos Gonzalez, Alex Arce, Adam Bareiro, Lorenzo Melgarejo, Isidro Pitta, Ronaldo Martinez, Gustavo Caballero, Robert Morales, Adrian Alcaraz, Rodney Redes.
Thổ Nhĩ Kỳ (Danh sách sơ bộ)
Huấn luyện viên: Vincenzo Montella.
Thủ môn: Ugurcan Cakir, Mert Gunok, Altay Bayindir, Muhammed Sengezer, Ersin Destanoglu.
Hậu vệ: Merih Demiral, Zeki Celik, Caglar Soyuncu, Mert Muldur, Ferdi Kadioglu, Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali, Same Akaydin, Mustafa Eskihellac, Yussuf Akcicek, Ahmetcan Kaplan.
Tiền vệ: Hakan Calhanoglu, Kaan Ayhan, Orkun Kokcu, Ismail Yuksek, Salih Ozcan, Atakan Karazor, Demir Ege Tiknaz.
Tiền đạo: Kerem Akturkoglu, Irfan Can Kahveci, Baris Alper Yilmaz, Arda Guler, Kenan Yildiz, Yunus Akgun, Oguz Aydin, Deniz Gul, Yusuf Sari, Can Uzun, Aral Simsir.
BẢNG E
Đức
Huấn luyện viên: Julian Nagelsmann.
Đội tuyển Đức công bố danh sách dự World Cup 2026 vào ngày 21/5.
Bờ Biển Ngà
Huấn luyện viên: Emerse Fae.
Thủ môn: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont.
Hậu vệ: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossonou, Evan Ndicka, Wilfried Singo.
Tiền vệ: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Franck Kessie, Christ Oulai, Ibrahim Sangare, Jean-Michael Seri.
Tiền đạo: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi.
Ecuador
Huấn luyện viên: Sebastián Beccacece.
Đội tuyển Ecuador chưa công bố đội hình dự World Cup 2026.
Curacao
Huấn luyện viên: Dick Advocaat.
Thủ môn: Eloy Room, Trevor Doornbusch, Tyrick Bodak.
Hậu vệ: Jurien Gaari, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Joshua Brenet, Shurandy Sambo, Armando Obispo (PSV), Riechedly Bazoer, Deveron Fonville.
Tiền vệ: Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Godfried Roemeratoe, Kevin Felida, Livano Comenencia, Arjany Martha, Tyrese Noslion, Tahith Chong.
Tiền đạo: Kenji Gorre, Brandley Kuwas, Gervane Kastaneer, Jeremy Antonisse, Jearl Margaritha, Jurgen Locadia, Sontje Hansen.
BẢNG F
Nhật Bản
Huấn luyện viên: Hajime Moriyasu.
Thủ môn: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Aya Suzuka.
Hậu vệ: Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junosuke Suzuki.
Tiền vệ: Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Kaishu Sano., Takefusa Kubo.
Tiền đạo: Ayase Ueda, Keito Nakamura, Ito Suzuki, Kento Shiode, Keisuke Goto.
Hà Lan
Huấn luyện viên: Ronald Koeman.
Đội hình chính thức dự World Cup 2026 của Hà Lan được công bố vào ngày 27/5.
Thụy Điển
Huấn luyện viên: Graham Potter.
Thủ môn: Kristoffer Nordfeldt, Viktor Johansson, Jacob Widell Zetterstrom.
Hậu vệ: Daniel Svensson, Victor Lindelof, Isak Hien, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson, Emil Holm, Hjalmar Ekdal, Erik Smith.
Tiền vệ và tiền đạo: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Jesper Karlstrom, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli, Alexander Isak, Alexander Bernhardsson, Ken Sema.
Tunisia
Huấn luyện viên: Sabri Lamouchi.
Thủ môn: Sabri Ben Hessen, Abdelmouhib Chamakh, Aymen Dahman.
Defenders: Ali Abdi, Adem Arous, Mohamed Amine Ben Hamida, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Moutaz Neffati, Omar Rekik, Montassar Talbi, Yan Valery.
Midfielders: Mortadha Ben Ouanes, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi, Rani Khedira, Mohamed Hadj Mahmoud, Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri.
Forwards: Elias Achouri, Khalil Ayari, Firas Chaouat, Rayan Elloumi, Hazem Mastouri, Elias Saad, Sebastian Tounekti.
BẢNG G
Bỉ
Huấn luyện viên: Rudi Garcia.
Thủ môn: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders.
Hậu vệ: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.
Tiền vệ: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.
Tiền đạo: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard.
Ai Cập
Huấn luyện viên: Hossam Hassan.
Danh sách chính thức của đội tuyển Ai Cập được công bố vào ngày 29/5.
Iran
Huấn luyện viên: Amir Ghalenoei.
Đội tuyển Iran dự kiến chốt đội hình chính thức dự World Cup 2026 vào ngày 1/6.
New Zealand
Huấn luyện viên: Darren Bazeley.
Thủ môn: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud.
Hậu vệ: Tim Payne, Francis De Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Nando Pijnaker, Finn Surman, Callan Elliot, Tommy Smith.
Tiền vệ: Joe Bell, Marko Stamenic, Alex Rufer, Ryan Thomas, Lachlan Bayliss.
Tiền đạo: Matt Garbett, Chris Wood, Sarpreet Singh, Eli Just, Kosta Barbarouses, Ben Waine, Ben Old, Callum McCowatt, Jesse Randall.
BẢNG H
Tây Ban Nha
Huấn luyện viên: Luis de la Fuente.
Đội hình Tây Ban Nha được công bố vào ngày 25/5.
Uruguay
Huấn luyện viên: Marcelo Bielsa.
Danh sách sơ bộ và đội hình chính thức của Uruguay chưa được công bố.
Ả Rập Xê Út
Huấn luyện viên: Georgios Donis.
Đội tuyển Ả Rập Xê Út chưa công bố danh sách sơ bộ và đội hình chính thức dự World Cup.
Cape Verde
Huấn luyện viên: Bubista.
Thủ môn: Vozinha, Marcio Rosa, CJ dos Santos.
Hậu vệ: Stopira, Roberto Lopes, Joao Paulo, Diney, Logan Costa, Steven Moreira, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Kelvin Pires.
Tiền vệ: Jamiro Monteiro, Kevin Pina, Deroy Duarte, Telmo Arcanjo, Laros Duarte, Yannick Semedo.
Tiền đạo: Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Jovane Cabral, Gilson Tavares, Dailon Livramento, Helio Varela, Nuno da Costa.
BẢNG I
Pháp
Huấn luyện viên: Didier Deschamps.
Thủ môn: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.
Hậu vệ: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano.
Tiền vệ: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.
Tiền đạo: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram.
Iraq
Huấn luyện viên: Graham Arnold.
Đội tuyển Iraq chốt danh sách chính thức dự World Cup 2026 vào ngày 1/6.
Na Uy
Huấn luyện viên: Stale Solbakken.
Na Uy công bố đội hình chính thức dự World Cup vào ngày 21/5.
Senegal
Huấn luyện viên: Pape Thiaw.
Đội tuyển Senegal công bố đội hình chính thức dự World Cup 2026 vào ngày 21/5.
BẢNG J
Argentina (Danh sách sơ bộ)
Huấn luyện viên: Lionel Scaloni.
Thủ môn: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso, Walter Benitez, Facundo Cambeses, Santiago Beltran
Hậu vệ: Agustin Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolas Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Gabriel Rojas.
Tiền vệ: Maximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodriguez, Anibal Moreno, Alan Varela, Ezequiel Fernandez, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolas Dominguez, Emiliano Buendia, Valentin Barco, Lionel Messi, Nicolas Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomas Aranda, Nicolas Gonzalez.
Tiền đạo: Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matias Soule, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martinez, Jose Lopez, Julian Alvarez, Mateo Pellegrino.
Áo
Huấn luyện viên: Ralf Rangnick.
Thủ môn: Patrick Pentz, Alexander Schlager, Florian Wiegele.
Hậu vệ: David Affengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marco Friedl, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Alexander Prass, Michael Svoboda.
Tiền vệ: Christoph Baumgartner, Carney Chukwuemeka, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Romano Schmid, Alessandro Schopf, Nicolas Seiwald, Paul Wanner, Patrick Wimmer.
Tiền đạo: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic.
Jordan (Danh sách sơ bộ)
Huấn luyện viên: Jamal Sellami.
Thủ môn: Yazeed Abulaila, Abdallah Al Fakhouri, Nour Bani Attiah , Ahmad Al Juaidi.
Hậu vệ: Ihsan Haddad, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib, Saed Al Rosan, Husam Abu Dahab, Mo Abualnadi, Salim Obaid, Ahmad Assaf, Anas Badawi.
Tiền vệ: Rajaei Ayed, Noor Al Rawabdeh, Ibrahim Sadeh, Mohammad Abu Hashish, Nizar Al Rashdan, Mohannad Abu Taha, Amer Jamous, Mohammad Al Dawoud, Yousef Qashi, Mohammad Taha.
Tiền đạo: Musa Al Taamari, Mahmoud Al Mardi, Ali Olwan, Mohammad Abu Zrayq, Ibrahim Sabra, Odeh Al Fakhouri, Ali Azaizeh.
Algeria
Huấn luyện viên: Vladimir Petkovic.
Đội tuyển Algeria dự kiến công bố danh sách chính thức dự World Cup ngày 31/5.
BẢNG K
Bồ Đào Nha
Huấn luyện viên: Roberto Martinez.
Thủ môn: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Silva.
Hậu vệ: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Goncalo Inacio, Renato Veiga, Ruben Dias, Tomas Araujo.
Tiền vệ: Ruben Neves, Samuel Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.
Tiền đạo: Joao Felix, Francisco Trincao, Francisco Conceicao, Pedro Neto, Rafael Leao, Goncalo Guedes, Goncalo Ramos, Cristiano Ronaldo.
Colombia
Huấn luyện viên: Nestor Lorenzo.
Đội tuyển Colombia chưa công bố đội hình dự World Cup 2026.
Uzbekistan (Danh sách sơ bộ)
Huấn luyện viên: Fabio Cannavaro.
Thủ môn: Vladimir Nazarov, Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Abduvokhid Nematov.
Hậu vệ: Ibrohimkhalil Yuldoshev, Avazbek Ulmasaliev, Jakhongir Urozov, Rustamjon Ashurmatov, Mukhammadkodir Hamraliev, Umarbek Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Muhammadrasul Abdumajidov, Behruz Karimov, Diyor Ortikboev.
Tiền vệ: Kuvondik Ruziev, Sherzod Esanov, Nodirbek Abdurazzokov, Odiljon Khamrobekov, Umarali Rakhmonaliev, Alisher Odilov, Sardorbek Rakhmonov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Jasurbek Jaloliddinov, Azizjon Ganiev.
Tiền đạo: Abbosek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Dostonbek Khamdamov, Oston Urunov, Ruslanbek Jiyanov, Azizbek Amonov, Khusain Norchaev, Sherzod Temirov, Igor Sergeev, Eldor Shomurodov.
CHDC Congo
Huấn luyện viên: Sébastien Desabre.
Thủ môn: Lionel Mpasi, Timothy Fayulu, Matthieu Epolo.
Hậu vệ: Chancel Mbemba, Arthur Masuaku, Gedeoon Kalulu, Joris Kayembe, Dylan Batubinsika, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Rocky Bushiri, Steve Kapuadi.
Tiền vệ: Meschak Elia, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Theo Bongonda , Charles Pickel, Gael Kakuta, Noah Sadiki, Nathaniel Mbuku, Ngalayel Mukau, Brian Cipenga.
Tiền đạo: Cedric Bakambu, Fiston Mayele, Yoanne Wissa, Simon Banza.
BẢNG L
Croatia
Huấn luyện viên: Zlatko Dalic.
Thủ môn: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur.
Hậu vệ: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic.
Tiền vệ: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk.
Tiền đạo: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic.
Panama
Huấn luyện viên: Thomas Christiansen.
Đội tuyển Panama chốt danh sách vào ngày 26/5.
Đội tuyển Anh
Huấn luyện viên: Thomas Tuchel.
Danh sách chính thức dự World Cup 2026 của đội tuyển Anh được công bố ngày 22/5.
Ghana
Huấn luyện viên: Carlos Queiroz.