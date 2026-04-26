Arsenal chiếm lại ngôi đầu Premier League

Đêm 25/4, Arsenal đánh bại Newcastle 1-0 ở vòng 34 giải Ngoại hạng Anh trên sân Emirates.

Arsenal tạm lấy lại ngôi đầu.

Dù đây không phải là một màn trình diễn bùng nổ, nhưng 13 chiến thắng trong 14 lần đối đầu gần nhất với "Chích chòe" trên sân nhà đã giúp thầy trò Mikel Arteta thắp lại hy vọng cho ngôi vương sau hai thập kỷ chờ đợi. Lúc này, "Pháo thủ" có 73 điểm, hơn Manchester City 3 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

Chịu áp lực nặng nề sau khi đánh mất ngôi đầu bảng, Arsenal nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ. Eberechi Eze sớm đưa ra lời cảnh báo bằng một cú nã đại bác chệch cột. Tuy nhiên, các khán giả nhà cũng không phải chờ đợi lâu. Từ một tình huống phối hợp phạt góc ngắn bài bản, Kai Havertz kiến tạo tinh tế để Eze dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành, mở tỷ số trận đấu.

Newcastle dù chơi lép vế nhưng suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa nhờ khoảnh khắc xuất thần của Sandro Tonali. Cú sút xa từ khoảng cách 30 mét của tiền vệ người Italy bóng đi đổi hướng cực khó, buộc David Raya phải trổ tài cứu thua. Dẫu vậy, niềm vui dẫn trước của Mikel Arteta không trọn vẹn khi cả Kai Havertz và sau đó là Eze đều phải rời sân sớm do chấn thương, ngay trước thềm trận bán kết Champions League quan trọng vào giữa tuần.

Hai trụ cột Arsenal rời sân sớm vì chấn thương.

Hiệp hai chứng kiến sự lo lắng bao trùm các khán đài Emirates khi Arsenal dần mất kiểm soát thế trận. Gabriel Martinelli nỗ lực nhân đôi cách biệt nhưng không thắng được "bức tường" Sven Botman.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Newcastle liên tục gia tăng sức ép. Yoane Wissa và Dan Burn đã có những cơ hội bằng vàng để giật lại một điểm, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm cuối cùng đã khiến đội khách trắng tay rời London.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal

Cuộc đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bởi loạt điểm nóng chiến thuật: từ vai trò sáng tạo của Rayan Cherki, bài học dồn biên ở Wembley cho đến hệ thống 4-2-3-1 đang giúp Pep Guardiola hồi sinh sức mạnh Man City.
Rạng sáng 16/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà và kéo theo hàng loạt tình huống gây tranh cãi.
Mười năm sau kỳ tích vô tiền khoáng hậu ở Premier League, Leicester City giờ đối mặt với kịch bản rớt hạng khỏi Championship.
Rạng sáng 9/4, PSG đánh bại Liverpool 2-0 ở tứ kết lượt đi Champions League trên sân Parc des Princes.
Phát biểu của Wayne Rooney dần trở thành hiện thực khi Arsenal liên tiếp sụp đổ ở giai đoạn quyết định.