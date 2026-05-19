Xác định 39 đội tuyển giành vé tham dự World Cup U17

Theo phân bổ của FIFA, Châu Phi có 10 suất tham dự World Cup U17. Trong đó, 8 đội bóng giành vé trực tiếp thông qua việc nằm trong hai vị trí dẫn đầu ở 4 bảng ở giải U17 Châu Phi. Hai suất còn lại được xác định thông qua những trận play-off giữa các đội xếp thứ ba của 4 bảng.

U17 Tanzania lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup (Ảnh: CAF).

Chỉ sau hai lượt trận đầu tiên ở giải U17 châu Phi, đội bóng đầu tiên giành quyền tham dự World Cup U17 đã được xác định, đó là U17 Tanzania. Đội bóng này đã xuất sắc giành hai chiến thắng trước Mozambique và Angola.

Hiện tại, U17 Tanzania đứng đầu bảng C với 6 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai là Mali tới 4 điểm và hơn hai đội Angola và Mozambique 5 điểm.

Đây là lần đầu tiên U17 Tanzania giành quyền tham dự World Cup U17. Họ cũng giống như U17 Việt Nam, U17 Montenegro, U17 Hy Lạp, U17 Romania và U17 Serbia khi có lần đầu góp mặt ở giải đấu cấp độ thế giới.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U17 Châu Phi vào hai ngày 19 và 20/5, 7 đội giành vé trực tiếp còn lại tham dự World Cup ở lục địa đen sẽ được xác định. Trong khi đó, hai tấm vé vớt được xác định vào ngày 23/5.

Theo công bố của FIFA, lễ bốc thăm giải World Cup U17 sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tại Zurich (Thụy Sĩ). Tới thời điểm đó, đoàn quân của U17 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ của mình.

U17 Việt Nam sẽ biết được đối thủ của mình vào ngày 21/5 (Ảnh: AFC).

World Cup U17 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 13/12 ở Qatar với 48 đội tham dự. Kể từ năm ngoái, FIFA đã biến giải đấu này trở thành giải thường niên, để thúc đẩy bóng đá trẻ phát triển trên toàn thế giới.

Tính tới thời điểm này, FIFA đã xác định được 39 đội bóng tham dự. Châu Phi mới xác định 1 suất là U17 Tanzania. Châu Á xác định 9 suất là U17 Qatar (chủ nhà), U17 Saudi Arabia, U17 Tajikistan, U17 Australia, U17 Uzbekistan, U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc, U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam.

Châu Âu có 11 cái tên tham dự World Cup gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy, Ireland, Romania, Serbia. 7 đội tuyển Nam Mỹ góp mặt gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela.

Khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ và Caribe) xác định xong 8 đại diện tham dự là Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras, Panama, Jamaica, Cuba, Haiti. Khu vực châu Đại Dương có 3 đội tuyển tham dự là New Zealand, New Caledonia, Fiji.

Nhiều khả năng, U17 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4. Vì vậy, “Những chiến binh sao vàng” có khả năng đụng độ với những đội bóng hàng đầu thế giới như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Pháp.

Ở giải đấu năm ngoái, U17 Indonesia nằm chung bảng với U17 Brazil, U17 Zambia, U17 Honduras. Đội bóng xứ vạn đảo đã hứng chịu thất bại 0-4 trước U17 Brazil nhưng họ cũng đi vào lịch sử khi giành chiến thắng đầu tiên ở World Cup khi đánh bại U17 Honduras với tỷ số 2-1.