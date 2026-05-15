Trận U17 Việt Nam vs U17 Australia diễn ra khi nào?

Sau hành trình căng thẳng ở vòng bảng, giải U17 châu Á 2026 sẽ tiếp tục guồng quay với các trận đấu thuộc tứ kết.

8 đội bóng xuất sắc nhất góp mặt ở vòng tứ kết gồm có Saudi Arabia, Tajikistan (bảng A), Nhật Bản, Trung Quốc (bảng B), Việt Nam, Hàn Quốc (bảng C), Uzbekistan và Australia (bảng D).

Theo kế hoạch, các trận đấu tứ kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/5 (theo giờ Việt Nam).

Trận cầu nhận được sự quan tâm của người hâm mộ chính là màn so tài giữa U17 Việt Nam (nhất bảng C) và U17 Australia (nhì bảng D).

Tại giải đấu năm nay, U17 Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng - giành 2 trận thắng và 1 trận thua - thẳng tiến tứ kết với tư cách nhất bảng C và giành suất tham dự U17 World Cup 2026.

Thành tích này là cú hích quan trọng giúp đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland thêm tự tin khi đối đầu U17 Australia.

Trận đấu U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 0g sáng 17/5. Đây cũng là trận đấu diễn ra muộn nhất vòng tứ kết.

U17 Việt Nam mới đây đã đánh bại U17 Australia tại giải U17 Đông Nam Á 2026. (Nguồn: VFF)

Trước màn so tài được mong chờ này, vào lúc 23g hôm nay (15/5), U17 Nhật Bản và U17 Tajikistan sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại tứ kết.

U17 Nhật Bản thi đấu thăng hoa để giành vị trí nhất bảng A với thành tích toàn thắng. Tuy nhiên, đại diện Đông Á không được phép chủ quan trước U17 Tajikistan.

Lúc 0g sáng 16/5, chủ nhà U17 Saudi Arabia sẽ tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vương bằng trận đấu với U17 Trung Quốc.

U17 Saudi Arabia được đánh giá cao hơn không chỉ bởi phong độ mà còn có lợi thế sân nhà. Trong khi đó, U17 Trung Quốc chính là bất ngờ lớn nhất khi lách qua khe cửa hẹp để giành quyền đi tiếp.

Cặp tứ kết thứ ba diễn ra vào lúc 23g ngày 16/5 chính là cuộc đối đầu được chờ đợi U17 Uzbekistan và U17 Hàn Quốc.

U17 Uzbekistan đang là đương kim vô địch của giải đấu và chưa gặp bất cứ khó khăn nào trên hành trình của mình.

Bên kia chiến tuyến, U17 Hàn Quốc dù được đánh giá cao tại bảng C, nhưng cuối cùng chỉ giành vị trí thứ 2, xếp sau U17 Việt Nam khi vòng bảng khép lại.

U17 Việt Nam hướng đến tứ kết

Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 UAE, đội tuyển U17 Việt Nam đã trở lại sân tập tại Jeddah để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U17 Australia.

Do vừa trải qua trận đấu căng thẳng ở lượt cuối vòng bảng, buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland diễn ra với khối lượng vận động nhẹ nhàng và mang tính thư giãn. Nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp U17 UAE chủ yếu tản bộ và chơi game tự do, trong khi nhóm cầu thủ có ít thời gian thi đấu hoặc dự bị được rèn thêm các nội dung phối hợp chiến thuật.

Các cầu thủ cho thấy tinh thần tích cực sau cột mốc lịch sử vừa đạt được, đồng thời nhanh chóng hướng sự tập trung tới thử thách tiếp theo trước đối thủ rất mạnh là U17 Australia.

Chia sẻ tại buổi tập, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cho biết toàn đội đang rất hạnh phúc sau khi giành vé dự World Cup nhưng cũng ý thức rõ chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách.

"Em và toàn đội cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động khi giành được tấm vé vào tứ kết giải U17 châu Á cũng như suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar," Minh Thủy chia sẻ.

Các cầu thủ U17 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U17 Australia. (Nguồn: VFF)

Minh Thủy đồng thời cho biết ban huấn luyện đã nhanh chóng nhắc nhở toàn đội gác lại niềm vui chiến thắng để tập trung cho trận đấu kế tiếp.

“Các thầy trong ban huấn luyện đã nhắc nhở chúng em phải tạm quên chiến thắng hôm qua để tập trung tối đa cho các buổi tập, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới với Australia”, Minh Thủy nói.

Đánh giá về đối thủ tại tứ kết, Minh Thủy cho rằng U17 Australia là đội bóng đẳng cấp châu lục với nhiều điểm mạnh đáng chú ý.

"Chúng em từng gặp Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á trước đây. Họ là đội bóng có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ chiến thuật rất tốt," Minh Thủy cho biết. "Toàn đội sẽ cố gắng hoàn thiện thêm các kỹ năng theo giáo án của ban huấn luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Mục tiêu của toàn đội là cố gắng đi sâu nhất có thể tại vòng chung kết U17 châu Á 2026"./.