5 ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026

World Cup 2026 - ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11/6 đến 19/7 tại 3 quốc gia gồm: Mỹ, Canada và Mexico. Như vậy, chỉ còn 9 ngày nữa, trái bóng sẽ lăn trên các sân cỏ Bắc Mỹ, mở màn cho cuộc tranh tài của 48 đội tuyển quốc gia. Với quy mô lớn chưa từng có, giải đấu hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao và cuộc cạnh tranh khốc liệt cho chiếc cúp vàng danh giá.

Dựa trên lực lượng, phong độ và thành tích trong thời gian qua, một số đội tuyển được giới chuyên môn đánh giá là những ứng viên cạnh tranh ngôi vương gồm: Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Anh và Bồ Đào Nha.

Đội hình Argentina vô địch World Cup 2022.

Đầu tiên phải nhắc đến nhà đương kim vô địch Argentina. Theo thống kê của chuyên trang Transfermarkt, tổng trị giá đội hình Argentina hiện vào khoảng 762 triệu euro, đứng thứ 8 trong 10 đội tuyển đắt giá nhất thế giới. Nếu chỉ nhìn vào vị trí này để đánh giá về sức mạnh của đội tuyển Argentina thì đó là điều sai lầm. Bởi dưới thời HLV Lionel Scaloni, La Albiceleste (biệt danh của đội Argentina) thi đấu rất thăng hoa, trở thành một tập thể rất khó để đánh bại. Nhà đương kim vô địch đến với giải năm nay với sự vắng mặt đáng tiếc của ngôi sao Di Maria nhưng vẫn còn đó những cái tên chất lượng như: Messi, Enzo Fernandez, Mac Allister...

Dưới sự chỉ huy của “nhạc trưởng” Messi, Argentina trình diễn lối chơi rất giàu tốc độ, pressing liên tục cùng những pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng để tạo ra đột biến cao. Nếu tiếp tục phát huy được sự gắn kết, lì lợm và khát khao chiến thắng từng làm nên phép màu tại Qatar, đại diện Nam Mỹ hoàn toàn có thể viết tiếp lịch sử.

Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngôi vương của họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt đối thủ đáng gờm, trong đó nổi bật nhất là đội tuyển Pháp. Họ mang đến kỳ World Cup năm nay đội hình tổng trị giá 1,41 tỷ euro, xếp thứ 2 trong 10 đội bóng đắt giá nhất thế giới (chỉ sau tuyển Anh).

Xét về chất lượng nhân sự, Pháp có lẽ là đội tuyển sở hữu lực lượng dày và đồng đều nhất ở cả 3 tuyến với hàng loạt ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp như: Mbappe, Dembele, Tchouameni hay Saliba…

Sức mạnh thể chất, tốc độ cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp tuyển Pháp luôn là đối thủ đáng ngại đối với bất kỳ đội bóng nào khi phải đối mặt. Đội tuyển Pháp góp mặt ở trận chung kết hai kỳ World Cup gần nhất, trong đó đăng quang năm 2018 và giành ngôi á quân năm 2022. Kỳ World Cup lần này họ tiếp tục duy trì vị thế ứng viên hàng đầu. Nhiều chuyên gia nhận định Pháp là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.

Mang đến World Cup 2026 với trị giá đội hình cao nhất thế giới (1,62 tỷ euro), tuyển Anh được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chiếc cúp vô địch. Họ đã trải qua giai đoạn vòng loại hoàn hảo với thành tích toàn thắng, không để thủng lưới và trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên có vé dự World Cup 2026.

Nhiều ngôi sao của tuyển Anh không chỉ nổi bật trong nước mà còn “làm mưa làm gió” ở các giải đấu lớn tại châu Âu như: Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Eberechi Eze hay Bukayo Saka...

Quan trọng hơn, lứa cầu thủ hiện tại của tuyển Anh đều đã bước vào giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp. Nhiều người trong đó đã trải qua những trận cầu lớn nhất ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Và giờ đây là thời điểm để họ hiện thực hóa khát vọng đưa "bóng đá trở về nhà".

Ứng viên tiếp theo là đội tuyển Tây Ban Nha. Sau chức vô địch EURO 2024 đầy thuyết phục, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente. Đội tuyển xứ sở bò tót nổi bật nhờ việc kiểm soát bóng ấn tượng, cộng với đó là khả năng tấn công linh hoạt, tốc độ và hiệu quả trong các tình huống chuyển đổi trạng thái.

Đội hình Tây Ban Nha với sức trẻ của Lamine Yamal, Gavi, Pedri...

Sức mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở tuyến giữa với những ngôi sao được đánh giá là hàng đầu thế giới hiện nay như: Rodri, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz… Khả năng cầm nhịp, điều phối bóng và phát động tấn công của những ngôi sao này là rất ấn tượng.

Trên hàng công, những Lamine Yamal, Ferran Torres mang lại sự đột biến lớn, trong đó Yamal thường xuyên tạo khác biệt trước các hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Anh sẽ là niềm cảm hứng lớn cho đội tuyển Tây Ban Nha ở giải đấu năm nay.

Ứng cử viên nữa cho chức vô địch năm nay chính là tuyển Bồ Đào Nha. Họ đang sở hữu loạt ngôi sao lớn như: Nuno Mendes, Ruben Dias, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Rafael Leao... Tổng trị giá đội hình của Bồ Đào Nha là hơn 864 triệu euro (đứng thứ 4 thế giới).

Dưới thời HLV Roberto Martinez, “Brazil châu Âu” thi đấu ổn định và gắn kết hơn. Điều khiến đội tuyển Bồ Đào Nha trở nên đáng sợ hơn nằm ở việc họ có khát khao cháy bỏng với World Cup. Họ đã vô địch EURO và 2 lần vô địch UEFA Nations League, nhưng chưa từng được nếm trải vinh quang ở sân chơi World Cup.

Ở kỳ World Cup được xem là cuối cùng của Ronaldo, các đồng đội đang quyết tâm giành chức vô địch để trao tặng cho anh. Dù Cristiano Ronaldo đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, kinh nghiệm và bản lĩnh của siêu sao này vẫn là điểm tựa quan trọng cho Bồ Đào Nha.

Bên cạnh đó, sự trưởng thành của lớp cầu thủ trẻ giúp Bồ Đào Nha có chiều sâu đội hình đáng nể và đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các ứng viên hàng đầu. Nếu duy trì được sự ổn định và bản lĩnh ở những trận đấu lớn, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể mơ về lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới.

Với sự góp mặt của hàng loạt đội tuyển hàng đầu thế giới, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến cuộc đua vô địch hấp dẫn và khó lường bậc nhất lịch sử. Dù Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Anh hay Bồ Đào Nha đang được đánh giá cao, nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Liệu chiếc cúp vàng sẽ tiếp tục thuộc về Argentina hay sẽ tìm được chủ nhân mới? Câu trả lời sẽ có sau hơn một tháng tranh tài đầy cảm xúc trên đất Bắc Mỹ.