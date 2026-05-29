Đương kim vô địch Argentina chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026

Về cơ bản, HLV Scaloni vẫn đặt trọn niềm tin vào bộ khung nhân sự đã làm nên chức vô địch lịch sử tại Qatar năm 2022.

Những trụ cột quen thuộc đều sẵn sàng xung trận, bao gồm: thủ thành Emiliano Martinez; các hậu vệ Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Tagliafico và Lisandro Martinez.

Tuyến giữa vẫn quy tụ những cái tên đẳng cấp như Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes; phía trên là hàng công sắc bén gồm Julian Alvarez, Lautaro Martinez và Messi.

Điều này có nghĩa, hàng công này sẽ thiếu 2 tài năng trẻ có khả năng gây đột biến là Alejandro Garnacho (Chelsea) và tài năng trẻ Franco Mastantuono của Real Madrid.

Mastantuono bị loại khá đáng tiếc.

Cùng với đó, Emiliano Buendia và Marcos Senesi là hai cầu thủ đã trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Aston Villa và Bournemouth cũng không có tên.

Trong danh sách trên, dĩ nhiên, Lionel Messi chính là cầu thủ nhận được sự quan tâm lớn nhất trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương. Siêu sao 38 tuổi này sẽ có kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp lẫy lừng.

Tại World Cup 2026, Argentina sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ cúp vàng tại bảng J, nơi họ sẽ chạm trán các đối thủ Algeria, Áo và Jordan. Nhà đương kim vô địch sẽ gặp Algeria ngày 16/6.

Danh sách đội hình Argentina Thủ môn: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid). Hậu vệ: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (MU), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid). Tiền vệ: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea). Tiền đạo: Julian alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).