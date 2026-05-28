Đội Premier League thứ 2 vô địch cúp châu Âu

Crystal Palace sẽ dự Europa League với tư cách của nhà vô địch Conference League.

Rạng sáng 28/5, Crystal Palace viết nên chương huy hoàng nhất trong lịch sử câu lạc bộ khi đánh bại Rayo Vallecano 1-0 tại Leipzig để lên ngôi vô địch UEFA Conference League 2025/26.

Đây không chỉ là danh hiệu châu Âu đầu tiên của “Đại bàng”, mà còn biến họ thành đội bóng đầu tiên sau gần 4 thập kỷ, giành cúp châu lục ngay trong lần đầu tiên tham dự.

Trận chung kết diễn ra căng thẳng đúng với tính chất của hai đội lần đầu góp mặt ở giải đấu cúp hạng ba châu Âu. Crystal Palace nhập cuộc đầy năng lượng với sự cơ động của Ismaila Sarr và Daichi Kamada. Đại diện nước Anh liên tục gây sức ép, nhưng hàng thủ Rayo Vallecano cùng thủ thành Augusto Batalla đã đứng vững trong phần lớn hiệp một.

Ở chiều ngược lại, đại diện Tây Ban Nha cũng có những cơ hội đáng chú ý từ Alexandre Alemao và Unai Lopez, song tất cả đều thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Bước ngoặt trận đấu đến ở hiệp hai. Sau cú sút từ ngoài vòng cấm của Adam Wharton khiến Batalla không thể bắt dính bóng, Jean-Philippe Mateta lập tức có mặt đúng lúc để đá bồi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công ấy khiến các cổ động viên Palace như vỡ òa, bởi họ hiểu mình đang ở rất gần cột mốc lịch sử.

Dean Henderson cùng đồng đội trải qua quãng thời gian trong mơ.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sức ép nghẹt thở từ Rayo Vallecano, nhưng hàng thủ Crystal Palace đã chiến đấu bằng tất cả sự quả cảm để bảo toàn lợi thế.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Oliver Glasner khép lại hành trình của mình theo cách không thể hoàn hảo hơn, khi mang về danh hiệu thứ 3 cho Crystal Palace trong lần cuối cùng dẫn dắt "Đại bàng xanh". Trước đó, họ đã vô địch FA Cup 2024/25, Community Shield 2025/26 và giờ là chiếc cúp Conference League.