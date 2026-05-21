U17 Việt Nam cùng bảng với Bỉ tại World Cup 2026

Sự chú ý đổ dồn về lễ bốc thăm vòng bảng World Cup U17 2026, sự kiện diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/5 tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).
Lá thăm may rủi đưa U17 Việt Nam vào bảng F cùng Mali, New Zealand và Bỉ. Đây là bảng đấu được dự đoán nhiều khó khăn khi Mali được đánh giá cao. Nhà đương kim á quân châu Phi đã giành ngôi á quân thế giới năm 2015, vị trí thứ 4 năm 2017 và thứ 3 tại giải đấu diễn ra vào năm 2023.
U17 New Zealand và Bỉ cũng là những đối thủ khó nhằn. Lứa cầu thủ trẻ của Bỉ đang quyết tâm đổi màu huy chương sau thành tích tốt nhất là vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải đấu năm 2015. Trong khi đó, U17 New Zealand - nhà vô địch châu Đại Dương 10 lần liên tiếp, cũng muốn vượt qua vòng bảng sau 4 lần liên tiếp bị loại sớm.
Tại VCK U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 tại Qatar, 2 đội dẫn đầu ở mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Theo đó, Lê Sỹ Bách cùng đồng đội hoàn toàn có quyền mơ về khả năng lập kỳ tích ngay trong lần đầu dự World Cup.
World Cup U17 2026 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi FIFA nâng số đội tham dự lên 48. Với tư cách chủ nhà, Qatar được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Châu Á có tổng cộng 9 đại diện góp mặt, bao gồm 8 đội vượt qua vòng chung kết U17 châu Á cùng Qatar. Trong khi đó, châu Âu đóng góp 11 suất, châu Phi có 10 đội, CONCACAF sở hữu 8 vé, Nam Mỹ có 7 đại diện và châu Đại Dương góp mặt với 3 đội.
Dù bị đánh giá thấp do nằm ở nhóm hạt giống cuối cùng, việc góp mặt tại World Cup U17 vẫn được xem là cột mốc đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội cọ xát với những nền bóng đá hàng đầu mà còn là dịp để các tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.
U17 World Cup 2026 diễn ra từ 19/11 đến 13/12, tại Qatar. Chủ nhà chưa xác định địa điểm. Năm ngoái, giải tổ ở cụm sân thuộc Học viện Aspire. Riêng trận chung kết thi đấu tại sân Khalifa International, với sức chứa khoảng 45.000 chỗ ngồi đã chứng kiến Bồ Đào Nha hạ Áo 1-0.
Bộ khung chính cố định qua nhiều trận đấu tạo nên hai quan điểm trái chiều xoay quanh U17 Việt Nam. Người hâm mộ cũng hy vọng chiến lược gia Brazil sẽ tạo đột biến về cách dùng người trong trận then chốt hướng tới tranh vé dự U17 World Cup 2026.
Cầu thủ quê Hà Tĩnh Đậu Quang Hưng là người ghi bàn duy nhất giúp U17 Việt Nam thắng 1-0 U17 Yemen. Đây là chiến thắng đầu tiên sau 10 năm của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời mở ra cơ hội lớn dự U17 World Cup 2026 cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”.
Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen giúp cho U17 Việt Nam có 3 điểm quan trọng ở lượt ra quân vòng bảng VCK U17 châu Á 2026. Kết quả này giúp cho thầy trò HLV Cristiano Roland tiến gần hơn tới tấm vé dự U17 World Cup 2026.
