Micky van de Ven quyết rời Tottenham, Man City sẵn sàng chi 100 triệu bảng cho Elliot Anderson Kỳ chuyển nhượng hè nóng lên với ý định ra đi của Van de Ven tại Tottenham, trong khi Manchester City tự tin sở hữu Elliot Anderson với mức giá 100 triệu bảng.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những biến động lớn khi các trụ cột bắt đầu tìm kiếm bến đỗ mới. Đáng chú ý nhất là trung vệ Micky van de Ven đã bày tỏ nguyện vọng rời Tottenham, trong khi Manchester City sẵn sàng chi đậm để củng cố đội hình cho mùa giải mới.

Micky van de Ven muốn rời Tottenham để tìm thử thách mới

Hậu vệ Micky van de Ven đã đưa ra quyết định quan trọng về tương lai khi từ chối gia hạn hợp đồng với Tottenham. Cầu thủ 25 tuổi người Hà Lan mong muốn tìm kiếm một bến đỗ mới ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này để nâng tầm sự nghiệp. Hiện tại, Van de Ven đang chờ đợi những lời đề nghị chính thức từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đang quan tâm đến sự phục vụ của anh.

Van de Ven sẵn sàng rời Tottenham.

Manchester City tự tin sở hữu "bom tấn" Elliot Anderson

Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang nỗ lực hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Tuyển thủ Anh 23 tuổi được dự báo có mức phí chuyển nhượng lên tới 100 triệu bảng sau những màn trình diễn bùng nổ tại Ngoại hạng Anh. Dù vấp phải sự cạnh tranh gắt gao từ nhiều đối thủ lớn, Manchester City vẫn giữ sự tự tin cao độ trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ này.

Real Madrid cân nhắc chiêu mộ Bernardo Silva miễn phí

Siêu cò Jorge Mendes đã chủ động liên hệ với Real Madrid để thảo luận về tương lai của Bernardo Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ hết hạn hợp đồng với Manchester City vào ngày 30/6 tới và chuẩn bị rời sân Etihad theo dạng tự do. Ban lãnh đạo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hiện đang cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc bổ sung ngôi sao này vào đội hình.

Manchester United săn đón Pierre Kalulu

Bên cạnh các mục tiêu tại Anh, Manchester United đã điền tên hậu vệ Pierre Kalulu của Juventus vào danh sách ưu tiên. Đội ngũ tuyển trạch của "Quỷ đỏ" dự kiến sẽ trực tiếp dự khán trận đấu giữa Juventus và AC Milan vào Chủ nhật tới để đánh giá phong độ của cầu thủ 25 tuổi. Kalulu hiện cũng đang được đội bóng thành Turin cân nhắc gia hạn hợp đồng sau chuỗi phong độ ổn định thời gian qua.

Pierre Kalulu rơi vào tầm ngắm Quỷ đỏ.

Các chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường

Tại Pháp, Paris Saint-Germain đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Morgan Rogers từ Aston Villa, cạnh tranh trực tiếp với Arsenal, Chelsea và Manchester United. Trong khi đó, Tottenham đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc để đưa trung vệ Marcos Senesi từ Bournemouth về sân London theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6 tới.

Tại La Liga, Atletico Madrid đang bắt đầu các cuộc thảo luận với Wolves về trường hợp của tiền vệ Joao Gomes với mức phí dự kiến khoảng 40 triệu bảng. Ở chiều hướng ngược lại, Inter Milan đã chốt phương án mua đứt Manuel Akanji từ Manchester City với giá 15 triệu Euro (khoảng 13 triệu bảng) sau thời gian cho mượn thành công tại Serie A.