Sesko tỏa sáng, MU cách vé Champions League một trận thắng

Dù gặp nhiều khó khăn, Manchester United đã trả được món nợ đã vay Brentford ở lượt đi, đồng thời tiến bước quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Hiện tại, "Quỷ đỏ" đã bỏ xa vị trí thứ 6 đến 11 điểm. Chỉ cần giành thêm 3 điểm trong 4 trận còn lại của mùa giải, bầu không khí của giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu sẽ trở lại với Old Trafford sau hai mùa giải vắng bóng.

Kịch bản trong mơ có thể xảy ra với CĐV MU, khi ở vòng tiếp theo, họ có thể đánh bại đại kình địch Liverpool trên sân nhà để chính thức kết thúc mùa giải trong top 5.

Benjamin Sesko ghi bàn thứ 10 tại Premier League.

Ngay từ những phút đầu tiên, "Quỷ đỏ" đã tràn lên tấn công mạnh mẽ. Kobbie Mainoo suýt chút nữa đã tạo nên siêu phẩm sau pha solo đẳng cấp để dọn cỗ cho Amad Diallo, nhưng hậu vệ Sepp van den Berg đã cứu thua ngay trên vạch vôi.

Tuy nhiên, áp lực nghẹt thở đã sớm mang lại thành quả. Phút 11, từ quả tạt của Bruno Fernandes, Harry Maguire đánh đầu kiến tạo để Casemiro dứt điểm tung lưới đội khách. Đây đã là bàn thắng thứ 9 của tiền vệ người Brazil tại Premier League mùa này.

Brentford không dễ dàng bỏ cuộc khi Igor Thiago liên tục đe dọa khung thành của United, nhưng sự vô duyên của tiền đạo này cùng sự lăn xả của Luke Shaw đã bảo toàn lợi thế cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp một khép lại, Benjamin Sesko đã nhân đôi cách biệt bằng một cú sút kỹ thuật sau đường chuyền dọn cỗ của Bruno Fernandes.

Bruno ghi dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của MU.

Hiệp hai chứng kiến nỗ lực vùng lên mạnh mẽ của đội bóng thành London. Dango Ouattara đen đủi sút trúng cột trước khi Mathias Jensen thắp lại hy vọng cho Brentford bằng cú sút xa hiểm hóc ở phút 87. Những phút bù giờ diễn ra vô cùng căng thẳng, nhưng hàng thủ dưới sự chỉ huy của Maguire đã đứng vững để bảo vệ thành công 3 điểm.

Chiến thắng này giúp Manchester United kéo dài chuỗi 22 trận ghi bàn liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, dù chuỗi trận không thắng kéo dài, Brentford vẫn giữ hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu khi chỉ cách vị trí thứ 6 đúng 2 điểm.