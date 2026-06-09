10 ứng viên Vua phá lưới World Cup 2026

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Harry Kane

Kane giữ kỷ lục ghi 79 bàn qua 113 lần khoác áo tuyển Anh. Tại World Cup 2018, tiền đạo này giành Vua phá lưới với 6 bàn, giúp "Tam sư" cán đích thứ tư - thành tích tốt nhất của Anh kể từ năm 1990. Kane còn giành Vua phá lưới Euro 2024 với 3 bàn, giúp Anh vào chung kết trên cương vị đội trưởng.

Mùa 2025-2026, Kane đạt phong độ cao khi ghi 36 bàn tại Bundesliga để lần thứ hai giành Giày Vàng châu Âu, sau năm 2024. Trước Kane, chỉ một tiền đạo người Anh đoạt danh hiệu cá nhân này là Kevin Phillips với 30 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa 1999-2000.

Tại World Cup 2026, Anh chung bảng L với Croatia, Ghana và Panama.

Kylian Mbappe

Mbappe (áo trắng) đang đứng thứ hai danh sách ghi bàn hàng đầu trong lịch sử tuyển Pháp (56), chỉ sau Olivier Giroud (57). Tại World Cup 2018, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của Pháp ghi bàn ở World Cup, đồng thời là cầu thủ tuổi teen thứ hai trong lịch sử, sau Pele, lập công trong một trận chung kết World Cup. Tiền đạo này còn giành các danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup cùng Cầu thủ Pháp hay nhất năm.

Tới World Cup 2022, Mbappe giành Vua phá lưới với 8 bàn, trong đó có cú hat-trick trong trận chung kết gặp Argentina. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn ở hai trận chung kết World Cup liên tiếp, sau Vava của Brazil tại giải năm 1958 và 1962.

Mùa 2025-2026, Mbappe ghi 40 bàn cho Real Madrid trên mọi đấu trường, nhưng không đoạt danh hiệu tập thể nào.

Tại World Cup 2026, Pháp chung bảng với Iraq, Senegal và Na Uy.

Erling Haaland

Trung phong người Na Uy từng giành Vua phá lưới U20 World Cup 2019 với 9 bàn - tất cả đều được ghi trong trận thắng Honduras 12-0. Từ khi ra mắt ĐTQG năm 2019, anh ghi 55 bàn qua 48 trận - xô đổ cột mốc tồn tại 87 năm. Kỷ lục trước đó thuộc về huyền thoại Jorgen Juve với 33 bàn qua 45 trận được thiết lập từ năm 1937.

Mùa 2025-2026, Haaland ghi 35 bàn trên mọi đấu trường, gồm việc giành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 27 bàn. Tiền đạo này cũng ghi nhiều bàn nhất vòng loại, giúp Na Uy thắng cả 8 trận bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, trong đó có hai trận thắng Italy 3-0 và 4-1.

Na Uy mới hai lần dự VCK World Cup, dừng bước ở vòng bảng năm 1994 và vào vòng 1/8 năm 1998. Giải đấu lớn gần nhất của họ là Euro 2000, kết thúc trước khi Haaland chào đời vài tháng. Tại World Cup 2026, Na Uy chung bảng với Iraq, Senegal và Pháp.

Cristiano Ronaldo

Ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2003, Ronaldo hiện giữ kỷ lục ghi 143 bàn qua 226 trận. Anh từng giúp đội tuyển đoạt ba danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử, gồm Euro 2016 và Nations League 2019, 2025, nhưng chưa từng vô địch World Cup.

Cựu ngôi sao Man Utd và Real Madrid đang giữ kỷ lục ghi bàn ở năm kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018 và 2022). Trong đó, thành tích tốt nhất của anh và đồng đội là vị trí thứ tư năm 2006.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì phong độ cao với 28 bàn, góp công lớn giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League mùa 2025-2026. Đây là danh hiệu chính thức của siêu sao Bồ Đào Nha kể từ khi chuyển tới Arab Saudi năm 2022 và cũng là danh hiệu cấp CLB đầu tiên kể từ Cup Italy 2021 cùng Juventus.

Tại World Cup 2026, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K với CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia.

Lamine Yamal

Yamal khoác áo các đội tuyển trẻ trước khi ra mắt tuyển Tây Ban Nha năm 2023. Ở tuổi 16, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử thi đấu và ghi bàn cho tuyển Tây Ban Nha. Yamal đóng vai trò quan trọng trong hành trình giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024, qua đó nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ hay nhất. Tiền đạo cánh này đang nắm giữ nhiều kỷ lục quốc tế, gồm cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt trong trận chung kết Euro (17 tuổi), cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại một kỳ Euro (16 tuổi) và cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Euro (16 tuổi).

Mùa 2025-2026, Yamal có 16 bàn và 12 kiến tạo, giúp Barca vô địch La Liga và được bầu là Cầu thủ hay nhất giải. Tiền đạo 18 tuổi vắng mặt sáu vòng cuối vì chấn thương, nhưng kịp trở lại cho World Cup 2026. Tại giải này, Tây Ban Nha chung bảng với Cape Verde, Arab Saudi và Uruguay.

Jude Bellingham

Tiền vệ công này từng khoác áo các đội U15, U16, U17 và U21 trước khi ra mắt tuyển Anh vào tháng 11/2020. Bellingham đã có 6 bàn qua 47 trận, từng dự Euro 2020, 2024 và World Cup 2022.

Mùa 2025-2026, Bellingham đóng góp hạn chế vì chấn thương. Anh chỉ có 6 bàn qua 28 trận tại La Liga và 2 bàn qua 9 trận ở Champions League. Vì thế, tiền vệ 22 tuổi bị nghi ngờ khả năng đá chính trong hệ thống của HLV Thomas Tuchel.

Vinicius

Tiền đạo sinh năm 2001 này là nhân tố chủ chốt giúp các đội trẻ Brazil vô địch U15 Nam Mỹ 2015 và U17 Nam Mỹ 2017. Trong đó, anh giành Vua phá lưới U17 Nam Mỹ năm 2017 với 7 bàn. Ở cấp độ đội tuyển, Vinicius ghi 9 bàn qua 49 trận, cùng Brazil thi đấu tại Copa America 2021, 2024 và World Cup 2022.

Mùa 2025-2026, Vinicius ghi 21 bàn cho Real trên mọi đấu trường, gồm 16 bàn tại La Liga và 5 ở Champions League. Dù chưa tái hiện phong độ bùng nổ ở đội tuyển như cấp CLB, anh vẫn là trụ cột trong hệ thống của HLV Carlo Ancelotti tại World Cup 2026. Giải đấu tới, Brazil nằm ở bảng C với Morocco, Haiti và Scotland.

Lionel Messi

Messi ghi 116 bàn qua 198 trận - cả hai đều là kỷ lục của bóng đá Argentina. Được trao băng đội trưởng từ năm 2011, anh dẫn dắt Argentina vào ba trận chung kết lớn liên tiếp gồm World Cup 2014, Copa America 2015, 2016 nhưng đều không thể vô địch.

Sau khi tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia vào năm 2016, Messi quyết định trở lại và góp công giúp Argentina giành vé dự World Cup 2018. Đỉnh cao đến trong 5 năm qua, khi Messi giúp đội tuyển vô địch Copa America 2021, 2024 và World Cup 2022 - chức vô địch thế giới đầu tiên cho quốc gia này sau 36 năm.

Tiền đạo 38 tuổi bị nghi ngờ thể lực vì chấn thương trong trận đấu của Inter Miami cuối tháng 5, nhưng nhiều khả năng kịp bình phục cho World Cup 2026. Giải đấu này, Argentina chung bảng J với Algeria, Áo và Jordan.

Julian Alvarez

Từ một tài năng trẻ, Alvarez vươn lên thành ngôi sao hàng đầu thế giới trong bốn năm qua. Tại World Cup 2022 ở Qatar, ban đầu, anh chỉ được xem là phương án dự phòng. Khi ấy, tiền đạo thuộc biên chế Man City xếp sau Lautaro Martinez - người góp công lớn giúp Argentina vô địch Copa America 2021 - trong thứ tự ưu tiên của HLV Lionel Scaloni.

Sau khi vào thay người ở hai lượt mở màn (thua Arab Saudi và thắng Mexico), Alvarez được trao cơ hội đá chính ở lượt cuối vòng bảng gặp Ba Lan. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo River Plate ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 và từ đó giữ được vị trí trong đội hình chính, cho đến chung kết.

Alvarez nhiều khả năng sẽ đá chính tại World Cup 2026, chia sẻ gánh nặng ghi bàn với đội trưởng Lionel Messi.

Romelu Lukaku

Lukaku ra mắt tuyển Bỉ năm 2010 và đã tham dự 6 giải đấu lớn gồm ba kỳ Euro các năm 2016, 2020, 2024 cùng ba kỳ World Cup 2014, 2018 và 2022. Tại World Cup 2018 ở Nga, anh giành Giày Đồng với 4 bàn và một kiến tạo. Lukaku hiện giữ kỷ lục ghi 89 bàn qua 124 trận khoác áo tuyển Bỉ.

Mùa 2025-2026, Lukaku liên tục gặp vấn đề thể trạng và chỉ thi đấu tổng cộng 69 phút sau bảy lần vào sân từ ghế dự bị cho Napoli. Tiền đạo vừa bước sang tuổi 33 cũng dành hai tháng gần nhất ở Bỉ để điều trị chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, Lukaku cho biết thể trạng của anh đang cải thiện đáng kể và sẵn sàng cho World Cup 2026.

Lukaku thuộc thế hệ vàng của bóng đá Bỉ, bên cạnh những ngôi sao như Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Yannick Carrasco hay Dries Mertens. Nhưng Bỉ không đạt đến thành công như kỳ vọng, khi thua Xứ Wales ở tứ kết Euro 2016, chỉ đoạt HCĐ World Cup 2018, thua Italy ở tứ kết Euro 2021 và về thứ tư UEFA Nations League 2021. Đỉnh điểm thất vọng đến ở World Cup 2022, khi họ thắng Canada 1-0, thua Morocco 0-2, hòa Croatia 0-0 và bị loại từ vòng bảng.

Tại World Cup 2026, Bỉ chung bảng G với Ai Cập, Iran, New Zealand.

Những tiền đạo tiếp theo được kỳ vọng giành Vua phá lưới World Cup 2026 là Marcus Rashford, Rafael Leao, Bukayo Saka, Lautaro Martinez, Kai Havertz, Florian Wirtz và Darwin Nunez.