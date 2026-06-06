Những kỷ lục về bàn thắng dễ bị xô đổ tại World Cup 2026

World Cup 2022 thiết lập cột mốc lịch sử với 172 bàn thắng sau 64 trận đấu. Tuy nhiên, World Cup 2026, FIFA quyết định nâng số đội tuyển tham dự từ 32 lên 48, kéo theo tổng số trận đấu tăng lên 104 trận. Bởi vậy, số bàn thắng trong một kỳ World Cup chắc chắn bị phá vỡ tại kỳ World Cup này.

Các chuyên gia nhận định rằng, ngay cả khi giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ năm nay chỉ đạt hiệu suất ghi bàn thấp ngang World Cup 1990 (kỳ World Cup có trung bình bàn thắng/trận thấp nhất lịch sử) với 2,21 bàn/trận thì tổng số bàn thắng vẫn có thể vượt mốc 230.

World Cup 2026 là cơ hội cuối cùng để Messi viết tiếp lịch sử huy hoàng của bản thân ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Cùng với đó, nếu so sánh với kỳ World Cup 2022 tại Qatar với mức trung bình 2,69 bàn/trận thì giải đấu diễn ra tại các thành phố ở Bắc Mỹ vẫn sẽ chứng kiến gần 280 bàn thắng.

Với hai phân tích này, có thể thấy, một điều chắc chắn rằng: World Cup 2026 sẽ trở thành kỳ World Cup nhiều bàn thắng nhất từ trước tới nay.

Cũng liên quan đến bàn thắng, World Cup năm nay sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các ngôi sao cạnh tranh kỷ lục chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Cho đến nay, Miroslav Klose vẫn đang nắm giữ đỉnh cao với 16 bàn thắng trong một kỳ World Cup. Anh thiết lập kỷ lục này từ năm 2014. Nhưng, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác với kỳ World Cup năm nay. Lionel Messi đang sở hữu 13 bàn thắng tại các kỳ World Cup, trong khi Kylian Mbappe đã có 12 bàn. Cả hai đều từng tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết World Cup 2022, dù niềm vui và nỗi buồn của hai cầu thủ là khác nhau.

Chỉ cần một trong hai ngôi sao này bùng nổ trong kỳ World Cup 2026, kỷ lục của Klose hoàn toàn có thể bị đẩy xuống vị trí thứ hai.

Kylian Mbappe đang đứng trước những cơ hội lớn để làm nên lịch sử tại World Cup 2026.

39 tuổi, Messi không còn sung sức như trước với những cú đi bóng chọc thẳng trung lộ và những cú ra chân nhanh như điện. Nhưng, anh vẫn luôn được giới túc cầu gọi bằng biệt danh "siêu nhân" với đôi chân ma thuật và những khoảnh khắc ghi bàn ngỡ như trong tưởng tượng. Bởi vậy, World Cup 2026, anh có thể làm nên lịch sử và xô đổ kỷ lục đang được nắm giữ bởi ngôi sao người Đức.

Trong khi đó, ở độ tuổi sung mãn, Mbappe có nhiều lợi thế, bao gồm cả tập thể đội tuyển Pháp khá đồng đều sẽ tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn cho cầu thủ thuộc biên chế của Real. Ngôi sao người Pháp hoàn toàn có thể phá kỷ lục của Klose trong mùa hè này, nhất là khi nhiều chuyên gia nhận định những chú gà trống Gaulois sẽ lên ngôi vô địch.

Yamal đang có cơ hội lớn để ẵm danh hiệu vua phá lưới trẻ nhất lịch sử World Cup.

Cùng với Lionel Messi và Kylian Mbappe, Lamine Yamal đang đứng trước những cơ hội lớn để viết lại lịch sử của tuổi trẻ. Yamal là ngôi sao của Barca, nếu không muốn nói là linh hồn trong lối chơi của CLB này. Anh đã tỏa sáng ở EURO 2024 và trở thành một trong những ngôi sao đáng xem nhất của bóng đá thế giới vào lúc này.

Lamine Yamal bước vào World Cup này khi mới 18 tuổi. Nếu Tây Ban Nha tiến sâu, ngôi sao thuận chân trái thuộc biên chế của Barca có cơ hội phá vỡ kỷ lục Vua phá lưới trẻ nhất lịch sử World Cup. Hiện, danh hiệu này đang thuộc về Thomas Mueller, người đã giành Chiếc giày vàng vào năm 2010, khi mới 20 tuổi.