Siêu máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026

Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, siêu máy tính của Opta đã công bố những dự đoán đáng chú ý về đội tuyển có khả năng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Sau 10.000 lần mô phỏng toàn bộ giải đấu, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch.

Các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026 - Ảnh: Opta

Theo kết quả phân tích, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente có 16,1% cơ hội đăng quang, tỷ lệ cao nhất trong số 48 đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành công của La Roja trong những năm gần đây, cùng sự xuất hiện của một thế hệ tài năng trẻ đầy triển vọng, là những yếu tố giúp họ được siêu máy tính đánh giá cao hơn các đối thủ cạnh tranh.

Xếp ngay sau Tây Ban Nha là Pháp với tỷ lệ vô địch 13%. Đội bóng áo lam tiếp tục được xem là một thế lực hàng đầu của bóng đá thế giới nhờ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cùng ngôi sao số một Kylian Mbappe. Trong khi đó, Anh và đương kim vô địch Argentina lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo, đều có xác suất đăng quang vượt mốc 10%.

Bốn đội tuyển dẫn đầu tạo nên nhóm ứng viên sáng giá nhất theo đánh giá của Opta. Khoảng cách giữa họ với phần còn lại của giải đấu cho thấy sức mạnh đội hình, chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn vẫn là những yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến các mô hình dự báo.

Dự đoán của siêu máy tính về cơ hội vô địch của các đội tại World Cup 2026 - Ảnh: Opta

Đứng thứ năm trong bảng xếp hạng là Bồ Đào Nha. Sự hiện diện của Selecao châu Âu không gây nhiều bất ngờ khi họ đang sở hữu một thế hệ cầu thủ đồng đều ở cả ba tuyến. Tuy nhiên, vị trí của Brazil và Đức lại thu hút sự chú ý lớn. Hai cường quốc từng nhiều lần vô địch World Cup chỉ được xếp ở vị trí thứ sáu và thứ bảy, phản ánh những nghi ngại về phong độ cũng như tính ổn định trong thời gian gần đây.

Hà Lan đứng thứ tám trong danh sách các ứng viên vô địch. Trong khi đó, dữ liệu từ Opta cho thấy cơ hội tạo nên bất ngờ của ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada là rất thấp. Mô hình thống kê đánh giá khả năng chiếc cúp vàng ở lại Bắc Mỹ sau giải đấu là "rất khó xảy ra".

Dù những dự đoán từ siêu máy tính chỉ mang tính tham khảo, kết quả mô phỏng của Opta vẫn đem đến góc nhìn thú vị trước thềm World Cup 2026. Và theo những con số hiện tại, Tây Ban Nha đang là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất cho ngôi vương thế giới.