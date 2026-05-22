Ronaldo lập cú đúp, giúp Al Nassr vô địch Saudi League

Ronaldo cuối cùng đã giải cơn khát danh hiệu ở Arab Saudi, sau 14 giải đấu không thể đăng quang cùng Al Nassr. Chiến thắng trước Damac giúp đoàn quân Jorge Jesus kết thúc mùa giải với 86 điểm sau 34 trận, hơn á quân Al Hilal hai điểm. Đây là lần đầu họ vô địch Saudi Pro League kể từ mùa 2018-2019.

Với Ronaldo, đây là danh hiệu chính thức đầu tiên của anh kể từ Cup Italy 2021 cùng Juventus. Anh từng giúp Al Nassr vô địch Arab Club Champions Cup, nhưng giải đấu này diễn ra ngoài mùa giải chính thức.

Cristiano Ronaldo mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Al Nassr trong trận thắng Damac 4-1 ở vòng cuối Saudi Pro League trên sân Al-Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi ngày 21/5/2026. Ảnh: AFP

Al Nassr buộc phải thắng ở vòng cuối Saudi League để đăng quang, và Sadio Mane góp công lớn khi ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà. Phút 34, từ cú đá phạt góc của Joao Felix, thủ quân Senegal đánh đầu đập đất vào lưới trong thế không bị ai kèm. Bàn thắng đó giúp Al Nassr dễ chơi hơn hẳn, do trút bỏ được áp lực.

Một cầu thủ khác trên hàng công Al Nassr cũng tỏa sáng ở trận này, là Kingsley Coman. Quyết định chiêu mộ tiền đạo Pháp về Al Nassr hợp lý, khi anh đem theo cái duyên vô địch quốc gia. Đây đã là chức vô địch quốc gia thứ 14 của Coman, trong 14 mùa giải. Trong đó có hai Ligue 1 (cùng PSG), hai Serie A (Juventus), chín Bundesliga (Bayern) và giờ là Saudi League.

Chính Coman ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận tối 21/5. Nhận bóng bên phải, tiền đạo 29 tuổi rê sang chân trái rồi sút chìm về góc xa, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá.

Damac gây chút khó khăn cho Al Nassr khi rút ngắn tỷ số ở phút 58, từ một quả phạt đền, sau đó suýt gỡ hòa. Nhưng đến phút 63, Ronaldo chấm dứt nỗ lực của đội khách.

Từ quả phạt do Joao Felix kiếm được ở bên trái, góc hẹp, siêu sao 41 tuổi sút đập đất về góc xa vào lưới. Một loạt cầu thủ hai bên lao vào nhưng không chạm bóng, khiến Ronaldo bị khuất tầm nhìn và mất một giây mới nhận ra bóng đã vào lưới. Anh lập tức chạy tới ôm các đồng đội, với bàn thắng thứ 972 trong sự nghiệp.

Chưa dừng lại ở đó, thủ quân Bồ Đào Nha ghi thêm bàn nữa để nhấn chìm đối thủ ở phút 81. Từ một pha bóng lập bập, anh chớp thời cơ lao xuống sút cận thành về góc gần, ấn định thắng lợi 4-1. Lần này Ronaldo đã có thể nhảy xoay mừng bàn, rồi nằm ngửa ra sân, trước khi được đồng đội đè lên. Sau đó, anh còn bật khóc.

Sau khi lập cú đúp, Ronaldo khóc, chỉ tay về phía khán đài, nơi có vợ con anh. Ảnh: chụp màn hình

Những phút còn lại không có thêm bàn thắng, còn Ronaldo được thay ra ở phút 87. Trong những phút bù, Ronaldo tiếp tục bật khóc khi ngồi trong khu kỹ thuật, và được các đồng đội đến ôm tri ân.

Hiệu còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc anh cười tươi, bước vào sân và ôm từng đồng đội lẫn các thành viên ban huấn luyện. Máy quay gần như chỉ chiếu đến thủ quân Al Nassr. Theo thống kê Fotmob, Ronaldo cũng là cầu thủ hay nhất trận với 8,8 điểm, còn Coman đứng thứ hai với 8,5 điểm.