FIFA không đưa Việt Nam vào danh sách dự U17 World Cup 2026

Ngày 20/5, FIFA công bố tài liệu phân nhóm hạt giống phục vụ lễ bốc thăm U17 World Cup 2026 tại Zurich, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, danh sách 48 đội tham dự không có tên Việt Nam.

Tròn một tuần trước đó, Việt Nam đã được FIFA xác nhận giành vé dự U17 World Cup 2026 lần đầu trong lịch sử, nhờ thành tích vào tứ kết U17 châu Á 2026. Tại vòng bảng giải châu Á, U17 Việt Nam thắng Yemen 1-0, thua Hàn Quốc 1-4 rồi hạ UAE 3-2 ở bảng C. Đoàn quân Cristiano Roland cùng Hàn Quốc vào tứ kết, đồng thời dự U17 World Cup. Trong khi đó, Yemen và UAE bị loại.

Không chỉ Việt Nam, Trung Quốc cũng không xuất hiện trong danh sách hạt giống FIFA công bố, dù đội được xác nhận vượt qua vòng loại hôm 12/5. Trung Quốc thua Indonesia 0-1 trong ngày ra quân, rồi thất bại 1-2 trước Nhật Bản. Nhưng sau đó, họ thắng Qatar 2-0 để đứng nhì bảng B và cùng Nhật Bản vào tứ kết.

Indonesia là đội duy nhất không giành suất U17 World Cup ở bảng này. Bởi Qatar đứng thứ ba và không vào tứ kết châu Á, nhưng mặc định dự U17 World Cup 2026 do là chủ nhà. Còn Trung Quốc thậm chí đã vào chung kết U17 châu Á, tái ngộ Nhật Bản ở chung kết tối 22/5.

Trong khi đó, Indonesia lại có tên ở nhóm hạt giống số 2, còn Yemen nằm ở nhóm 4, dù hai đội này không vượt qua vòng loại.

Danh sách phân nhóm U17 World Cup 2026 mâu thuẫn của FIFA Nhóm 1: Qatar, Brazil, Pháp, Mali, Argentina, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal, Hàn Quốc. Nhóm 2: Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, CH Ireland, Colombia, Chile, Indonesia, Ai Cập, Australia. Nhóm 3: Arab Saudi, New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Đan Mạch. Nhóm 4: Montenegro, Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Yemen, Jamaica, Cuba, 2 đội châu Phi chưa xác định.

Theo quy định, 48 đội tham dự được chia vào bốn nhóm hạt giống dựa trên thành tích ở năm kỳ U17 World Cup gần nhất gồm 2015, 2017, 2019, 2023 và 2025. Vì vậy, việc xuất hiện sai tên đội hoặc bỏ sót đội đủ điều kiện có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phân nhóm và xác định đối thủ.

Hiện FIFA chưa giải thích hay đính chính về danh sách này.

VCK U17 World Cup 2026 tại Qatar là kỳ thứ 21, diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12, với 48 đội tuyển. Ở kỳ gần nhất, Bồ Đào Nha vô địch trong lần đầu giải áp dụng thể thức mở rộng lên 48 đội.

Cầu thủ Việt Nam ăn mừng khi hạ UAE 3-2 tại lượt cuối bảng C U17 châu Á 2026, trên sân King Abdullah Sports City Hall tại thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 14/5/2026.

Tại lễ bốc thăm, 48 đội sẽ được chia vào bốn nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Chủ nhà Qatar mặc định nằm ở nhóm 1. Bảng phân nhóm dựa trên tổng điểm các đội giành được qua năm kỳ U17 World Cup gần nhất. Thành tích ở giải gần nhất được tính trọng số cao nhất, còn các kỳ trước đó có giá trị giảm dần.

Những đội đứng cao nhất trên bảng điểm sẽ cùng Qatar vào nhóm 1. Các đội còn lại lần lượt được xếp vào nhóm 2, 3 và 4. Mỗi bảng đấu tại VCK sẽ gồm bốn đội, với một đội được bốc từ mỗi nhóm hạt giống. Các đội cùng liên đoàn sẽ không ở chung bảng.

Do châu Phi (CAF) còn hai suất chưa xác định trước lễ bốc thăm, FIFA sẽ tạm dùng ký hiệu đại diện của liên đoàn cho hai đội này. CAF có tổng cộng 10 suất dự giải.

Danh sách các đội dự U17 World Cup 2026 theo xác nhận trước đó của FIFA Châu Á (AFC): Qatar, Arab Saudi, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Châu Âu (UEFA): Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy, CH Ireland, Romania, Serbia. Châu Phi (CAF): Tanzania, Cameroon, Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Morocco, Algeria, Mali, Senegal cùng hai suất chưa xác định. Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF): Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico. Nam Mỹ (CONMEBOL): Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela. Châu Đại Dương (OFC): New Caledonia, New Zealand, Fiji.