Dù bị chế giễu, Arsenal vẫn sáng cửa vô địch hơn Man City

Arsenal vẫn nắm nhiều lợi thế.

Chiến thắng 1-0 trước Burnley rạng sáng 23/4 giúp Man City san bằng điểm số với Arsenal (70 điểm), đồng thời đẩy đối thủ xuống thứ hai do hơn hiệu số bàn thắng bại. Viễn cảnh "Pháo thủ" mất ngôi vô địch dần hiện ra. Song, cơ hội với thầy trò Mikel Arteta chưa hẳn đã vụt tắt.

Chế giễu cũng không làm dìm cơ hội của Arsenal

Việc Arsenal đánh rơi lợi thế lớn trước Man City từ chỗ dẫn trước tới 9 điểm hồi đầu tháng 4 rồi để đối thủ san bằng điểm số khiến họ trở thành tâm điểm của những lời chế giễu từ dư luận. Trong ba mùa giải trước đó, đội chủ sân Emirates thường xuyên sa sút một cách khó hiểu vào tháng 4 và đánh mất ngôi vô địch.

Chính vì thế, sự tụt dốc hiện tại tiếp tục bị gán cho cái mác quen thuộc là "chu kỳ buông". Thế nhưng, nếu phân tích kỹ lưỡng chặng đường còn lại, cơ hội để Arsenal bước lên bục vinh quang vẫn rất sáng sủa nhờ một lịch thi đấu cực kỳ thuận lợi phía trước.

Năm nay, Arsenal có vẻ như lại đi vào vết xe đổ của chính mình khi để thua liên tiếp hai trận trước Bournemouth và Manchester City. Dù vậy, chặng đường 5 trận đấu cuối cùng của thầy trò Mikel Arteta lại bằng phẳng hơn rất nhiều so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Họ sẽ lần lượt tiếp đón Newcastle, Fulham, làm khách trên sân của West Ham, trở về sân nhà gặp Burnley và kết thúc mùa giải bằng chuyến hành quân đến sân của Crystal Palace. Điểm chung của cả năm chướng ngại vật này là đều nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng và gần như cạn kiệt động lực chiến đấu.

Newcastle vốn là một tên tuổi đáng gờm nhưng sau khi chính thức trụ hạng thành công, họ buông lỏng và để thua liền ba trận, rơi xuống vị trí thứ 14. Fulham đứng thứ 12 cũng thể hiện bộ mặt thất vọng khi không biết mùi chiến thắng và không ghi nổi một bàn nào trong hai vòng gần đây do đã đạt đủ điểm trụ hạng. Burnley đã buông xuôi hoàn toàn với những thất bại liên tiếp sau khi không thể thoát khỏi số phận xuống hạng.

Trận đấu vòng cuối gặp Crystal Palace cũng được dự báo rất nhẹ nhàng vì ở thời điểm đó, đội chủ nhà nhiều khả năng đã an bài số phận và không còn lý do để bung sức. Thử thách chông gai nhất đối với đội bóng thủ đô có lẽ chỉ là cuộc chạm trán West Ham, do đội bóng này đang phải gồng mình đua trụ hạng quyết liệt với Tottenham.

Nếu giữ vững được tâm lý để giải quyết từng trận đấu, việc thu về tối đa điểm số là mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay của Arsenal.

Cạm bẫy ba lớp chờ đợi Man City phía trước

Trái ngược với con đường bằng phẳng của đối thủ, Manchester City phải đối mặt với một lịch thi đấu khó khăn hơn rất nhiều. Ngoại trừ cuộc chạm trán với một Burnley yếu ớt sắp tới được đánh giá là dễ thở, chuỗi ba trận liên tiếp sau đó thực sự là những thử thách cực đại.

Đoàn quân của Pep Guardiola sẽ phải lần lượt làm khách trước Everton, tiếp đón Brentford và hành quân đến sân của Bournemouth. Sự căng thẳng nằm ở chỗ cả ba đội bóng này đều đang sở hữu số điểm rất cao, nằm ở nửa trên bảng xếp hạng và tràn trề hy vọng giành vé tham dự cúp châu Âu mùa sau.

Lịch thi đấu sắp tới không dễ cho Man City.

Phong độ của ba chướng ngại vật này thời gian qua cũng vô cùng ổn định và ấn tượng. Everton hiện có 47 điểm, vừa thiếu may mắn để thua trước Liverpool nhưng trước đó họ xuất sắc đè bẹp Chelsea với tỷ số 3-0.

Brentford bám sát phía trên với 48 điểm và đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp. Đáng gờm nhất phải kể đến Bournemouth với 48 điểm cùng thành tích 13 vòng đấu liên tiếp không nếm mùi thất bại. Do vậy, việc Arsenal thua Bournemouth hồi đầu tháng không phải là khủng hoảng mà là vì đội bóng của Andoni Iraola quá mạnh.

Bất kỳ một cú sảy chân nào trước ba đối thủ khó chịu này cũng có thể khiến tình thế Man City đảo ngược ngay lập tức, đẩy lợi thế về lại tay Arsenal. HLV Guardiola có lý do để lo lắng và tuyệt đối không thể chủ quan. Đội bóng của ông từng nếm trái đắng khi đánh rơi những điểm số quý giá vào cuối tháng 3 trước các đối thủ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ như Nottingham và West Ham.

Khúc cua sinh tử này sẽ là phép thử khốc liệt nhất cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của nửa xanh thành Manchester.