Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm

Sau hai thập kỷ mòn mỏi chờ đợi, Arsenal cuối cùng đã trở lại trận đấu lớn nhất châu Âu cấp CLB. Chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về giúp Pháo thủ giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 2-1, qua đó viết tiếp giấc mơ chinh phục danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Người hùng của trận đấu không ai khác ngoài Bukayo Saka. Bàn thắng duy nhất ở cuối hiệp một của ngôi sao trẻ đã phá vỡ thế bế tắc trước hàng thủ kỷ luật của đội bóng do Diego Simeone dẫn dắt. Trong một trận đấu mà cơ hội không xuất hiện nhiều, khoảnh khắc tỏa sáng của Saka chính là khác biệt lớn nhất.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006 Arsenal góp mặt ở chung kết Champions League, nơi họ từng thất bại trước Barcelona. Lần này, mọi thứ đang mở ra theo cách đầy hứa hẹn hơn. Không chỉ tiến vào trận đấu cuối cùng, Arsenal còn duy trì thành tích bất bại xuyên suốt giải đấu với 14 trận, 9 trận giữ sạch lưới và chỉ để thủng lưới 6 bàn, những con số cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc.

Dưới sự dẫn dắt của Arteta, Arsenal đã lột xác mạnh mẽ. Từ một tập thể thường bị gắn mác “thiếu bản lĩnh”, họ giờ đây trở thành đội bóng giàu kỷ luật, kiểm soát tốt thế trận và biết cách kết liễu đối thủ vào những thời điểm quan trọng. Những chỉ trích về tâm lý thi đấu yếu kém trong quá khứ đang dần bị xóa bỏ.

Trận đấu với Atletico Madrid là minh chứng rõ nét. Đại diện La Liga vẫn giữ được bản sắc phòng ngự phản công khó chịu, thậm chí có những thời điểm khiến Arsenal chao đảo. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ với những pha cứu thua quan trọng cùng bản lĩnh ở thời khắc quyết định đã giúp đội bóng thành London đứng vững.

Trên hành trình vào chung kết, Arsenal cũng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về mặt chiến thuật. Họ có thể chơi bùng nổ khi cần, nhưng cũng sẵn sàng thực dụng để bảo vệ lợi thế. Chính sự cân bằng này giúp họ trở thành một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Chung kết Champions League 2026 sẽ diễn ra tại Budapest, nơi Arsenal có thể đối đầu PSG hoặc Bayern Munich. Dù đối thủ là ai, thử thách phía trước vẫn sẽ vô cùng khắc nghiệt.

Không chỉ ở đấu trường châu Âu, Arsenal còn đang đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch Premier League. Theo phân tích của Polymarket, họ có tới 80% khả năng đăng quang quốc nội và 40% cơ hội nâng cao cúp Champions League, viễn cảnh về một mùa giải lịch sử đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Từ chỗ bị nghi ngờ, Arsenal giờ chỉ còn cách sự bất tử đúng một trận đấu. Nếu hoàn tất hành trình kỳ diệu này, thế hệ hiện tại hoàn toàn có thể vượt qua cả “Invincibles” huyền thoại năm 2004 để trở thành đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử CLB.

Budapest đang chờ đợi. Và với phong độ hiện tại, Arsenal có quyền mơ về cái kết đẹp nhất cho hành trình kéo dài 20 năm.