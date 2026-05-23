Man Utd ký hợp đồng với HLV Carrick đến năm 2028

Thông báo được công bố ngày 22/5, chưa đầy năm tháng sau khi Carrick trở lại dẫn dắt đội một. Cựu tiền vệ 44 tuổi giúp Man Utd giành suất dự Champions League mùa tới với thành tích 11 chiến thắng qua 16 trận, đồng thời giúp đội đứng thứ ba chung cuộc.

Trong thông báo trên trang chủ, Carrick cho biết ông cảm nhận được sự kỳ diệu của Man Utd ngay từ ngày đầu gia nhập CLB cách đây 20 năm. HLV người Anh nói rằng dẫn dắt đội bóng là niềm tự hào lớn, đồng thời khẳng định Man Utd phải hướng tới cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất.

HLV Michael Carrick chỉ đạo Bruno Fernandes trong trận Man Utd thắng Man City 2-0 trên sân Old Trafford ở vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 17/1/2026. Ảnh: AFP

"Trong năm tháng qua, nhóm cầu thủ này cho thấy họ có thể đạt tới những tiêu chuẩn về sự kiên cường, đoàn kết và quyết tâm mà CLB yêu cầu", Carrick nói. "Giờ là lúc cùng nhau tiến lên với tham vọng và mục tiêu rõ ràng. Man Utd cùng những CĐV tuyệt vời xứng đáng trở lại cuộc đua cho các danh hiệu lớn".

Carrick tiếp quản ghế nóng ngày 13/1, sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Khi đó, Man Utd đứng thứ bảy Ngoại hạng Anh và đối mặt nguy cơ vắng mặt ở Champions League. Chỉ sau hơn bốn tháng, cựu tuyển thủ Anh giúp đội cải thiện mạnh mẽ về điểm số lẫn phong độ.

Man Utd giành nhiều điểm nhất Ngoại hạng Anh kể từ ngày Carrick nhậm chức. Ông cũng đoạt giải HLV hay nhất tháng của giải ngay trong tháng đầu tiên cầm quân, sau các trận thắng Man City và Arsenal.

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cho rằng Carrick xứng đáng được trao cơ hội dài hạn, nhờ kết quả trên sân lẫn cách tiếp cận phù hợp với giá trị truyền thống của CLB. "Michael đã xây dựng được mối liên kết mạnh mẽ với cầu thủ và tạo ra văn hóa chiến thắng ở Carrington cũng như trong phòng thay đồ", Wilcox nói. "Đưa đội trở lại Champions League là thành tích không nên bị xem nhẹ".

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo Man Utd từng cân nhắc một số ứng viên khác như Andoni Iraola, Julian Nagelsmann hay Luis Enrique. Tuy nhiên, sau khi loại khả năng tiếp cận Iraola tuần trước, Giám đốc điều hành Omar Berrada cùng Wilcox đã đề xuất đồng sở hữu Jim Ratcliffe trao công việc chính thức cho Carrick.

Carrick chung vui cùng Casemiro sau trận Man Utd thắng Aston Villa 3-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 15/3/2026. Ảnh: Reuters

Carrick trở thành HLV chính thức thứ bảy của Man Utd kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013. Trước ông, đội chủ sân Old Trafford lần lượt trải qua các triều đại của David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag và Ruben Amorim.

Bổ nhiệm Carrick được xem là lựa chọn thiên về sự ổn định sau nhiều năm biến động. Là cựu đội trưởng và từng chơi 464 trận cho Man Utd, Carrick hiểu rõ môi trường CLB và được đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát phòng thay đồ.

Trong thời gian khoác áo Man Utd, Carrick giành năm chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Champions League, một Europa League, một Cup FA, hai Cup Liên đoàn và một FIFA Club World Cup. Ông từng làm HLV tạm quyền cuối năm 2021 sau khi Solskjaer rời ghế.

Ban huấn luyện hiện tại nhiều khả năng tiếp tục được giữ nguyên. Trợ lý Steve Holland, cùng Jonathan Woodgate, Jonny Evans và Travis Binnion sẽ nhận hợp đồng mới. Man Utd cũng muốn bổ sung chuyên gia bóng chết nhằm cải thiện hiệu quả ở các tình huống cố định.