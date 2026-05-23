Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hưng phấn tiếp đón tân vương Công an Hà Nội FC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Công an Hà Nội FC trên sân nhà ở vòng 24 LPBank V.League 1 - 2025/2026.

Sau khi chính thức trụ hạng bằng chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào cuộc đối đầu với tân vương Công an Hà Nội FC trong tâm thế đầy tự tin. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 24 LPBank V.League 1 - 2025/2026 vào lúc 18h ngày 24/5 trên SVĐ Hà Tĩnh.

Dù đội khách được đánh giá cao hơn về lực lượng và đẳng cấp, nhưng với phong độ cùng tinh thần đang lên cao, đội bóng núi Hồng hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực trên sân nhà.

Trước Hoàng Anh Gia Lai, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có màn thể hiện rất tốt: phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình hợp lý và tận dụng hiệu quả những cơ hội có được. Quan trọng hơn, các cầu thủ Hà Tĩnh cho thấy sự thanh thoát về tâm lý khi áp lực điểm số không còn đè nặng. Đó sẽ là nền tảng để đội chủ sân Hà Tĩnh tự tin bước vào màn tiếp đón Công an Hà Nội FC - đội bóng đã chính thức đăng quang V.League 2025/2026 trước nhiều vòng đấu.

Với dàn tuyển thủ chất lượng, Công an Hà Nội FC là tập thể mạnh nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, Công an Hà Nội xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, tốc độ và giàu tính đột biến. Sự cơ động của Đình Bắc, Leo Artur hay Alan giúp đội bóng luôn tạo ra áp lực lớn lên hàng phòng ngự đối phương.

55 bàn thắng sau 23 vòng đấu (trung bình 2,39 bàn/trận) cho thấy một hiệu suất khủng khiếp. Trong đó, Alan đang là cái tên nổi bật nhất trên hàng công khi dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 15 bàn thắng - nhiều hơn tổng số pha lập công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tính đến thời điểm hiện tại.

Không chỉ mạnh trong tấn công, Công an Hà Nội FC còn cho thấy sự cân bằng ở khả năng phòng ngự. Đội bóng này sở hữu hiệu suất bàn thua thấp nhất V.League mùa này (19 lần thủng lưới). Sự chắc chắn của Filip Nguyễn cùng chất lượng hàng thủ giúp Công an Hà Nội duy trì được tính ổn định xuyên suốt hành trình đăng quang.

Dẫu vậy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn có những cơ sở để kỳ vọng. Trên sân nhà, đội bóng núi Hồng luôn thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa và kỷ luật. Đây cũng là mẫu đối thủ không dễ bị cuốn vào lối chơi của Công an Hà Nội nhờ khả năng giữ cự ly đội hình tốt cùng sự lì lợm trong tranh chấp.

Ở trận đấu lượt đi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ Công an Hà Nội vượt trội hơn. Ảnh: VPF.

Niềm động viên rất lớn với các cổ động viên đội bóng núi Hồng là tiền đạo chủ lực Atshimene tiếp tục có pha lập công sau thời gian dài thi đấu khá bế tắc. Trong khi đó, Helerson không chỉ là chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ với khả năng tranh chấp và bọc lót tốt, mà còn thường xuyên ghi những bàn thắng có ý nghĩa lớn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở các tình huống cố định. Việc Helerson tiếp tục lập công ở vòng đấu vừa qua thêm một lần cho thấy đây là mẫu trung vệ rất nguy hiểm khi dâng cao tấn công và các pha bóng bổng.

Nhiều khả năng trận đấu tới sẽ diễn ra với thế trận giằng co. Công an Hà Nội FC có thể kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động dồn ép ngay từ đầu, trong khi HLHT sẽ ưu tiên sự chặt chẽ bên phần sân nhà trước khi chờ đợi cơ hội từ các tình huống phản công hoặc bóng cố định.

Trong bối cảnh đôi bên đều đã hoàn thành mục tiêu mùa giải, màn so tài này hứa hẹn sẽ hấp dẫn về chuyên môn và cởi mở hơn về tâm lý thi đấu. Khi những đôi chân đã gỡ bỏ được gánh nặng, đội bóng núi Hồng được kỳ vọng sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn trước nhà vô địch của mùa giải năm nay.