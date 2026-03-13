Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm khách Becamex TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng 16 LPBank V.League 1 vào lúc 18h thứ 7 ngày 14/3 trên SVĐ Bình Dương. Ảnh: VPF.

Cách đây không lâu, trận lượt đi giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex TP Hồ Chí Minh ở vòng 12 vẫn còn để lại nhiều tiếc nuối với đội bóng núi Hồng. Dù tạo ra thế trận lấn lướt và tung ra hàng loạt cú sút về phía khung thành đối phương, các chân sút Hà Tĩnh lại không thể một lần đưa bóng vào lưới. Sự vô duyên trên hàng công khiến thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh chỉ có thể rời sân với 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Chính vì vậy, việc tiền đạo người Brazil Welder de Jesus Costa đầu quân về sân Hà Tĩnh đang mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ. Cầu thủ này được chờ đợi sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công vốn thiếu sắc bén của đội bóng núi Hồng trong giai đoạn vừa qua.

Hàng công của HLHT tỏ ra khá vô duyên khi thi đấu trận lượt đi với Becamex TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VPF.

Gặp lại nhau ở vòng 16, phong độ của Becamex TP Hồ Chí Minh không có nhiều thay đổi khi họ vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm của cuộc đua trụ hạng. Sau 15 vòng đấu tại LPBank V.League 1, đội bóng chủ sân Bình Dương đang tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, thành tích đến từ 4 chiến thắng, 3 trận hòa và 8 thất bại. Hiệu số bàn thắng bại (-7) khiến họ vẫn nằm trong vùng báo động của cuộc đua trụ hạng, khi khoảng cách với các đội phía sau như HAGL, Đông Á Thanh Hóa, Đà Nẵng hay PVF-CAND chỉ từ 1 đến 4 điểm.

Nhìn vào phong độ 5 trận gần đây, sự thiếu ổn định tiếp tục là vấn đề lớn với Becamex TP Hồ Chí Minh. Ngoại trừ chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận derby thành phố trước Công an TP Hồ Chí Minh ở vòng 14, đội bóng này liên tục đánh rơi điểm số trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Những thất bại trước PVF-CAND hay Sông Lam Nghệ An cho thấy nhiều vấn đề trong lối chơi, và mới nhất là trận thua 1-3 trước Thể Công - Viettel ngay trên sân nhà.

Becamex TP Hồ Chí Minh vẫn đang thiếu đi sự ổn định trong lối chơi. Ảnh: VPF.

Trong cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhiều khả năng Becamex TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công - “vũ khí” đã giúp họ giành trọn 3 điểm trước Công an TP Hồ Chí Minh ở vòng 14. Đội chủ nhà có thể chủ động nhường thế trận, chơi thấp đội hình và chờ đợi sai lầm từ đối thủ để tung ra những pha phản đòn nhanh.

Trên hàng công, trọng trách ghi bàn đang được đặt lên vai ngoại binh Oduenyi - cầu thủ đã có 4 pha lập công từ đầu mùa. Bên cạnh đó, tiền đạo trẻ Nguyễn Trần Việt Cường với tốc độ và khả năng chọn vị trí tốt cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến cho đội chủ nhà.

Sự trở lại của ngôi sao Hồ Tấn Tài đang là điểm tựa lớn với toàn đội Becamex TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VPF.

Tuy vậy, vấn đề lớn nhất của Becamex TP Hồ Chí Minh lại nằm ở hàng phòng ngự. Sau 15 vòng đấu, họ đã để thủng lưới tới 24 bàn - con số thuộc nhóm cao nhất giải. Sự trở lại của Hồ Tấn Tài ở khu trung tuyến được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường khả năng đánh chặn từ xa, đồng thời mang lại điểm tựa tinh thần cho toàn đội trong giai đoạn khó khăn.

Về phía đội khách, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa có cú hích tinh thần quan trọng. Sự trở lại của trung vệ Helerson sau án phạt đã giúp hàng thủ thêm vững chắc. Chính cầu thủ này cũng là người ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa, qua đó chấm dứt chuỗi trận ảm đạm chỉ biết hòa và thua. Cùng với đó là sự xuất hiện của “làn gió mới” trên hàng công - Welder de Jesus Costa có thể sẽ mang tới những bất ngờ trên sân vận động Bình Dương.

Welder de Jesus Costa được kỳ vọng là làn gió mới trên hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Với tinh thần được giải tỏa sau chiến thắng gần nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự tự tin cao hơn. Tuy nhiên, việc phải làm khách trước đối thủ đang khát điểm cho cuộc đua trụ hạng hứa hẹn sẽ khiến trận đấu trở nên giằng co và khó lường. Nếu cải thiện được khả năng dứt điểm, đội bóng núi Hồng hoàn toàn có cơ hội giành trọn 3 điểm trong cuộc tái đấu này.