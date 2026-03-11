Hotline: 02393.693.427
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.

Welder de Jesus Costa gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sau 15 vòng đấu của mùa giải 2025/2026, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang là đội có thành tích ghi bàn tệ nhất trong số 14 đội. Đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh chỉ mới ghi được vỏn vẹn 11 bàn. Trong 11 bàn thắng ghi được, có 4 pha lập công đến từ các cầu thủ nơi hàng phòng ngự, 1 bàn đối thủ phản lưới nhà.

Các tiền đạo ngoại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện tại gồm Albertine Joao Pereira và Atshimene thi đấu kém hiệu quả, thường xuyên bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Chính điều này đã khiến ban lãnh đạo đội bóng quyết định chiêu mộ thêm ngoại binh. Và cái tên được chọn là tiền đạo Welder de Jesus Costa.

Welder de Jesus Costa đang chơi tại Serie B Brazil. Ảnh Internet.

Welder de Jesus Costa (SN 1994, quốc tịch Brazil), cao 1m82 hiện đang chơi bóng tại Serie B Brazil (giải hạng Nhì Brazil) trong vai trò tiền đạo. Sự góp mặt của ngoại binh này được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng ghi bàn cho đội bóng, anh sẽ thay thế vị trí ngoại binh của tiền đạo Albertine Joao Pereira.

Được biết, Welder de Jesus Costa sẽ góp mặt thi đấu trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu Becamex TP Hồ Chí Minh vào lúc 18h ngày 14/3 tới đây. Sau 15 vòng đấu đã qua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tạm xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 20 điểm có được.

Đội bóng núi Hồng dù đang ở vị trí khá tốt nhưng vẫn cần giành thêm những chiến thắng để có thể chắc chắn trụ hạng. Người hâm mộ kỳ vọng, với sự bổ sung ngoại binh mới đội bóng sẽ thi đấu tốt hơn để có thêm những chiến thắng.

