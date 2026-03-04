Hotline: 02393.693.427
Đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng tranh tài tại Giải hạng Nhì quốc gia

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Trước thềm vòng loại Giải hạng Nhì quốc gia 2026, các cầu thủ Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện chiến thuật, thể lực với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.

bqbht_br_a1.jpg
Giải hạng Nhì quốc gia 2026 thu hút 14 đội bóng tham dự, được chia làm hai khu vực thi đấu. Ở giai đoạn vòng loại, các đội được chia bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt đi, về để tính điểm và xếp hạng. Hai đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Theo kế hoạch, lượt đi vòng loại Giải hạng Nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/3 - 25/4, lượt về từ ngày 6/5 - 7/6; vòng chung kết diễn ra từ ngày 13/6 - 16/6.
bqbht_br_a2.jpg
Là 1 trong 14 đội tham dự giải, CLB Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh những ngày qua đang tích cực tập luyện với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.
bqbht_br_a3.jpg
Đội bóng trẻ Hà Tĩnh tham dự giải đấu với tổng cộng 25 cầu thủ hiện đang thuộc biên chế U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là đội hình đã thi đấu cùng nhau nhiều năm và giành chức vô địch Giải hạng Ba quốc gia 2025/2026 vừa qua.

bqbht_br_a4.jpg
Điểm mạnh của CLB Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh là dàn cầu thủ có thể hình khá tốt và đồng đều, phù hợp xu thế bóng đá hiện đại, rất thuận lợi cho các pha tranh chấp tay đôi và tình huống "không chiến". Một số cầu thủ có chiều cao ấn tượng như: Lê Quang Trường (1m80), Đặng Đức Quang (1m79)...
bqbht_br_a5.jpg
Trong mỗi buổi tập, các huấn luyện viên tích cực hướng dẫn kỹ thuật, tư duy chơi bóng cho các cầu thủ. Toàn đội được chia thành 2 nhóm, triển khai các bài tấn công, phòng thủ...
bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a8.jpg
bqbht_br_a10.jpg
bqbht_br_a7.jpg
Tập các pha tấn công biên, chuyền dài sang hai cánh, tấn công ban bật nhanh, tập dứt điểm trước cầu môn giúp các cầu thủ có cảm giác bóng tốt nhất. Ở mỗi bài tập, khi cầu thủ xử lý bóng chưa đạt yêu cầu, Ban huấn luyện trực tiếp điều chỉnh, hướng dẫn toàn đội thực hiện lại đến khi thành thục.
bqbht_br_a11.jpg
Dẫn dắt các cầu thủ trẻ tại giải đấu lần này là HLV Đinh Văn Dũng (áo xanh) - người có thâm niên trong công tác đào tạo bóng đá trẻ.
bqbht_br_a12.jpg
Theo HLV Đinh Văn Dũng, thời gian qua, các cầu thủ đã tập luyện rất nghiêm túc và quyết tâm. Ở giải đấu này, đội bóng sẽ chạm trán nhiều đối thủ mạnh, toàn đội nỗ lực đạt kết quả tốt qua từng trận đấu để có thể trụ lại Giải hạng Nhì quốc gia.
bqbht_br_a13.jpg
Người hâm mộ kỳ vọng rằng, với sự chuẩn bị tốt nhất, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ quyết tâm thi đấu hết sức mình để có thể có những màn thể hiện ấn tượng tại Giải hạng Nhì quốc gia 2026. Tiền vệ Mai Viết Dũng chia sẻ: “Trước thềm giải đấu, bản thân em cũng như toàn đội rất hồi hộp và háo hức. Được thi đấu tại sân chơi giải hạng Nhì là cơ hội rất tốt để em và đồng đội có thể cọ xát, học hỏi và rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho hành trình bóng đá chuyên nghiệp phía trước. Em và toàn đội quyết tâm thi đấu thật tốt để hoàn thành mục tiêu đội đã đề ra".

14 đội bóng tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2026 gồm: Đắk Lắk, Hoài Đức, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, PVF, Tây Ninh, Trẻ Hà Nội, Trẻ SHB Đà Nẵng, Vĩnh Long, Huế, Trẻ Phù Đổng, Trẻ Công an Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh, Trường Giang Gia Định.

Ở vòng loại, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về trên sân nhà, sân khách) để tính điểm, xếp hạng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Ngược lại, 2 đội có điểm số và các chỉ số phụ thấp nhất trong 2 bảng sẽ xuống thi đấu giải hạng Ba.

Ở vòng chung kết, 4 đội vượt qua vòng loại sẽ thi đấu theo sơ đồ bắt cặp, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B và đội nhất bảng B gặp nhì bảng A. 2 đội thắng trong 2 cặp đấu này giành 2 tấm vé lên hạng. 2 đội thua sẽ gặp nhau để tranh tấm vé lên hạng còn lại.

