Đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng tranh tài tại Giải hạng Nhì quốc gia

Hòa kịch tính trên sân khách, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 7 09/02/2026 20:08 Dù bị dẫn bàn từ khá sớm nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi đầy cố gắng để cầm hoà Thép Xanh Nam Định với tỷ số 1-1, qua đó kết thúc lượt đi của mùa giải với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì để "phong tỏa" Xuân Son? 08/02/2026 09:09 Khi Xuân Son và đồng đội đang khát khao tìm lại bản sắc sau chuỗi phong độ nghèo nàn tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải có nhiều phương án cho mục tiêu giành điểm ngay tại sân Thiên Trường.

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rèn quân, sẵn sàng tranh tài vòng loại quốc gia 05/02/2026 08:56 Trước thềm vòng loại U15 quốc gia năm 2026 khởi tranh, cầu thủ U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện chiến thuật, thể lực với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.

Hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mãi "khát" bàn thắng 04/02/2026 08:20 Sau 12 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ ghi được 9 bàn thắng, là đội có hàng công tệ thứ 2 giải đấu chỉ sau CLB Hoàng Anh Gia Lai (8 bàn).

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex TP Hồ Chí Minh: Phung phí cơ hội, chia điểm tiếc nuối 30/01/2026 20:10 Tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đành chấp nhận trận hòa 0-0 trước câu lạc bộ Becamex TP Hồ Chí Minh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Becamex TP Hồ Chí Minh: Quyết thắng ngày trở lại! 30/01/2026 08:30 V.League 2025/2026 tái khởi tranh với trận mở màn giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex TP Hồ Chí Minh, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động trên sân Hà Tĩnh.

Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 23/01/2026 10:00 Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.

Cựu tiền vệ U23 Việt Nam nỗ lực tìm lại mình trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 13/01/2026 05:30 Đang là trụ cột của đội bóng, chấn thương khiến Trần Văn Bửu phải nghỉ thi đấu hơn 1 năm qua. Hiện cầu thủ quê Nghệ An đang nỗ lực tập luyện trở lại với hy vọng tìm kiếm được suất đá chính.

Bốc thăm VCK U19 Quốc gia: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rơi vào bảng khó 09/01/2026 15:44 VCK U19 Quốc gia 2025/26 diễn ra từ 14–27/1 tại PVF (Hưng Yên). U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào bảng A, hứa hẹn cạnh tranh hấp dẫn tại giải trẻ hàng đầu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tích cực luyện quân, chờ ngày V.League trở lại 02/01/2026 05:15 Trong thời gian V.League tạm nghỉ, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tích cực bám sân tập luyện, quyết tâm đạt thành tích tốt hơn khi giải đấu quay trở lại vào cuối tháng 1/2026.

Chuyện gì đang xảy ra với cựu “trung vệ thép” Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? 25/12/2025 07:58 Janclesio là một trong những trung vệ tên tuổi tại V.League nhiều năm qua. Thế nhưng anh lại đang trải qua quãng thời gian đầy khó khăn tại CLB Ninh Bình khi không được ra sân thi đấu phút nào từ đầu mùa giải đến nay.

U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng trận thứ 3 liên tiếp ở vòng loại quốc gia 19/12/2025 17:40 Dù góp mặt ở bảng đấu được xem là khá khó nhưng U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đang thi đấu rất ấn tượng, giành 3 chiến thắng liên tiếp để đứng đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Cứ chờ nhé Viktor Lê, cơ hội rồi sẽ tới! 08/12/2025 05:05 Trong trận thắng 2–1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào ở SEA Games 33, Viktor Lê - tiền vệ Việt kiều đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được ra sân khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Cựu HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giữ ghế nóng PVF-CAND 24/11/2025 15:00 Cựu HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Công chính thức dẫn dắt PVF-CAND, tham gia cuộc chiến trụ hạng V.League 2025/26, kỳ vọng hồi sinh đội bóng.

Trường Tươi Đồng Nai - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Giải mã ngôi đầu hạng Nhất 22/11/2025 05:10 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có màn tái ngộ với cựu đội trưởng Lương Xuân Trường trong chuyến làm khách trước Trường Tươi Đồng Nai, trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia vào 18h ngày 22/11 trên SVĐ Bình Phước.

Dấu ấn HLV Nguyễn Công Mạnh trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 21/11/2025 08:18 Quãng thời gian hơn 4 tháng dẫn dắt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT), ông Nguyễn Công Mạnh đã giúp đội bóng núi Hồng có những thay đổi khởi sắc.

Thử thách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước chủ nhà Công an Hà Nội 10/11/2025 15:00 Trước đối thủ nặng ký CLB Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được kỳ vọng tiếp tục phát huy lối chơi kỷ luật, hướng tới mục tiêu có điểm, duy trì vị trí an toàn trên bảng xếp hạng.

Khả năng Viktor Lê lỡ hẹn trận ra quân gặp U22 Trung Quốc 10/11/2025 06:00 Tiền vệ Viktor Lê (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) cùng 5 cầu thủ khác rất có thể không thể kịp góp mặt cùng U22 Việt Nam ở trận ra quân gặp U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025.

Viktor Lê góp mặt trong danh sách U22 Việt Nam dự giải đấu ở Trung Quốc 07/11/2025 07:43 Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một trong 26 cầu thủ được triệu tập lên U22 Việt Nam, chuẩn bị sang Trung Quốc dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 từ ngày 10/11.

Trọng Hoàng - người giữ lửa! 05/11/2025 05:40 Trong một mùa giải đầy biến động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Trọng Hoàng là minh chứng sống động cho tinh thần chiến binh, nghị lực và khát vọng cống hiến không giới hạn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hoàng Anh Gia Lai: dấu ấn VAR phút cuối và 3 điểm trọn vẹn! 04/11/2025 20:32 Bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền ở những phút cuối cùng đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua Hoàng Anh Gia Lai, giành 3 điểm trên sân nhà.

Link xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai 04/11/2025 13:30 Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 10 LPBank V.League 2025/26 sẽ diễn ra lúc 18h00, ngày 4/11/2025 trên Sân vận động Hà Tĩnh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin hướng đến chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai 03/11/2025 11:33 Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần thi đấu đang lên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng ngọt trong trận thủy chiến 31/10/2025 20:10 Thi đấu quyết tâm và tận dụng tốt cơ hội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng trước Hà Nội FC, qua đó ngắt mạch 5 trận không thắng và tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Link xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội FC 31/10/2025 15:00 Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội FC tại vòng 9 LPBank V.League 2025/26 sẽ diễn ra lúc 18h00, ngày 31/10/2025 trên Sân vận động Hà Tĩnh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội FC: Kiên định mục tiêu có điểm 30/10/2025 15:00 Trở về thi đấu trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm có điểm trước Hà Nội FC, nhiệm vụ không dễ dàng nhưng hoàn toàn khả thi nếu toàn đội duy trì được tinh thần chiến đấu và sự gắn kết.

Cần xem xét lại công tác trọng tài trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hải Phòng 29/10/2025 10:03 Các quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Ngô Duy Lân và tổ trọng tài VAR trong trận đấu Hải Phòng gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khiến cổ động viên đội khách bức xúc.

Quãng trầm của 2 đội bóng đôi bờ sông Lam 28/10/2025 08:50 Chỉ giành được những điểm số ít ỏi và luôn "khát" chiến thắng, người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đang như “ngồi trên đống lửa”, không khỏi lo lắng cho tương lai đội bóng của mình.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và sức nóng từ "chảo lửa" Lạch Tray 25/10/2025 10:28 Khi "chảo lửa" Lạch Tray đang dần lấy lại được sức nóng, chuyến làm khách trước CLB Hải Phòng lần này sẽ là một thử thách thật sự với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.