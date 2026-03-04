Đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng tranh tài tại Giải hạng Nhì quốc gia

(Baohatinh.vn) - Trước thềm vòng loại Giải hạng Nhì quốc gia 2026, các cầu thủ Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện chiến thuật, thể lực với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.
Tập các pha tấn công biên, chuyền dài sang hai cánh, tấn công ban bật nhanh, tập dứt điểm trước cầu môn giúp các cầu thủ có cảm giác bóng tốt nhất. Ở mỗi bài tập, khi cầu thủ xử lý bóng chưa đạt yêu cầu, Ban huấn luyện trực tiếp điều chỉnh, hướng dẫn toàn đội thực hiện lại đến khi thành thục.
14 đội bóng tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2026 gồm: Đắk Lắk, Hoài Đức, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, PVF, Tây Ninh, Trẻ Hà Nội, Trẻ SHB Đà Nẵng, Vĩnh Long, Huế, Trẻ Phù Đổng, Trẻ Công an Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh, Trường Giang Gia Định.
Ở vòng loại, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về trên sân nhà, sân khách) để tính điểm, xếp hạng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Ngược lại, 2 đội có điểm số và các chỉ số phụ thấp nhất trong 2 bảng sẽ xuống thi đấu giải hạng Ba.
Ở vòng chung kết, 4 đội vượt qua vòng loại sẽ thi đấu theo sơ đồ bắt cặp, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B và đội nhất bảng B gặp nhì bảng A. 2 đội thắng trong 2 cặp đấu này giành 2 tấm vé lên hạng. 2 đội thua sẽ gặp nhau để tranh tấm vé lên hạng còn lại.
Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.
Janclesio là một trong những trung vệ tên tuổi tại V.League nhiều năm qua. Thế nhưng anh lại đang trải qua quãng thời gian đầy khó khăn tại CLB Ninh Bình khi không được ra sân thi đấu phút nào từ đầu mùa giải đến nay.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có màn tái ngộ với cựu đội trưởng Lương Xuân Trường trong chuyến làm khách trước Trường Tươi Đồng Nai, trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia vào 18h ngày 22/11 trên SVĐ Bình Phước.