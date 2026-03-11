Phạt 5 triệu đồng người liên quan vụ “khóa đầu, khóa đuôi” xe ô tô ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình lực lượng Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức giải quyết vụ việc nêu trên, P.A.T. đã không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, gây cản trở hoạt động thi hành công vụ.
Liên quan đến vụ việc “khóa đầu, khóa đuôi xe” xảy ra ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết) tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan, ngày 11/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.A.T. (SN 1997, trú thôn Phố Cường, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi không chấp hành yêu cầu, hướng dẫn của lực lượng công an khi đang thi hành nhiệm vụ.
Theo cơ quan chức năng, trong quá trình lực lượng Công an phường Trần Phú tổ chức giải quyết vụ việc nêu trên, P.A.T. (người có xe bị “khóa đầu, khóa đuôi”) đã không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, gây cản trở hoạt động thi hành công vụ.
Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt P.A.T. số tiền 5.000.000 đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội "Gây rối trật tự công cộng". Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây "bão mạng" vào ngày 18/2.
