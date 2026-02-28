Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Không để “khoảng trống” về an ninh trật tự sau Tết

Thục Anh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương “siết chặt” an ninh trật tự, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững bình yên cơ sở ngay sau Tết.

bqbht_br_1.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác nghiệp vụ phối hợp cùng công an địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn các vấn đề từ sớm, từ xa.
bqbht_br_597723838-1163120012697859-3385798258650312239-n-3978.jpg
Công tác tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm được Công an xã Toàn Lưu quán triệt tổ chức, duy trì nghiêm túc, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kiểm soát chặt các khu vực và tụ điểm có nguy cơ mất an ninh trật tự, phát sinh tệ nạn xã hội.
bqbht_br_screenshot-2026-02-27-230105.png
Bên cạnh đó, Công an xã Toàn Lưu đã tăng cường quản lý, theo dõi 45 trường hợp thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; rà soát, kiểm danh, kiểm diện 3 lượt/ngày, kết hợp giáo dục pháp luật trực tiếp để kịp thời răn đe và ngăn chặn các hành vi lệch chuẩn.
bqbht_br_629254988-122171699084924724-4820626196727486058-n-5722.jpg
Sau Tết Nguyên đán, lợi dụng sự chủ quan, lơ là của người dân, nhiều đối tượng đã tổ chức các hành vi trộm cắp tài sản. Do vậy, công tác đấu tranh với các hành vi trộm cắp tài sản được lực lượng công an triển khai quyết liệt. Trong ảnh: Công an xã Hồng Lộc triệu tập, làm việc với các đối tượng trộm cắp bình ắc-quy xe điện tại địa phương.
bqbht_br_540528320-1174158568080540-859955587216087084-n-9708.jpg
Lực lượng công an tiến hành kiểm tra đột xuất tại các điểm kinh doanh trọng điểm trên địa bàn. Theo Trung tá Trần Quốc Quang, Phó Trưởng Công an phường Thành Sen: Việc tăng cường giám sát sau Tết không chỉ nhằm phát hiện, xử lý các vi phạm mà còn góp phần phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng kẽ hở tại các cơ sở lưu trú, dịch vụ giải trí... để hoạt động trái phép, đồng thời cán bộ cũng trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm trộm cắp, tệ nạn xã hội.
bqbht_br_634833420-1632886491627502-639690903123290357-n-7197.jpg
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tính từ dịp Tết Nguyên đán đến nay, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ với 6 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo. Song song với biện pháp mạnh, công tác dân vận khéo cũng mang lại kết quả tích cực khi vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp 1 kiếm, 2 hộp pháo hoa nổ và 14 quả pháo các loại.
bqbht_br_2.jpg
Để không phát sinh “điểm nóng”, lực lượng công an xác định phải bám sát, gần gũi Nhân dân, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát huy hiệu quả các mô hình “Tổ liên gia an toàn”, “Camera an ninh”, "Zalo kết nối bình yên", “Tuyến đường tự quản”, kịp thời giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở.
bqbht_br_699a8988b5c6f-9890.jpg
Công an xã Cẩm Bình chia thành nhiều tổ công tác, đến tận từng nhà người dân để vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vừa nhắc nhở, tuyên truyền pháp luật.
bqbht_br_screenshot-2026-02-27-231324.png
Công an xã Việt Xuyên trực tiếp xuống tận nhà người dân để giải thích, giải quyết nhiều vụ việc sau khi nhận được các phản ánh, tin báo về các vụ việc. Chị Nguyễn Thị Thanh ( thôn Vĩnh Mới) cho biết, bản thân chị cũng như rất nhiều người dân cảm thấy an tâm, tin tưởng khi lực lượng công an gần gũi, sâu sát quần chúng Nhân dân, từ đó thấy có trách nhiệm trong việc phối hợp với công an trong giải quyết các vụ việc tại cơ sở.
bqbht_br_3.jpg
Công an toàn tỉnh, nòng cốt là Phòng Cảnh sát Hình sự, phối hợp công an địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
bqbht_br_screenshot-2026-02-27-231440.png
Từ ngày 22/2 đến nay đơn vị đã điều tra, xử lý 7 vụ với 14 đối tượng phạm tội hình sự và tệ nạn xã hội; rà soát địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, chủ động phòng ngừa từ sớm và cảnh báo người dân về thủ đoạn tội phạm mới. Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và tập trung cao độ cho công tác chuyên môn, bám nắm cơ sở ngay từ đầu năm nhằm đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, răn đe các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tạo niềm tin vững chắc cho Nhân dân yên tâm đẩy mạnh lao động, sản xuất.

Tin liên quan

Tags:

#Bảo đảm ANTT #Giữ vững ANTT #ANTT #Lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở #Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở #Mô hình đảm bảo ANTT #Đảm bảo ANTT ở cơ sở

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hiện trường tàu SE3 tông nát xe tải

Hiện trường tàu SE3 tông nát xe tải

Thùng container bẹp dúm, cabin biến dạng, đầu tàu móp méo, lan can và dải phân cách đổ nghiêng sau cú va chạm mạnh giữa tàu SE3 và xe tải tại đường ngang.