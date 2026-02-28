Không để “khoảng trống” về an ninh trật tự sau Tết

26/02/2026 08:09
Trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, thậm chí, có ngày xảy ra tới 5 vụ va chạm, tai nạn giao thông.
26/02/2026 06:13
Thùng container bẹp dúm, cabin biến dạng, đầu tàu móp méo, lan can và dải phân cách đổ nghiêng sau cú va chạm mạnh giữa tàu SE3 và xe tải tại đường ngang.
25/02/2026 10:55
Sau va chạm trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở Kỳ Văn (Hà Tĩnh), ô tô con biển số Lâm Đồng bị chèn trước xe tải chở hàng chuyển phát nhanh.
25/02/2026 05:36
Trong tháng 2, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh phát hiện gần 2.700 trường hợp vi phạm giao thông, qua đó xử phạt số tiền 6,1 tỷ đồng.
24/02/2026 11:25
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 2 đối tượng về hành vi cướp giật túi xách của thiếu nữ dưới 16 tuổi trên tuyến ĐT548, chiếm đoạt tiền và điện thoại.
23/02/2026 13:41
Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý nghiêm sai phạm thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ như: vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định...
23/02/2026 05:32
Tính tới cuối ngày 22/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh ghi nhận 5 vụ va chạm, tai nạn giao thông.
22/02/2026 15:41
Qua 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã xử phạt 432 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 966 triệu đồng.
22/02/2026 11:51
Dịp đầu năm mới Bính Ngọ, khi người dân, du khách dâng hương, hóa vàng mã đông, nguy cơ cháy nổ tại các đền, chùa ở Hà Tĩnh luôn ở mức cao.
22/02/2026 11:27
Bộ Y tế ghi nhận 338 ca khám, cấp cứu do pháo nổ hoặc chất nổ, trong đó 11 người tử vong trong 8 ngày nghỉ Tết.
22/02/2026 11:18
3 ô tô tông nhau liên hoàn trên cao tốc Vũng Áng - Bùng ở xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh khiến giao thông bị ùn tắc.
21/02/2026 16:30
Thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện tử vong dưới hồ Bảy Mẫu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).
21/02/2026 15:14
Qua xác minh, cơ quan công an xác định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa nghi do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nhúng lẩu, không phải trứng cá rồng.
21/02/2026 14:01
Thời tiết nắng ráo, giao thông ở Hà Tĩnh thông thoáng những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ giúp người dân du xuân thuận lợi. Bên cạnh đó, vẫn còn một số người dân "phớt lờ" quy định khi tham gia giao thông.
20/02/2026 18:10
Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.
20/02/2026 09:15
Trong sáng 20/2 (mùng 4 Tết), liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng và quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh.
20/02/2026 05:58
Trong 6 ngày nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông khiến 168 người chết, 177 người bị thương. So cùng thời điểm năm 2025 giảm cả số vụ, số người chết và người bị thương.
19/02/2026 14:39
Gia đình 7 người đi đò qua sông Gianh chúc Tết sáng 19/2 thì gặp nạn, 3 người được cứu, 1 tử vong, 2 mất tích.
19/02/2026 07:20
Sau 5 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng CSGT Hà Tĩnh duy trì việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông.
19/02/2026 07:08
Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra nghi án em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào tối mùng 2 Tết khiến 11 người nhập viện cấp cứu
18/02/2026 19:05
Tai nạn giữa ôtô 7 chỗ và xe máy trên quốc lộ 28 qua xã Bảo Lâm 5 khiến hai vợ chồng cùng con trai thiệt mạng, chiều mùng 2 Tết (18/2).
18/02/2026 14:15
Mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh đông, trong khi có mưa lớn, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn.
18/02/2026 08:47
Sau 16 giờ gây án, hai kẻ cướp giật lắc tay, dây chuyền của chủ tiệm vàng ở xã Quảng Lập đã bị bắt cùng toàn bộ tang vật vào tối Mùng 1 Tết.
18/02/2026 05:19
Đăng số tài khoản để nhận lì xì online không bị cấm, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thông tin cá nhân.
17/02/2026 19:12
Thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người.
17/02/2026 12:42
Từ 10h mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đồng loạt triển khai việc xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần “không kiêng nể ngày Tết, không bỏ lọt vi phạm”.
16/02/2026 21:55
Trong tối 29 Tết, công an các địa phương tại Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, chốt trực, bảo đảm an ninh trật tự để Nhân dân đón Giao thừa bình yên, an toàn.
15/02/2026 20:02
Do mâu thuẫn cá nhân, Đinh Văn D. (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) đâm tử vong người đàn ông cùng xã.
15/02/2026 16:57
Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và 2 xe máy vừa xảy ra trên quốc lộ 1 ở xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh làm 3 người bị thương.
15/02/2026 14:05
Công an Hà Tĩnh đã bố trí quân số trực 100% xuyên Tết để đảm bảo an ninh, an toàn mạng tại các cơ quan, đơn vị; ngăn chặn các hành vi phạm pháp trên môi trường số.